Những cách giúp con tập trung hơn để bố mẹ bớt "tăng xông"

Nuôi con từ 2 đến 6 tuổi đôi khi giống như tham gia một cuộc thi marathon... mà chưa bao giờ tập luyện trước đó. Đặc biệt, chuyện dạy con ngồi vào bàn học hay tập trung làm một việc gì đó có thể khiến nhiều ông bố bà mẹ thở dốc, thậm chí đùa rằng “muốn nhập viện cấp cứu cho xong”. Các bạn nhỏ ở lứa tuổi này năng lượng dồi dào đến mức bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành cái cớ để rời bàn học: cây bút rơi xuống đất cũng đủ lý do để bò lăn lộn, hay một hạt bụi trên bàn cũng khiến bé quên sạch chữ A đang tập tô.

Bố mẹ nhiều lúc ngồi kèm con mà tưởng mình đang làm nghề... vận động viên thể dục dụng cụ, vì phải liên tục xoay người, nghiêng đầu, cầm tay con nắn nót từng nét chữ. Chưa kể, các “thầy cô nhí” có thể phản đối rất quyết liệt: “Con mệt rồi”, “Con đói rồi”, “Chữ này xấu quá, con không thích viết nữa”. Mỗi buổi học như một màn thương lượng, đôi khi giống cả talkshow hài với hàng chục câu hỏi và yêu cầu bất ngờ.

Thế nhưng, trong muôn vàn thử thách ấy lại có vô số khoảnh khắc đáng yêu. Khi thấy con viết xong một chữ, đọc được một con số hay ngồi tập trung được vài phút, bố mẹ sẽ vỡ òa sung sướng chẳng khác nào vừa thoát khỏi “khoa cấp cứu”. Sự kiên nhẫn và óc hài hước chính là “bí kíp sinh tồn” trong giai đoạn này. Bởi nuôi dạy con đôi khi không cần quá nghiêm khắc, mà cần thêm chút dí dỏm để hành trình “dạy con học” bớt căng thẳng, biến những giọt mồ hôi thành tiếng cười.

Ở giai đoạn từ 2 đến 6 tuổi, khả năng tập trung của trẻ còn ngắn và dễ bị phân tán, nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể rèn luyện để con ngày càng chú ý tốt hơn. Dưới đây là một số cách hiệu quả.

1. Tạo môi trường yên tĩnh:

Khi trẻ học hay chơi các trò cần tập trung, nên tắt TV, hạn chế điện thoại, để không gian xung quanh gọn gàng, ít kích thích.

2. Chia nhỏ hoạt động:

Trẻ nhỏ khó duy trì sự chú ý lâu, vì vậy nên chia thành các “nhiệm vụ mini” khoảng 5–15 phút, sau đó cho bé nghỉ ngắn trước khi tiếp tục.

3. Biến học tập thành trò chơi:

Với trẻ, trò chơi là cách học tốt nhất. Cha mẹ có thể lồng ghép việc học số, chữ, màu sắc vào trò xếp hình, ghép tranh, vẽ tô màu hay đọc sách tranh minh họa.

4. Khuyến khích vận động:

Các hoạt động thể chất như chạy nhảy, nhún nhảy theo nhạc, yoga cho bé hay chơi ngoài trời giúp con giải tỏa năng lượng, nhờ đó khi ngồi xuống học hoặc nghe chuyện sẽ tập trung hơn.

5. Dinh dưỡng hỗ trợ não bộ:

Chế độ ăn giàu omega-3 (từ cá hồi, hạt óc chó, hạt chia…), vitamin nhóm B và khoáng chất như sắt, kẽm sẽ giúp phát triển trí não, cải thiện trí nhớ và sự chú ý.

6. Làm gương và đồng hành:

Khi cha mẹ cùng đọc sách, chơi trò xếp hình hay trò chuyện tập trung với con, trẻ sẽ học được cách chú ý và kiên nhẫn.

7. Động viên thay vì ép buộc:

Những lời khen, sự công nhận nhỏ bé sẽ giúp trẻ thấy vui và muốn lặp lại hành vi tập trung hơn là bị la mắng.

Giai đoạn vàng 2–6 tuổi chính là thời điểm lý tưởng để rèn nền tảng tập trung, tạo tiền đề tốt cho việc học và phát triển lâu dài.