Các bé thể hiện bài múa "Thỏ và Rùa" siêu cuốn, giành giải Nhất cuộc thi Múa Bắc Kinh: Dân tình trầm trồ thốt lên "nhìn thôi đã thấy lên cơ 6 múi"

Trên mạng xã hội những ngày qua, đoạn clip ghi lại tiết mục múa "Rùa và Thỏ thi chạy" trong khuôn khổ cuộc thi Múa Bắc Kinh năm nay đang khiến cư dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu. Điều đặc biệt nhất là toàn bộ vũ công trong tiết mục này đều là… các em nhỏ thiếu nhi, từ động tác, thần thái cho đến cách hóa thân vào nhân vật đều khiến khán giả bất ngờ.

Bài múa Rùa và Thỏ thi chạy.

Dựa trên câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, tiết mục tái hiện cuộc thi chạy giữa chú thỏ nhanh nhẹn và chú rùa kiên trì. Nhưng thay vì chỉ kể bằng lời, các em nhỏ đã đưa câu chuyện vào những động tác múa mềm mại, linh hoạt và cực kỳ sinh động.

Khán giả không khỏi bật cười khi thấy những bạn nhỏ hóa thân thành chú thỏ vừa nhí nhảnh vừa "tăng tốc" liên tục, trong khi một bạn khác trong trang phục màu xanh của những chú rùa, vời động tác kiên trì, chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi động tác đều được các em xử lý gọn gàng, dứt khoát, nhìn là nhận ra ngay nhân vật.

Riêng động tác nhảy của các chú thỏ, các bé thự hiện đều tăm tắp mà vẫn mô phỏng y hệt, nhảy vài bước là bật lên xong lại nhảy... ấy thế mà vẫn đều nhau. Nhiều người còn nhận xét, "nhìn thôi đã thấy mệt, vậy mà các bé còn tập đều tăm tắp với nhau".

Điều thú vị nữa là…ngay cả cột đèn giao thông cũng đều do em nhỏ đảm nhận. Chính sự sáng tạo đáng yêu này đã làm cho tiết mục trở nên độc đáo và ghi điểm tuyệt đối trong mắt giám khảo.

Ngay khi chia sẻ đoạn clip đã có hơn 1000 lượt bình luận thích thú trước những điệu nhảy đáng yêu của các bé:

- "Đáng yêu quá nè. Từ ánh mắt đến chân tay. Nói chung không chê được Xem clip rùa và thỏ này cuốn thế không biết. Giống y như ngoài đời. Con thỏ nó nhảy xong lại dừng lại đứng lên".

- "Phục các cháu bé, phục cả người biên đạo múa".

- "Giỏi quá các thiên thần nhỏ!".

- "Người lớn mà tập thế này, khéo lên cơ 6 múi".

- "Công nhận các bé siêu quá, động tác nhảy của thỏ rồi cách đi của rùa, nhìn thôi đã thấy khó, huống chi là tập theo và đều được thế này".

- "Xem xong cuốn quá, xem đi xem lại không chán luôn, các bé ơi".

Không ngạc nhiên khi tiết mục "Rùa và Thỏ thi chạy" đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi Múa Bắc Kinh năm nay. Một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, qua bàn tay dàn dựng và sự thể hiện hồn nhiên của các bé, đã trở thành màn trình diễn khiến người lớn cũng phải xuýt xoa: nghệ thuật không cần cầu kỳ, chỉ cần chân thành và đáng yêu là đủ để chạm tới trái tim khán giả.