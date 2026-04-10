Không cần đến phòng gym, cũng chẳng phải tập những bài "nặng đô", chỉ với một động tác đơn giản trên thảm như trong hình, nhiều chị em đã thấy vòng eo thay đổi rõ rệt sau một thời gian ngắn. Bí quyết nằm ở việc lặp lại đủ số lần – đúng kỹ thuật – và kiên trì mỗi ngày.

Vì sao động tác này giúp giảm mỡ bụng?

Khác với các bài gập bụng truyền thống, động tác này hoạt động theo cơ chế:

+ Kích hoạt cơ bụng dưới liên tục khi kéo gối về phía ngực

+ Tăng nhịp tim nhẹ, giúp đốt calo tốt hơn

+ Siết core + giữ thăng bằng, từ đó cải thiện form dáng tổng thể

Đặc biệt, khi tập đủ 100 lần/ngày, cơ thể bắt đầu bước vào trạng thái “đốt mỡ thích nghi”, giúp vòng eo gọn dần theo thời gian.





Tập 100 lần động tác này mỗi ngày: Bụng dưới “xẹp lép”, eo gọn thấy rõ chỉ sau 2 tuần





Hướng dẫn tập đúng (cực kỳ quan trọng!)





Để đạt hiệu quả, bạn cần tập chuẩn từng bước:

Bước 1: Chống hai tay xuống thảm, giữ lưng thẳng, đầu gối chạm đất (tư thế bò).

Bước 2: Siết nhẹ cơ bụng, giữ hông ổn định.

Bước 3: Kéo người ra sau như đang “thu gọn” phần bụng dưới).

Bước 4: Lặp lại liên tục 100 lần (nếu chưa quen có thể tập 30 lần rồi nâng dần lên 50, 80,100).





Tập thế nào để đủ 100 lần mà không “đuối”?





Đừng cố tập liền một mạch nếu bạn là người mới. Gợi ý dễ áp dụng:

+ 20 lần x 5 hiệp

+ Nghỉ 20–30 giây giữa mỗi hiệp

+ Tập chậm, tập trung siết bụng thay vì làm nhanh

+ Sau khoảng 1 tuần, bạn có thể tăng tốc độ hoặc rút ngắn thời gian nghỉ.





Những lỗi khiến bạn tập mãi không thấy bụng nhỏ





Rất nhiều người bỏ cuộc vì tập hoài không hiệu quả, nhưng nguyên nhân lại nằm ở những lỗi nhỏ:

+ Cong lưng, võng lưng → giảm tác động vào bụng

+ Không siết core → gần như chỉ tập… chân

+ Tập quá nhanh → mất kiểm soát, giảm hiệu quả đốt mỡ

+ Bỏ dở giữa chừng → chưa kịp thấy kết quả





Bao lâu thì thấy hiệu quả?





Nếu duy trì đều bạn có thể thấy một số thay đổi như sau:

+ Sau 7 ngày: bụng gọn hơn, ít “phình” sau khi ăn

+ Sau 2 tuần: vòng eo bắt đầu rõ nét hơn

+ Sau 1 tháng: bụng dưới săn chắc, dáng người gọn gàng hơn thấy rõ





Tất nhiên, hiệu quả sẽ nhanh hơn nếu bạn:

+ Uống đủ nước

+ Hạn chế đồ ngọt, tinh bột xấu và ggủ đủ giấc





Không có bài tập nào “thần kỳ” giúp giảm mỡ ngay lập tức, nhưng một động tác đơn giản lặp lại đủ 100 lần mỗi ngày hoàn toàn có thể tạo nên thay đổi lớn nếu bạn kiên trì. Nếu bạn đang tìm một bài tập dễ làm tại nhà, không cần dụng cụ mà vẫn “đánh trúng” bụng dưới, thì đây chính là lựa chọn đáng thử nhất lúc này.