Bé 2 tuổi đuối nước trong bồn tắm: Bố 'dốc ngược' sơ cứu khiến con trào máu đường thở nguy kịch

Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) là lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh về hiểm họa đuối nước ngay trong nhà, cũng như lỗ hổng kiến thức sơ cứu cơ bản.

Theo thông tin từ bệnh viện, bé Hoa Hoa (2 tuổi, tên đã được thay đổi) được người nhà cho tắm trong bồn tắm tại gia đình. Do có việc bận đột xuất, người lớn đã rời đi vài phút. Khi quay lại phòng tắm, họ bàng hoàng phát hiện toàn bộ phần đầu của bé đã chìm sâu dưới nước.

Khi được bế ra ngoài, bé Hoa Hoa đã tím tái toàn thân, gọi hỏi không có phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, thay vì tiến hành các bước cấp cứu cơ bản, người cha lại áp dụng "mẹo dân gian" bằng cách dốc ngược người con lên để vắt nước suốt hơn 10 phút .

Hậu quả, miệng và mũi trẻ bắt đầu trào ra dịch máu nhạt, tình trạng hôn mê càng thêm trầm trọng. Gia đình vội vã đưa bé đến trạm y tế gần nhà, trước khi được chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Nhân dân thành phố.

Chỉ 30 phút sau khi nhập viện, bé Hoa Hoa xuất hiện triệu chứng co giật toàn thân, đường thở liên tục phun máu, chỉ số oxy trong máu sụt giảm nghiêm trọng. Nhận thấy ca bệnh cực kỳ nguy kịch, các bác sĩ địa phương đã phải liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Nhi khoa thuộc Đại học Chiết Giang để được hỗ trợ đặc biệt.

Sau hơn 10 ngày đêm điều trị tích cực và theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức tích cực (ICU), bé Hoa Hoa mới giữ được mạng sống và được rút máy thở thành công. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng để điều trị di chứng não bằng liệu pháp oxy cao áp.

Bác sĩ cảnh báo: Dốc ngược trẻ đuối nước là 'động tác nguy hiểm'

Tại các khoa Hồi sức tích cực Nhi khoa (PICU), các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những ca đuối nước bị tổn thương nặng hơn do người nhà tự ý "dốc ngược vắt nước" trước khi nhập viện.

Bác sĩ Dương Tử Hạo, Phó Giám đốc Khoa PICU - Bệnh viện Nhi khoa thuộc Đại học Chiết Giang, nhấn mạnh:

"Khi trẻ đã mất ý thức, ngừng tim và ngừng thở, việc dốc ngược vắt nước không hề có tác dụng cứu mạng mà trái lại, nó cướp đi 'thời gian vàng' cứu sống đứa trẻ. Vấn đề cốt lõi của đuối nước là thiếu oxy não. Việc cần làm ngay lập tức là hồi sức tim phổi (CPR) để tái cấp oxy, chứ không phải tìm cách ép nước ra ngoài."

Hướng dẫn sơ cứu đuối nước đúng cách từ chuyên gia

Khi đưa được trẻ đuối nước lên bờ, phụ huynh cần lập tức đặt trẻ nằm ngửa trên nền phẳng cứng, nghiêng đầu sang một bên, gọi lớn tên và vỗ nhẹ vào vai để đánh giá ý thức. Đồng thời, quan sát sự phập phồng của lồng ngực và áp tay kiểm tra mạch đập ở cổ trẻ.

Xử trí theo 2 trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1 (Trẻ còn ý thức, còn thở): Giữ ấm cho trẻ, đặt nằm nghiêng an toàn để tránh sặc chất nôn, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Trường hợp 2 (Trẻ bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim): Tuyệt đối không dốc ngược người trẻ. Phải tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay tại chỗ theo các bước sau:

Các bước thực hiện CPR chuẩn xác

1. Ép tim ngoài lồng ngực: Xác định vị trí ép tim tại điểm giữa đường nối hai núm vú. Đặt hai gót bàn tay chồng lên nhau, các ngón tay đan lại, dùng lực từ nửa thân trên ép vuông góc xuống lồng ngực trẻ. Độ sâu ép bằng khoảng 1/3 đường kính trước - sau của lồng ngực. Tần số ép từ 100 - 120 lần/phút.

2. Khai thông đường thở: Một tay nâng cằm, một tay ấn nhẹ trán để đầu trẻ ngửa về phía sau. Nhanh chóng dùng tay sạch móc sạch bùn đất, đờm dãi hoặc dị vật trong miệng trẻ (nếu có).

3. Hà hơi thổi ngạt: Áp chặt miệng của bạn bao kín miệng trẻ, kẹp chặt mũi trẻ và thổi hơi vào 2 lần liên tiếp. Quan sát thấy lồng ngực trẻ phồng lên là đạt yêu cầu.

Nếu chỉ có 1 người sơ cứu: Thực hiện theo chu kỳ 30 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt .

Nếu có từ 2 người sơ cứu: Thực hiện theo tỷ lệ 15 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt (thay phiên nhau ép tim để tránh kiệt sức).

Kiên trì thực hiện liên tục không gián đoạn cho đến khi trẻ tự thở lại được, hoặc cho đến khi nhân viên y tế đến bàn giao.

Lưu ý quan trọng từ bác sĩ

Ngay cả khi trẻ đuối nước đã tỉnh táo trở lại và có vẻ bình thường, cha mẹ vẫn bắt buộc phải đưa trẻ đến bệnh viện để theo dõi. Trẻ bị đuối nước rất dễ gặp phải tình trạng "đuối nước thứ cấp" (phù phổi cấp khởi phát muộn, suy hô hấp tiến triển, tổn thương não...) âm thầm diễn tiến sau vài giờ mà người ngoài không thể tự phát hiện.

Nguồn: Tổng hợp