Con gái đi ngủ luôn cầm chặt chiếc áo phông trắng đã rách nát, mẹ tìm hiểu thì bất ngờ với nguyên do

Cha mẹ trong quá trình chăm sóc con sẽ để ý thấy một hiện tượng, đó là bé có những món đồ đặc biệt yêu thích không rời tay. Lúc ngủ hay khi ra ngoài chơi, bé đều đòi mang theo món đồ ấy. Đặc biệt là lúc ngủ, nếu không có món đồ đó bên cạnh, đứa trẻ sẽ không ngủ ngon.

Mới đây một bà mẹ người Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh con gái đang ngủ say. Điều khiến mọi người chú ý là hành động lạ của bé trong khi ngủ. Trên khuôn mặt đáng yêu của bé gái có một mảnh vải màu trắng ngà, bàn tay của bé vẫn túm chặt mảnh vải không buông.

Bé gái đi ngủ phải cầm chặt chiếc áo phông đã rách nát.

Theo lời người mẹ thì mảnh vải đó là một chiếc áo phông đã rách nát. Cô không nhớ được chuyện bắt đầu từ bao giờ, tới khi cô nhận ra vấn đề thì đã không thể thay đổi được nữa. Con gái cô mỗi khi đi ngủ luôn phải có chiếc áo phông rách để cầm trong tay, đặt lên người và hít ngửi thì mới có thể ngủ ngon.

Người mẹ thấy con có thói quen lạ lùng như vậy thì không khỏi lo lắng và sợ hãi. Cô không rõ chiếc áo ấy có "ma lực" gì mà khiến con gái quyến luyến không rời. Đã mấy lần cô lén vứt chiếc áo đi nhưng hễ không nhìn thấy nó là bé lại khóc lóc đòi bằng được.

Kể cả khi đã ngủ say bé vẫn túm chặt chiếc áo không cho mẹ lấy ra.

Chiếc áo rách ấy đã trở thành vật báu của con gái cô, cả nhà không ai dám làm mất. Khi đi ngủ, cô bé có thể không cần mẹ nhưng không bao giờ thiếu được chiếc áo rách chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu ấy.

Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia tâm lý học, biết được nguồn cơn hành động của con gái, người mẹ vừa bất ngờ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô được biết, đây là một hiện tượng tâm lý khá bình thường ở trẻ nhỏ, người lớn không cần quá lo lắng hoặc cấm đoán con.

Mỗi đứa trẻ đến một thời điểm nhất định đều phải tách khỏi người mẹ, sớm thì là cai sữa, muộn hơn là ngủ riêng với mẹ. Và để thích nghi tốt hơn với sự thay đổi ấy, đứa trẻ cần một thứ gì đó thay thế mẹ mình, nói nôm na là "lấp chỗ trống", mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, khiến bé không bị sốc khi tách rời mẹ đột ngột.

Hình ảnh một em bé khác với thói quen tương tự.

Với những em bé độ tuổi cai sữa, người lớn thường cho con dùng ti giả cũng với mục đích tương tự. Còn trường hợp bé gái trong câu chuyện, chiếc áo phông ấy chính là đồ vật mang lại cho bé sự yên tâm khi không còn có mẹ ngủ cạnh. Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ và vật bất ly thân của đứa trẻ. Nếu cha mẹ cưỡng ép con từ bỏ hành vi ấy sẽ khiến bé trở nên bất an và hoảng loạn.

Tuy nhiên nếu trẻ quá phụ thuộc vào một đồ vật nào đó cũng không phải là một điều tốt. Mà con càng thiếu cảm giác an toàn với cha mẹ thì mức độ phụ thuộc vào những đồ vật như thế càng nghiêm trọng. Do đó, cha mẹ hãy quan tâm cẩn thận đến con và không bao giờ được đẩy trẻ vào tình cảnh thiếu cảm giác an toàn:

- Thường xuyên ôm bé: Cha mẹ hãy ôm bé mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi có thể và chẳng cần lý do. Những cái ôm ấm áp, dịu dàng của cha mẹ sẽ khiến trẻ có cảm giác mình được yêu thương và không bao giờ phải rơi vào tâm trạng bất an, lo lắng.

- Vỗ về con trước khi đi ngủ: Trẻ nhỏ thường sợ bóng tối và hoảng hốt khi phải ngủ 1 mình. Chính tâm lý ấy khiến chúng theo phản xạ tìm đến 1 đồ vật nào đó bên cạnh, mong tìm kiếm sự an ủi và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Do đó, khi con còn nhỏ cha mẹ dù có bận rộn đến mấy cũng hãy dành thời gian dỗ dành, trò chuyện với bé trước giờ bé ngủ. Hành động ấy khiến trẻ cảm thấy an tâm, thư giãn, ngủ ngon và sâu hơn.

- Chuẩn bị nhiều đồ vật khác nhau cho bé: Nhằm mục đích không cho bé quá tập trung vào 1 món đồ nào đó, cha mẹ hãy chuẩn bị cho con nhiều đồ chơi, gấu bông, búp bê... Khi xung quanh có các món đồ khác nhau sẽ phân tán sự chú ý của bé, từ đó giảm nhẹ sự phụ thuộc của con vào 1 món đồ nhất định.