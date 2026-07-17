"Con Đến Đây": Hành trình tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn lần đầu lên sóng truyền hình

Sáng 16/7, ê kíp Con Đến Đây đã có buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội. Đây là một dự án phim ngắn khá đặc biệt, với tổng 78 tập và mỗi tập chỉ có độ dài 10 phút.

Lấy bối cảnh bệnh viện, Con Đến Đây xoay quanh hành trình tìm con đầy nước mắt lẫn tiếng cười của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bộ phim xuất phát từ ý tưởng, xã hội thường tiếp cận "hiếm muộn" với góc nhìn tiêu cực, coi nó như 1 nỗi đau thường trực của các cặp vợ chồng. Nếu như chúng ta có 1 phòng khám, nơi hiếm muộn được nhìn với góc nhìn nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu hơn, không phải nỗi đau mà là "hy vọng", thì liệu mọi chuyện có trở nên dễ dàng hơn?

Ê kíp "Con Đến Đây" trong buổi ra mắt báo chí

Về mặt nội dung, phim sẽ khéo léo mượn hành trình tìm con của các cặp đôi để làm tấm gương phản chiếu các mối quan hệ hiện đại trong xã hội, từ đó mổ xẻ chân thực những áp lực, kỳ vọng và khoảng cách tâm lý không thể gọi tên. Sức hút kịch bản được đẩy lên cao trào nhờ mâu thuẫn nội tại đầy nghịch lý của bộ tứ bác sĩ sản khoa - những chuyên gia vốn hiểu rất rõ câu chuyện của người khác nhưng lại đang loay hoay trong chính cuộc sống của mình.

Mỗi tập phim đóng vai trò như một lát cắt xã hội đầy chiêm nghiệm về những tổ ấm lệch nhịp, yêu nhưng không hiểu, sống chung nhưng thiếu kết nối, với một góc nhìn nhân văn, rằng nhân vật không sai mà chỉ đang mắc kẹt trong thế giới của chính họ.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Hoàng Jacob, Cường Cá, Phùng Đức Hiếu, Lê Bống... sẽ lên sóng vào lúc 8h thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, phát lại vào 8h10 thứ Năm, Sáu trên kênh VTV3.

NSƯT Chí Trung

Các diễn viên Phùng Đức Hiếu, Lê Bống, Cường Cá và Thanh Hương

Diễn viên Hoàng Jacob

Thanh Hương



