Không cần đến phòng gym hay những bài tập quá phức tạp, đôi khi chỉ cần kiên trì với vài động tác cơ bản mỗi ngày cũng đủ để thay đổi vóc dáng. Một đoạn clip ngắn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội đã chỉ ra 4 bài tập bụng quen thuộc – mỗi động tác thực hiện 100 lần – nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nếu duy trì đều đặn.

Điểm đáng chú ý là các động tác này tác động trực tiếp vào từng vùng cơ bụng khác nhau: bụng trên, bụng dưới và cả phần eo. Nhờ đó, người tập không chỉ giảm mỡ mà còn định hình rõ đường nét cơ thể.

Siết eo cấp tốc trước mùa hè: 4 động tác ai cũng làm được

+ Động tác đầu tiên là nâng chân thẳng. Đây là bài tập quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả với phần bụng trên. Khi thực hiện đủ 100 lần mỗi ngày, cơ bụng trên sẽ dần săn chắc, tạo cảm giác “lên múi” rõ ràng hơn.

+ Tiếp theo là gập bụng ôm chân – một biến thể giúp tác động sâu vào vùng bụng dưới, khu vực vốn khó giảm mỡ nhất. Việc lặp lại động tác này đều đặn giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa, khiến vùng bụng dưới gọn gàng hơn theo thời gian.

+ Động tác thứ ba là đá kéo (scissor kicks). Đây là bài tập không chỉ siết cơ bụng mà còn giúp định hình vòng eo. Khi duy trì đủ số lần mỗi ngày, bạn sẽ dần thấy rõ đường eo “chữ 11” – mục tiêu mà nhiều người theo đuổi khi tập luyện.

+ Cuối cùng biến thể nâng cao của plank truyền thống. Bài tập này không chỉ đốt mỡ mà còn giúp tạo đường cong cơ thể, hỗ trợ hình thành vòng eo đồng hồ cát nếu tập đúng kỹ thuật.

Điểm chung của cả 4 động tác là không cần dụng cụ, có thể thực hiện ngay tại nhà và phù hợp cả với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì. 100 lần mỗi động tác nghe có vẻ đơn giản, nhưng để duy trì mỗi ngày mới là yếu tố quyết định hiệu quả.

Nếu đang tìm một phương pháp giảm mỡ bụng nhanh gọn, dễ áp dụng và không tốn kém, đây có thể là gợi ý đáng để thử – đặc biệt trong giai đoạn muốn “siết dáng” cấp tốc trước mùa hè.