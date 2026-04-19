1 phút tập tại nhà mỗi ngày giúp siết eo, thon gọn bắp tay, bắp đùi

Phụ nữ sau sinh hoặc những người ngồi làm việc nhiều khiến vùng bụng dễ tích mỡ và trở nên chảy xệ, khiến nhiều chị em tự ti với vóc dáng của mình. Nhất là vào mùa hè, mua váy áo mỏng mát, mùa của những chuyến du lịch biển thú vị.

Tuy nhiên, chỉ với một vài động tác đơn giản nhưng đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể cải thiện vòng bụng, giúp vùng eo săn chắc và gọn gàng hơn. Những bài tập này đặc biệt phù hợp với người có bụng mỡ, bụng nhão, kể cả những mẹ bỉm bận rộn vẫn có thể tranh thủ tập luyện mỗi ngày để cải thiện vóc dáng một cách an toàn và hiệu quả.

Động tác 1:

Chỉ mất một phút mỗi ngày là bạn có thể dần cải thiện vòng eo của mình bằng động tác này. Đây cũng là một dạng của gập bụng nhưng có thể tác động thêm vào các nhóm cơ đùi, bắp chân cho hiệu quả thon gọn bắp chân, vòng bụng giúp vóc dáng cân đối, nhẹ nhàng hơn.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị tư thế với hai tay chống xuống đất. Chống mũi chân xuống và nâng người lên theo hình chữ V.

- Cố định phần tay chống và thân trên, dần dần di chuyển chân về gần phía tay, gập người theo khả năng.

- Di chuyển chân theo khả năng, cố gắng giữ lưng thẳng xuyên suốt quá trình tập.

Mới đầu bạn sẽ cảm thấy người khá căng và khó di chuyển chân, sau dần cơ thể quen hơn với động tác này, bạn sẽ di chuyển chân gần hơn với khuỷu tay.

Bạn có thể kết hợp cùng động tác nâng lần lượt từng chân một để tác động thêm vào phần cơ mông, cải thiện vòng 2 của mình. Hoặc không chỉ cần tập động tác này khoảng 1 phút là cơ bụng đã hoạt động khá nhiều.

Động tác này không chỉ tác động vào các nhóm cơ bụng, mà còn hỗ trợ siết mỡ đùi, siết bắp chân, giúp cải thiện vấn đề chân to cột đình, giúp chị em tự tin hơn khi diện quần shorts hay chân váy ngắn.

Thực hiện 1 phút mỗi ngày, bạn có thể giữ 20 - 30 giây cho mỗi lần tập, tập thành nhiều hiệp để cải thiện dần dần phần bụng chảy xệ, vòng eo bánh mì của mình.

Động tác 2:

* Cách thực hiện:

- Vẫn tư thế chữ V ngược nhưng lần này chống thẳng tay và thẳng chân.

- Tạo tư thế chứ V với phần hông nâng cao, hóp bụng, giữ lưng thẳng xuyên suốt quá trình tập.

- Nhón lần lượt từng chân một hoặc thực hiện động tác kiễng chân nhịp nhàng trong vòng 1 phút.

Động tác tác động trực tiếp vào phần bắp chân, bắp đùi, giúp cải thiện bắp chân to, chân thô cho các chị em. Ngoài ra, động tác cũng tác động vào vòng bụng, vai, bắp tay, từ đó giúp thon gọn bụng, giảm mỡ bắp tay, hỗ trợ vóc dáng mảnh mai, cân đối hơn.

1 phút mỗi ngày, nhưng nhớ duy trì đều đặn

Không mất sức quá nhiều, chỉ 1 phút mỗi ngày mà bạn có thể cải thiện đáng kể vòng eo, bắp chân, bắp đùi qua những động tác đơn giản này.

Nhưng lưu ý then chốt vẫn là duy trì việc tập luyện mỗi ngày kết hợp ăn uống đúng cách (giảm đồ ngọt, giảm đồ chiên rán, ăn nhiều rau...) thì mới nhanh có kết quả như mong muốn.

(Nguồn: Làm đẹp không khó)