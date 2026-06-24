Trên hành trình chào đón một em bé khỏe mạnh, sự chuẩn bị của cả hai vợ chồng đều rất quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng việc chuẩn bị mang thai chủ yếu là trách nhiệm của người phụ nữ, nhưng thực tế sức khỏe và lối sống của người chồng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thai nhi.

Dưới đây là những điều các cặp đôi nên chú ý trong giai đoạn chuẩn bị mang thai.

1. Khám sức khỏe trước khi mang thai

Trước khi có kế hoạch sinh con, cả vợ và chồng nên thực hiện khám sức khỏe tiền thai sản.

Việc kiểm tra giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, bệnh di truyền hoặc các vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và sự phát triển của thai nhi.

2. Bổ sung axit folic đúng cách

Axit folic (vitamin B9) là dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ chuẩn bị mang thai.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung axit folic trước khi mang thai và trong những tuần đầu thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Ngoài viên bổ sung theo chỉ định của bác sĩ, phụ nữ cũng nên tăng cường thực phẩm giàu folate như rau xanh đậm, đậu, ngũ cốc nguyên hạt...

3. Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng

Một chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn cho quá trình mang thai.

Các cặp đôi nên ưu tiên:

Rau xanh và trái cây tươi. Thịt nạc, cá, trứng, sữa. Các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám.

Đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường hoặc nhiều chất béo bão hòa.

4. Tránh thuốc lá

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và trứng.

Ngay cả hút thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề trong thai kỳ và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

5. Hạn chế rượu bia

Việc sử dụng rượu bia trước và trong quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh và các vấn đề phát triển ở trẻ.

Vì vậy, cả hai vợ chồng nên hạn chế hoặc ngừng sử dụng đồ uống có cồn khi chuẩn bị có con.

6. Thận trọng với thuốc và hóa chất

Một số loại thuốc, hóa chất công nghiệp, thuốc trừ sâu hoặc các chất độc hại trong môi trường có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi.

Nếu đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, các cặp đôi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mang thai.

7. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Chuẩn bị mang thai không chỉ là vấn đề thể chất mà còn liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Sự hỗ trợ từ:

Người thân. Bạn bè. Chuyên gia y tế.

sẽ giúp các cặp đôi giảm căng thẳng, có thêm kiến thức và tự tin hơn trong hành trình làm cha mẹ.

Mang thai không chỉ là chuẩn bị cho em bé

Việc chuẩn bị mang thai không đơn thuần là để đón một đứa trẻ khỏe mạnh mà còn là cơ hội để cả hai vợ chồng xây dựng lối sống lành mạnh hơn, chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình.

Một thai kỳ khỏe mạnh thường bắt đầu từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi em bé xuất hiện.