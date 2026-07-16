"Sát nhân" thầm lặng gây ngạt thở ở trẻ thường chỉ quanh quẩn ngay trong nhà!

Nghẹt thở (ngạt thở) là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em. Những "hung thủ" gây ra tình trạng này thường lặng lẽ ẩn nấp ngay xung quanh trẻ. Làm thế nào để chăm sóc trẻ thật tốt và giúp trẻ tránh xa nguy cơ nghẹt thở? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Tăng Cường Chăm Sóc Và Giám Sát Trẻ

1. Thu dọn kịp thời các vật dụng nhỏ có nguy cơ bị trẻ nhét vào miệng, mũi, tai...

2. Kịp thời ngăn chặn các hành vi trẻ tự bỏ đồng xu, pin... vào miệng, mũi, tai.

3. Không cung cấp các loại thực phẩm dễ gây hóc dị vật , chẳng hạn như thức ăn còn lẫn xương cá, xương dăm hoặc các mảnh xương nhỏ.

4. Rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống tập trung , ăn uống trong yên lặng và nhai kỹ ngay từ khi còn nhỏ. Dạy trẻ tuyệt đối không đi lại, chạy nhảy, đùa nghịch hay ca hát trong lúc ăn.

Cải Thiện Môi Trường Sống Của Trẻ

1. Đặt các vật dụng nhỏ như đồng xu, pin, nam châm nhỏ, đồ trang sức (vòng cổ, dây chun, khuyên tai...), văn phòng phẩm (nắp bút, ghim kẹp...) ở những nơi ngoài tầm với của trẻ.

2. Kiểm tra kỹ trước và sau khi trẻ sử dụng đồ chơi, đồ dùng , xem có chi tiết, đồ trang trí hay nút bấm nào bị hỏng, rơi ra hoặc bị mất hay không.

3. Định kỳ kiểm tra đồ nội thất, thiết bị vui chơi/thể thao xem có bộ phận hay chi tiết trang trí nào dễ rơi ra không (như ốc vít, đai ốc...) và kịp thời cố định lại.

4. Lắp đặt các thiết bị bảo hộ, rào chắn tại các không gian kín như kho lạnh, phòng chứa dụng cụ... để ngăn không cho trẻ tự ý đi vào.

Đẩy Mạnh Giáo Dục Sức Khỏe Phòng Chống Nghẹt Thở

Tuyên truyền và giáo dục phòng tránh nghẹt thở cho trẻ thông qua nhiều hình thức như giảng dạy trên lớp, giáo dục gia đình, truyền thông cộng đồng hoặc các hoạt động theo chủ đề. Các kiến thức giáo dục trọng tâm bao gồm:

- Cảnh báo cho trẻ biết về mối nguy hiểm của việc nghẹt thở.

- Giúp trẻ nhận biết các môi trường và vật dụng dễ gây ngạt.

- Dạy trẻ cách ăn uống đúng cách.

- Hướng dẫn trẻ cách phát tín hiệu cầu cứu và tự cứu bản thân khi xảy ra sự cố nghẹt thở.

Sử Dụng Các Sản Phẩm An Toàn

1. Lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi . Tuyệt đối không cho trẻ nhỏ tuổi chơi các món đồ chơi có chứa nam châm nhỏ hoặc các chi tiết, linh kiện nhỏ dễ tháo rời.

2. Sử dụng các hộp lưu trữ, tủ đựng có khóa để bảo quản các vật dụng nhỏ hoặc thực phẩm dễ gây hóc.

Học Cách Sơ Cứu Bằng Phương Pháp Heimlich

Lưu ý quan trọng:

Một khi trẻ vô tình hít phải dị vật vào đường thở, trong hầu hết các trường hợp, trẻ sẽ ho sặc sụa. Lúc này, cha mẹ nên để trẻ nằm nghiêng hoặc cúi người về phía trước để quan sát xem dị vật có được ho ra ngoài hay không.

Trong trường hợp dị vật làm tắc nghẽn hoàn toàn đường thở, phải lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich và gọi ngay cho số điện thoại cấp cứu.

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC)