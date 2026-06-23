7 năm đi "tìm con" và những khoảng lặng không lời

Anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Hưng Yên) kết hôn từ năm 2016 với mong ước giản dị như bao cặp vợ chồng khác là có một mái ấm nhỏ, sớm có con để tình yêu đẹp sẽ "đơm hoa kết trái".

Thế nhưng, 7 năm dài đằng đẵng trôi qua, căn nhà nhỏ của anh Tú chị Hạnh vẫn thiếu vắng tiếng khóc cười trẻ thơ. Hành trình tìm con đưa họ đi qua nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là những kết luận khiến trái tim nặng trĩu.

Khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết luận không có tinh trùng trong tinh dịch, vợ chồng chị Hạnh anh Tú lặng người.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật.

Nguyên nhân được xác định là hội chứng Klinefelter, một bất thường nhiễm sắc thể ở nam giới do thừa một nhiễm sắc thể X. Tình trạng này có thể gây suy giảm chức năng tinh hoàn, giảm sản xuất testosterone và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh tinh.

Với chẩn đoán vô tinh không do tắc nghẽn, cơ hội có con bằng tinh trùng của chính người chồng thường thấp hơn so với những trường hợp vô tinh do tắc nghẽn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người bệnh hoàn toàn mất khả năng làm cha.

Năm 2023, vợ chồng anh Tú đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và siêu âm cần thiết, Ths.BS Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học, nhận định mô tinh hoàn của người bệnh vẫn còn khả năng tồn tại những vùng sinh tinh khu trú.

Anh Tú được tư vấn thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng, còn gọi là MicroTESE. Đây là phương pháp sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để quan sát, lựa chọn những ống sinh tinh có khả năng còn hoạt động, qua đó tăng cơ hội tìm thấy tinh trùng ở người vô tinh không do tắc nghẽn.

Theo bác sĩ, MicroTESE không đơn thuần là một ca mổ. Đó là hành trình "tìm kiếm sự sống" dưới kính vi phẫu, đòi hỏi không chỉ công nghệ hiện đại mà còn cần sự kiên trì, kinh nghiệm và đôi bàn tay tinh tế của người bác sĩ. Và ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Khi y học viết tiếp những giấc mơ dang dở

Theo các chuyên gia, vô tinh không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội làm cha. Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE kết hợp với thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhiều trường hợp tưởng chừng không thể vẫn có thể đón con bằng chính tinh trùng của mình.

"Những bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter nếu được phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt khi còn trẻ, thì khả năng tìm thấy tinh trùng sẽ cao hơn do mô tinh hoàn chưa bị thoái hóa nhiều", BS.Việt cho biết.

Từ những "mầm sống" được bác sĩ Việt tìm thấy, hành trình tìm con của vợ chồng anh Tú chị Hạnh chính thức bước vào quá trình chọc trứng tạo phôi. Và sau tất cả, một sinh linh bé nhỏ đã thành hình. Chị Hạnh bước bước vào hành trình 9 tháng thai kỳ nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Niềm hạnh phúc vỡ oà của cặp vợ chồng anh Tú chị Hạnh sau 7 năm mòn mỏi tìm con.

Tháng 4/2024, ngày con gái Diệu An chào đời, mọi đau khổ, nước mắt của 7 năm dài như được xóa nhòa. Căn nhà nhỏ nơi quê nghèo giờ đây tràn ngập tiếng cười nói con trẻ.

"Hạnh phúc lắm, trước kia đã có lúc vợ chồng mình không dám nghĩ đến khoảnh khắc như này", chị Hạnh vỡ oà cảm xúc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, không ít lần các bác sĩ gặp lại những cặp vợ chồng hiếm muộn đã từng phải tạm dừng điều trị sau nhiều năm vì áp lực kinh tế hoặc sự mệt mỏi về tinh thần.

Thấu hiểu những khó khăn đó, từ ngày 15/6 đến 28/6/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đang tổ chức chương trình "Tuần lễ vàng - ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ".

Đặc biệt, từ ngày 28/5 đến 28/6/2026, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/1 bệnh nhân).

"Chúng tôi mong muốn những thông tin hỗ trợ này sẽ đến được với nhiều gia đình hiếm muộn hơn, qua đó không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các cặp vợ chồng tiếp tục hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ", Ths.BS Lê Thị Thu Hiền chia sẻ.