Canxi – Không chỉ là cao lớn mà còn liên quan đến hệ thần kinh và khả năng miễn dịch của trẻ

Trong hành trình nuôi con, bố mẹ thường nghe nhắc đến cụm từ “trẻ cần bổ sung canxi”. Nhưng cụ thể canxi có vai trò gì, tại sao lại quan trọng đến vậy và làm thế nào để bổ sung đúng cách? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Vai trò của canxi đối với trẻ nhỏ

1. Phát triển xương và răng: Canxi chiếm khoảng 99% trong xương và răng. Đây là “nguyên liệu chính” giúp xương chắc khỏe, răng cứng cáp và hỗ trợ trẻ đạt chiều cao tối ưu.

2. Hỗ trợ vận động: Canxi tham gia vào hoạt động co giãn cơ, giúp trẻ vận động linh hoạt, tránh chuột rút hay mỏi cơ.

3. Điều hòa thần kinh: Canxi góp phần truyền tín hiệu thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng tập trung, học hỏi của trẻ.

4. Tăng cường miễn dịch: Dưỡng chất này tham gia vào quá trình hoạt động của enzyme và hormone, giúp hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả.

Tầm quan trọng trong từng giai đoạn phát triển

0 – 1 tuổi: Là giai đoạn xương và răng bắt đầu hình thành, nhu cầu canxi rất cao. Thiếu canxi dễ gây còi xương, chậm mọc răng.

1 – 3 tuổi: Trẻ bắt đầu tập đi, vận động nhiều. Canxi cần thiết để củng cố hệ xương, giúp trẻ vững vàng và phát triển chiều cao.

4 – 10 tuổi: Đây là giai đoạn “vàng” để tích lũy canxi trong xương, chuẩn bị cho tuổi dậy thì. Nếu thiếu hụt, trẻ dễ thấp bé, còi cọc.

Dấu hiệu trẻ có thể thiếu canxi

Trằn trọc, ngủ không sâu giấc, hay giật mình.

Ra mồ hôi trộm, đặc biệt vùng trán.

Tóc rụng vành khăn.

Mọc răng chậm, răng dễ sâu.

Thấp còi, chậm lớn, hay quấy khóc.

Cách bổ sung canxi cho trẻ

Sữa và chế phẩm từ sữa: Sữa mẹ, sữa công thức, sữa tươi, phô mai, sữa chua… là nguồn canxi dồi dào, dễ hấp thu.

Thực phẩm giàu canxi: Cá nhỏ ăn cả xương (cá cơm, cá mòi), tôm đồng, cua đồng, trứng, đậu phụ, rau xanh (rau cải xoăn, súp lơ xanh), mè (vừng).

Đảm bảo vitamin D: Canxi chỉ được hấp thu tốt khi có vitamin D, vì vậy trẻ cần được tắm nắng hoặc bổ sung vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong một số trường hợp trẻ biếng ăn, chậm lớn hoặc có dấu hiệu thiếu canxi rõ rệt, bác sĩ có thể chỉ định dùng thêm canxi dạng siro, cốm hoặc viên uống.

Tuy nhiên, việc bổ sung phải có sự hướng dẫn chuyên môn. Nếu cho trẻ uống quá liều, canxi có thể tích tụ gây táo bón, sỏi thận hay cản trở hấp thu sắt, kẽm.

Những lưu ý quan trọng cho mẹ

Không nên tự ý cho trẻ uống canxi khi chưa có chỉ định.

Bổ sung canxi nên kết hợp cùng vitamin D, magiê và kẽm để tăng hiệu quả.

Khuyến khích trẻ vận động ngoài trời để vừa tổng hợp vitamin D tự nhiên, vừa giúp xương phát triển tốt hơn.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, không quá phụ thuộc vào thuốc bổ.

Canxi không chỉ là dưỡng chất giúp trẻ cao lớn mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe răng miệng, hệ thần kinh và khả năng miễn dịch. Các mẹ nên ưu tiên bổ sung canxi qua thực phẩm hằng ngày, đồng thời theo dõi kỹ các dấu hiệu thiếu hụt để kịp thời tham khảo ý kiến bác sĩ.