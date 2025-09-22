Từng vừa ăn vừa khóc vì bị mỉa mai "người như thùng phi", mẹ bỉm giảm cân thành công đến nỗi con gái rượu nhất quyết không chịu nhận mẹ

Mang thai là hành trình kỳ diệu nhưng cũng đầy thử thách, khi người mẹ trải qua nhiều thay đổi rõ rệt về cơ thể và tâm lý. Từ những biến chuyển bên trong như sự phát triển của thai nhi, thay đổi hormone, đến những tác động bên ngoài như tăng cân, thay đổi vóc dáng hay rạn da, tất cả đều là dấu ấn của quá trình nuôi dưỡng sự sống mới.

Mới đây, chị Như Thùy (sống tại Phú Thọ) chia sẻ hình ảnh vào thời điểm mang bầu khiến nhiều người mẹ đồng cảm. Thời còn son rỗi, chị Thùy được nhiều người xung quanh đánh giá là rất xinh đẹp, dáng người dong dỏng. Thế nhưng, khi có con đầu lòng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Thời điểm mang bầu, Thùy từng tự ti vì sự thay đổi ngoại hình

"Trước bầu mình nặng 42kg, lên bàn đẻ là 70kg. Lỗ mũi nở ta ra gấp 3, mặt đổi nét hết cả. Lúc bầu thấy tăng cân mập quá cũng sợ lắm, mà nghĩ kệ cứ ăn cho con lớn, chứ đẻ ra nó nhỏ xíu tội nghiệp. Lúc đó đã nhận được nhiều lời gây tổn thương rồi, tại xấu dữ quá mà mà mình kệ, mình nhắm mắt ăn lun.

Đẻ xong thì muốn có sữa cho con nên mình lại kệ. Còn muốn con ti mẹ càng lâu càng tốt cho có đề kháng, vậy là giữ cái thây tròn quay hơn 2 năm. Cũng không phải tham ăn gì, mà cứ nghĩ ăn thêm 1 thứ con lại có thêm 1 xíu sữa.

Đi với chồng mà tự ti lắm, vì nhìn ko còn "bé bé xinh xinh" như hồi ảnh yêu mình . Lâu lâu cũng nhận được vài bình luận thậm chí là tin nhắn "con mập, con mập lùn, cái người như thùng phi vậy". Mà lúc đó nghĩ mình chỉ to hơn mình của ngày xưa thôi thôi chứ không có đến nỗi béo phì mà đáng bị chửi nên cũng cãi người ta nữa, cãi xong ôm tô cơm vừa ăn vừa khóc tại sợ buồn mất sữa", chị Thùy kể về những ngày tháng bầu bí và nuôi con.

Khoảng thời gian cố gắng lấy lại vóc dáng sau sinh

Sau khoảng thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, chị Thùy bắt đầu bước vào giai đoạn giảm cân để lấy lại vóc dáng. Cai sữa cũng giúp chị giảm vài kg. Sau một khoảng thời gian, cân nặng dần xuống và hiện tại chị nặng là 46kg, lấy lại vóc dáng thời son rỗi.

Một trong những phương pháp hiệu quả chị áp dụng là cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể một cách hợp lý, chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu protein và vitamin để vừa đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ, vừa hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa. Bên cạnh đó, việc duy trì uống đủ nước mỗi ngày giúp tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.

Chị cũng kết hợp tập luyện các bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga để cải thiện sức khỏe mà vẫn giữ được nguồn sữa cho bé. Ngoài ra, mẹ Thùy chia nhỏ bữa ăn thành nhiều phần nhỏ trong ngày để duy trì năng lượng và tránh nạp quá nhiều vào một lúc, góp phần giúp hành trình giảm cân trở nên bền vững và an toàn hơn.

Mẹ bỉm hiện tại đã tự tin hơn rất nhiều

"Đến giờ đưa lại mấy tấm hình lúc bầu cho con xem mà nó không chịu nhận mẹ, nó bảo không phải mẹ, "mẹ Bông xinh gái mà", muốn rớt nước mắt

Bởi vậy, không người phụ nữ nào muốn mình mập, xồ xề cả. Có người may mắn về dáng nhanh, không thay đổi nhiều. Có người phải chấp nhận đánh đổi vài năm vì thiên chức làm mẹ, 1 sự đánh đổi xứng đáng nhất trên đời", chị Thúy nói.

Chị mong rằng những người mẹ sẽ không phải nhận những lời chê bai, mai mỉa hay soi mói về ngoại hình trước hay sau sinh. Mỗi người mẹ đều trải qua những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tâm lý trong hành trình làm mẹ, và điều quan trọng nhất là họ cần được yêu thương, thông cảm và tôn trọng. Thay vì những ánh mắt hay lời nói tiêu cực, nên động viên để giúp các mẹ vững vàng, tự tin hơn trên con đường chăm sóc con yêu và lấy lại sức khỏe, vóc dáng sau sinh.