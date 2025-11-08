Cảnh báo Adenovirus gia tăng ở trẻ em thời điểm giao mùa

Gần đây, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) ghi nhận số ca mắc Adenovirus ở trẻ em tăng nhanh. Bệnh khởi phát với biểu hiện sốt cao, ho, chảy mũi, mắt đỏ, dễ nhầm với cúm, sởi hay các loại sốt virus khác. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí suy hô hấp phải thở máy.

Cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi trẻ có các dấu hiệu như: sốt cao liên tục, thở nhanh, khò khè, rút lõm lồng ngực, bú kém, mệt mỏi, nôn hoặc tiêu chảy. Khi xuất hiện những triệu chứng này, không nên tự điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán đúng.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Adenovirus lây lan qua đường hô hấp, nước bọt và tiếp xúc tay - miệng. Việc phòng bệnh cần bắt đầu từ những hành động đơn giản như rửa tay thường xuyên, vệ sinh mũi họng sạch, giữ ấm cơ thể, tránh cho trẻ đến nơi đông người khi đang giao mùa.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ ngủ đủ giấc, bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng. "Phát hiện sớm, điều trị đúng giúp giảm biến chứng nặng và bảo vệ sức khỏe đường hô hấp cho trẻ", các bác sĩ nhấn mạnh.