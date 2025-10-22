Phụ huynh gây khó hiểu khi bế con đi vệ sinh ngay tại khu nhà hàng trong trung tâm thương mại

Phụ huynh bế con đi tiểu ngay tại khu nhà hàng trong trung tâm thương mại ở Sơn Đông — Ban quản lý lên tiếng: “Sẽ lắp biển nhắc nhở để tránh tái diễn”

Ngày 19 tháng 10, một cư dân mạng tại Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ rằng khi đang xếp hàng chờ ăn tại trung tâm thương mại CapitaMall (凯德Mall), họ chứng kiến cảnh một phụ huynh bế con nhỏ đi vệ sinh ngay tại khu vực công cộng tầng 5, gần khu nhà hàng.

Nhân viên trung tâm thương mại sau đó cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên bộ phận phụ trách và đang xem xét việc dựng biển nhắc nhở hoặc lắp vách ngăn, để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa.”

Hiện tượng trẻ nhỏ được cho đi vệ sinh tùy tiện ở nơi công cộng — hoặc được người lớn dung túng cho hành vi đó — không còn hiếm thấy trong đời sống hàng ngày.

Nhiều bậc cha mẹ hoặc ông bà thường biện minh rằng:

“Trẻ con còn nhỏ, không nhịn được!”

“Không thể để con nhịn tiểu, nhỡ hại sức khỏe thì ai chịu trách nhiệm!”

“Nhà người ta cũng thế thôi mà!”

Nhưng như câu nói xưa: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” — nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ.

Những quy tắc xã hội, ý thức cộng đồng và lòng tự trọng chính là nền tảng của một xã hội văn minh. Và đằng sau “chuyện nhỏ” như việc đi vệ sinh nơi công cộng lại là một bài học lớn về trách nhiệm làm cha mẹ.

Một số người lớn, đặc biệt là ông bà, thường nghĩ rằng vì trẻ còn nhỏ, chưa kiểm soát được việc đi vệ sinh nên “lỡ một chút cũng không sao”. Nhưng hành động đó không chỉ vi phạm chuẩn mực xã hội mà còn xâm phạm quyền riêng tư của chính đứa trẻ.

Một số cư dân cho rằng:

“Khi đưa con ra ngoài, cha mẹ nên chuẩn bị trước mọi tình huống: mang theo bỉm, khăn giấy và túi nilon. Nếu trẻ đột ngột buồn tiểu, có thể cho dùng tạm bỉm, sau đó buộc kín và bỏ vào thùng rác. Đừng để hành vi tùy tiện của người lớn trở thành tấm gương sai cho con.”

Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều bậc cha mẹ cũng đồng tình rằng chính vì trẻ còn nhỏ nên người lớn càng phải làm gương.

Anh Tống, một người dân địa phương, chia sẻ:

“Xã hội hôm nay đang hướng đến nếp sống văn minh. Vì thế, bên cạnh sự tiện lợi cá nhân, cha mẹ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và của những người xung quanh. Đừng lấy lý do ‘con còn nhỏ’ để bao biện cho hành vi sai. Hãy dạy con biết đúng – sai, đẹp – xấu, biết xấu hổ và biết tôn trọng người khác. Khi đó, ngay từ ngày đầu con có ý thức về bản thân, con sẽ học được cách sống văn minh và được người khác tôn trọng.”

Một hành động tưởng chừng nhỏ, nhưng lại phản ánh ý thức giáo dục và văn hóa ứng xử của người lớn – bởi trẻ con học từ chính những gì cha mẹ làm, chứ không chỉ từ lời cha mẹ nói.

Nguồn: Sohu