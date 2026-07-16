"Ngày sương sương vài lần ăn vạ": Phương Oanh kể chuyện cặp song sinh ở tuổi lên 2 khiến hội bố mẹ bỉm bật cười đồng cảm

Cặp song sinh Jimmy và Jenny của Phương Oanh đã bước sang tuổi lên 2 - giai đoạn được nhiều bậc phụ huynh gọi vui là "khủng hoảng tuổi lên 2". Càng lớn, hai nhóc tỳ càng bộc lộ rõ cá tính, những màn tranh giành đồ chơi, mè nheo hay ăn vạ cũng xuất hiện thường xuyên hơn, khiến mẹ bỉm Phương Oanh không ít lần phải trở thành "trọng tài" trong nhà.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai anh em xảy ra "xung đột". Lần này, anh Jimmy giành đồ chơi của em Jenny. Đăng tải đoạn video, Phương Oanh hài hước viết: "Ơ kìa, anh lại giành đồ chơi của em".

Khoảnh khắc hai nhóc tỳ giành đồ chơi của nhau và mẹ Phương Oanh đã nghiêm khắc nhắc nhở.

Trong clip, thay vì quát mắng hay lớn tiếng, Phương Oanh giữ thái độ nghiêm nhưng nhẹ nhàng. Cô nhìn con và hỏi: "Con giành đồ chơi của em đúng không?", rồi tiếp tục: "Con có gì muốn nói với mẹ không?".

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không ép con phải xin lỗi hay trả đồ chơi ngay lập tức. Cô dành thời gian để Jimmy bình tĩnh, giúp con tự điều chỉnh cảm xúc trước khi đưa ra quyết định.

Sau đó, Phương Oanh nói với con trai bằng một giọng rất nghiêm: "Quy tắc của mẹ là gì nhỉ, mẹ đã nói nếu các con giành đồ chơi của nhau, mẹ sẽ tịch thu đúng không?". Rồi cô đếm 1 đến 3 và tạm thời tịch thu món đồ chơi. Khi đã bình tĩnh hơn, bé Jimmy chủ động đưa món đồ cho mẹ. Lúc này, nữ diễn viên tiếp tục nhắc con: "Hai tay của con đâu".

Cách xử lý của Phương Oanh nhận được nhiều sự đồng tình từ các bậc phụ huynh bởi cô không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh em mà còn tranh thủ dạy con về cách cư xử và sự tôn trọng người khác.

Chia sẻ về hành trình nuôi dạy hai con trong giai đoạn tuổi lên 2, Phương Oanh tâm sự rằng điều quan trọng nhất khi con nổi cơn ăn vạ không phải là bắt con nín ngay, mà chính bố mẹ cũng phải giữ được sự bình tĩnh.

"Thật ra khủng hoảng tối lên 2 không chỉ là thử thách của con đâu, mà Oanh thấy nó còn là hành trình học cách bình tĩnh và kiên nhẫn của bố mẹ nữa đấy. Các con lớn lên thay đổi từng này và bản thân Oanh cũng vẫn đang học cách trưởng thành cùng con" - mẹ bỉm tâm sự.

Theo mẹ bỉm, những cơn khóc lóc, giận dỗi hay ăn vạ ở tuổi này có thể xuất hiện rất bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng qua đi như một "cơn lốc nhỏ" trong gia đình. Vì vậy, thay vì nổi nóng, cô lựa chọn đồng hành cùng con bằng sự kiên nhẫn và nhất quán.

Phương Oanh cũng hài hước "điểm danh" các bậc phụ huynh đang có con ở giai đoạn này: "Nhà ai mà có em bé bắt đầu vào những tuổi khủng hoảng thì điểm danh với Oanh xem là cảnh tượng này có quen không nhé. Ngày sương sương cứ vài lần ăn vạ rồi dỗi hờn hàng giờ".

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Không ít ông bố, bà mẹ cho biết họ nhìn thấy chính hình ảnh gia đình mình trong câu chuyện của Jimmy và Jenny. Những màn tranh giành đồ chơi, khóc lóc hay "ăn vạ xuyên ngày" là điều gần như gia đình nào có con nhỏ cũng từng trải qua.

Dù hành trình nuôi con chưa bao giờ dễ dàng, cách Phương Oanh bình tĩnh lắng nghe, kiên nhẫn chờ con điều chỉnh cảm xúc rồi mới hướng dẫn cách ứng xử được nhiều người đánh giá là một phương pháp tích cực. Bởi sau mỗi lần giải quyết mâu thuẫn, không chỉ các con học thêm một bài học, mà chính bố mẹ cũng đang học cách trưởng thành cùng con từng ngày.