Càng sớm càng tốt, bố mẹ hãy dạy con nhận diện và giữ khoảng cách với những kiểu bạn bè này

Không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể ở bên để bảo vệ con khỏi những tình huống xấu trong cuộc sống. Con đi học, đi chơi, rồi lớn lên bước ra ngoài xã hội, sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới mà cha mẹ không thể kiểm soát hết được. Chính vì vậy, một trong những kỹ năng quan trọng cần dạy cho con từ nhỏ là biết cách chọn bạn mà chơi.

Tình bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của trẻ, bởi trẻ thường học hỏi, bắt chước và dễ bị tác động bởi những người bạn thân thiết. Nếu kết bạn với những người bạn tốt, con sẽ học được cách chia sẻ, sống nhân ái, biết nỗ lực vươn lên. Ngược lại, nếu gắn bó với bạn bè hay nói dối, lười biếng, bạo lực hoặc ích kỷ, con có nguy cơ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, dễ sa vào thói quen xấu và đánh mất niềm tin vào giá trị tốt đẹp của tình bạn.

Do đó, bố mẹ nên trò chuyện thường xuyên để con hiểu rằng bạn tốt là người biết tôn trọng, biết chia sẻ và cùng nhau tiến bộ. Đồng thời, cha mẹ cũng nên làm gương trong các mối quan hệ của mình, để con thấy rõ thế nào là một tình bạn bền vững và lành mạnh. Khi con được trang bị khả năng nhận diện và chọn bạn đúng, đó chính là “lá chắn” bảo vệ con ngay cả khi bố mẹ không có mặt kề bên, giúp con tự tin và trưởng thành hơn trên hành trình lớn lên.

Bố mẹ nào cũng mong con mình có được những người bạn tốt, đồng hành trong quá trình trưởng thành. Thế nhưng, không phải ai đến gần con cũng đều mang lại ảnh hưởng tích cực. Ngay từ nhỏ, cha mẹ nên định hướng cho con biết cách nhận diện và hạn chế tiếp xúc với một số kiểu bạn bè dưới đây.

1. Bạn hay nói sai sự thật

Trẻ dễ học theo thói quen xấu này, lâu dần hình thành tính cách không trung thực.

2. Bạn có hành vi bạo lực

Tiếp xúc nhiều dễ khiến con sợ hãi, mất tự tin hoặc ngược lại cũng học theo hành vi bạo lực.

3. Bạn xem nhẹ việc học

Dễ kéo con sa đà vào những thú vui vô bổ, ảnh hưởng đến kết quả học tập và thói quen kỷ luật.

4. Bạn chỉ biết bản thân mình

Những người không biết chia sẻ, chỉ lợi dụng sẽ làm con dễ tổn thương và mất niềm tin vào tình bạn.

5. Bạn có thói quen xấu

Hút thuốc, chửi thề, tiêu tiền hoang phí hay bạo lực… đều để lại ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ.

6. Bạn coi thường người khác

Những lời nói, thái độ thiếu tôn trọng dễ khiến con cảm thấy tự ti, tổn thương tâm lý.

Việc dạy con nhận diện và giữ khoảng cách với những kiểu bạn bè này không có nghĩa là cấm đoán hoàn toàn, mà là giúp con biết tự bảo vệ bản thân, biết chọn bạn mà chơi. Đồng thời, bố mẹ cũng nên khuyến khích con xây dựng tình bạn lành mạnh, cùng nhau tiến bộ và trưởng thành.