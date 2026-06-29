Ngày 26/8, đúng dịp Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình Tuần lễ vàng. Hàng trăm gia đình đã hội ngộ trong dịp đặc biệt này.

Có những câu hỏi trở thành nỗi ám ảnh

Chia sẻ tại sự kiện, nhiều cặp vợ chồng đã không giấu được những giọt nước mắt khi nhắc lại về hành trình mong con, tìm con.

Đó là câu chuyện của chị B Nướch Thị Tron (SN 1988, quê Quảng Nam (cũ)) và anh Phan Đình Thắng (SN 1990, quê Hà Tĩnh). Chị Tron chia sẻ, sau khi kết hôn, cũng như bao cặp vợ chồng khác đều mong muốn sớm có con để vun đắp hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau lần mang thai tự nhiên không thành công vào năm 2013, giấc mơ làm cha mẹ dần trở thành nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc sống của hai vợ chồng.

Những năm tháng sau đó là hành trình dài với nhiều lần thăm khám, điều trị và không ít lần thất vọng. Điều kiện kinh tế không dư dả khiến việc tìm kiếm con của anh chị gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm việc điều trị phải tạm dừng.

Chị B Nướch Thị Tron chia sẻ về hành trình 13 năm mong con.

Không chỉ đối mặt với áp lực kinh tế, anh chị còn chịu những áp lực vô hình từ cuộc sống thường ngày, những câu hỏi tưởng chừng vô tình nhiều khi lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người trong cuộc.

"Có những lúc tôi không muốn tham gia các cuộc gặp gỡ hay đám đông. Mỗi lần nghe ai hỏi bao giờ có con, tôi chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy thương chồng và tự trách bản thân rất nhiều", chị Tron chia sẻ.

Năm 2024, gia đình biết đến chương trình Tuần lễ vàng của Bệnh viện. Dù đã trải qua nhiều lần thất vọng trước đó, anh chị vẫn quyết định nộp hồ sơ với hy vọng có thêm một cơ hội để tiếp tục hành trình tìm con.

Vài tuần sau khi nộp hồ sơ, chị Tron nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo gia đình là một trong những trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hai lần liên tiếp chuyển phôi thất bại khiến chị Tron nhiều lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. "Có những lúc tôi tủi thân đến mức chỉ biết khóc. Người ta bảo con trâu còn sinh được, sao mình không thể sinh được con. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thấy mình có lỗi với chồng", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Và đến lần chuyển phôi tiếp theo, kết quả đã mỉm cười với gia đình. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và năm 2025 bé Phan Ngọc Hà chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc sau hơn 13 năm chờ đợi là điều mà anh chị từng nhiều lần nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Chị Thuỷ không giấu nổi những giọt nước mắt vì xúc động.

Chia sẻ trên sân khấu, chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1992) quên Thạch Thành, Thanh Hoá gạt vội những dòng nước mắt. Chị và chồng là anh Cao Đức Chung (SN 1990) kết hôn năm 2018 và luôn khát khao được ôm trong vòng tay một em bé khoẻ mạnh.

Lần mang thai đầu tiên, khi thai bước sang tuần thứ 6, bác sĩ thông báo chị Thủy bị lưu thai. Nỗi đau mất con lần đầu tiên khiến người mẹ trẻ suy sụp, nhưng khi ấy, anh chị vẫn tự an ủi nhau rằng đó có thể chỉ là sự không may trong hành trình làm cha mẹ.

Ở lần mang thai tiếp theo, khi thai đã bước sang tuần thứ 19, bác sĩ phát hiện thai nhi bị phù thai và buộc phải đình chỉ thai kỳ. Không chấp nhận dừng lại ở những mất mát liên tiếp, anh chị quyết định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy cả hai đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần mang thai tự nhiên, thai nhi đều có nguy cơ cao mắc bệnh lý di truyền nghiêm trọng.

Năm 2024, gia đình biết đến chương trình của bệnh viện, cặp vợ chồng đã nộp hồ sơ và nhận được gói hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền.

Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để anh chị bắt đầu lại hành trình đã từng phải dừng giữa chừng. Sau quá trình điều trị, gia đình có được 4 phôi khỏe mạnh. Đầu năm 2025, niềm vui cuối cùng cũng đến khi chị nhận được kết quả có thai.

Ngày 12/11/2025, bé Cao Đức Khải Đăng cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.

"Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, tôi đã bật khóc. Sau tất cả những lần mang thai không trọn vẹn và những năm tháng thấp thỏm lo lắng vì bệnh lý di truyền, đó là điều mà vợ chồng tôi mong đợi nhất", chị Thủy xúc động nhớ lại.

Vỡ oà hạnh phúc

Chia sẻ với Người Đưa Tin , chị Trần Thị Huyền (SN 1994) và anh Hà Văn Thức (SN 1990), quê tại Lạng Giang, Bắc Giang cũng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi, hành trình làm cha mẹ không được tính bằng số năm chờ đợi, mà được đánh dấu bằng những lần hy vọng rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Kết hôn từ năm 2013, anh chị từng nghĩ tổ ấm của mình rồi sẽ sớm có thêm tiếng cười trẻ thơ như bao gia đình khác. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, mong ước ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Kết quả thăm khám cho thấy anh Thức gặp tình trạng tinh trùng yếu, khiến hành trình tìm con của gia đình gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến.

Gia đình nhỏ của chị Huyền giờ đây ngập tràn tiếng khóc cười trẻ thơ.

Năm 2019, gia đình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau nhiều năm chờ đợi, niềm vui cuối cùng cũng đến khi chị Huyền mang thai đôi ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Nhưng khi thai kỳ bước sang tuần thứ 24, biến cố bất ngờ xảy ra.

Năm 2021, lần chuyển phôi tiếp theo mang lại hy vọng mới khi chị Huyền tiếp tục mang thai. Tuy nhiên, thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8. Một năm sau, lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công.

Ba lần chuyển phôi liên tiếp với hai lần mất con khiến anh chị nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đã có lúc chị Huyền nghĩ đến việc dừng lại.

"Tôi từng nói với chồng rằng mình không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa. Mỗi lần có hy vọng rồi lại mất đi đều rất đau lòng", chị nhớ lại.

Trong những giai đoạn khó khăn nhất, người luôn ở bên cạnh chị vẫn là anh Thức. Không có những lời động viên lớn lao, anh lặng lẽ đồng hành cùng vợ trong mỗi lần điều trị, mỗi lần chờ kết quả và cả những ngày tháng đối diện với mất mát.

Năm 2024, vợ chồng chị Huyền thực hiện thêm một chu kỳ IVF mới. Lần này, thai kỳ diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Ngày 25/3/2025, bé Hà Thị Linh Đan chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.

Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc, anh chị biết rằng hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của mình cuối cùng đã có một cái kết trọn vẹn.

Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Chia sẻ tại chương trình, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: "Chúng tôi mong rằng nhiều người trẻ sẽ quan tâm đến sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi gặp khó khăn trong hành trình sinh con. Khi nhận thức được nâng cao và các nguy cơ được phát hiện sớm, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội thực hiện mong muốn làm cha mẹ trong tương lai".