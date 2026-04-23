Nhiều người nghĩ rằng bụng dưới lồi ra đơn thuần là do tích mỡ, nhưng thực tế, một nguyên nhân rất phổ biến lại đến từ việc cơ bụng yếu, đặc biệt là tình trạng tách cơ bụng (thường gặp sau sinh hoặc do ít vận động). Khi phần cơ lõi không còn đủ sức nâng đỡ, vùng bụng dưới sẽ dễ “xổ” ra ngoài, dù cân nặng không hề tăng nhiều.

Tin vui là bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này bằng những bài tập nhẹ nhàng tại nhà, không cần dụng cụ phức tạp.

Bụng dưới “xổ” không chỉ do mỡ: 3 động tác đơn giản tại nhà giúp siết lại vòng eo từ bên trong

Động tác 1: Nâng hông kết hợp duỗi chân

Tư thế nằm ngửa, nâng hông lên khỏi sàn, sau đó duỗi thẳng hai chân lên cao. Động tác này giúp kích hoạt sâu vào cơ bụng dưới và cơ sàn chậu – vùng thường bị “bỏ quên”. Khi thực hiện, hãy giữ hông ổn định, không võng lưng và kiểm soát nhịp thở đều.

Động tác 2: Co gối luân phiên khi nâng hông

Vẫn giữ tư thế nâng hông, bạn lần lượt co từng bên gối về phía ngực rồi duỗi ra. Chuyển động chậm, có kiểm soát sẽ giúp cơ bụng dưới làm việc liên tục, đồng thời hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của vùng mông và đùi sau.

Động tác 3: Giữ chân cao kết hợp siết cơ

Nâng chân lên cao và giữ trong vài giây, tập trung siết chặt cơ bụng. Đây là bài tập tưởng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc “đánh thức” cơ bụng sâu, giúp phần bụng dưới dần phẳng lại theo thời gian.

Điểm quan trọng khi tập những động tác này không nằm ở tốc độ hay số lần, mà ở việc bạn có thực sự siết được cơ bụng hay không. Hãy ưu tiên tập chậm, cảm nhận rõ vùng cơ đang hoạt động, thay vì làm nhanh cho đủ số lượng.

Chỉ cần duy trì mỗi ngày khoảng 10–15 phút, chia thành nhiều hiệp nhỏ, bạn sẽ bắt đầu thấy vùng bụng dưới không còn lỏng lẻo như trước. Khi cơ lõi khỏe lên, vòng eo không chỉ gọn hơn mà còn săn chắc và ổn định hơn từ bên trong.

Đôi khi, để cải thiện vóc dáng, điều bạn cần không phải là tập nhiều hơn – mà là tập đúng vào “gốc rễ” của vấn đề.

