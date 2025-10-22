Có là ái nữ thừa kế nghìn tỷ hay hot kid triệu view... thì cũng bị mẹ cắt tóc mái như thường

Dù có là ái nữ kế thừa tập đoàn nghìn tỷ như bé Pam - con gái của Salim và Hải Long hay hot kid triệu view như bé Nami - con gái của Lucie Nguyễn và Tuấn Dương, thì cũng khó thoát khỏi "bàn tay vàng trong làng cắt tóc mái" của các bà mẹ bỉm sữa. Mới đây, hình ảnh hai nhóc tì được mẹ "tự xử" mái tóc đã khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú.

Pam Yêu Ơi là con gái của vợ chồng hot mom Salim và thiếu gia tập đoàn may mặc Hải Long. Pam sở hữu gương mặt vuông vức y hệt bố, trông cực kỳ đáng yêu. Có lẽ cũng vì vậy mà mẹ Salim quyết định "ra tay" tạo điểm nhấn bằng một kiểu tóc mới cho con gái: mái bằng kute. Và thế là "Pam mái Maruko" chính thức ra đời.

Khoảnh khắc cô bé xuất hiện với mái tóc mới khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì quá đáng yêu. Dù mái có hơi "ngắn quá tay" một chút, nhưng chính nét hồn nhiên cùng gương mặt bầu bĩnh của Pam Yêu Ơi lại khiến dân tình phải thốt lên: "Cắt lỗi mà vẫn xinh là có thật!".

Bé Nami là con gái của cặp đôi nổi tiếng Lucie Nguyễn và Tuấn Dương. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bé Nami đã trở thành "hot kid triệu view" trên mạng xã hội nhờ loạt biểu cảm cực kỳ sinh động, khi thì "ngơ ngác đáng yêu", khi lại "lém lỉnh hết cỡ". Mỗi clip có sự xuất hiện của cô bé đều khiến dân tình "lụi tim" vì độ hài hước, đáng yêu.

Và cũng như "chị em mái Maruko" Pam, bé Nami mới đây cũng bị mẹ Lucie Nguyễn "ra tay" cắt tóc mái. Kết quả là một kiểu tóc mái ngắn lém lỉnh, tròn xoe như nhân vật hoạt hình Maruko khiến ai nhìn cũng phải phì cười. Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn của Nami khi để tóc mái lại càng nổi bật, hài hước hơn.

Sau hai màn cắt tóc mái xinh muốn xỉu này, dân tình xôn xao: "Dù có là ái nữ thừa kế như Pam Yêu Ơi hay hot kid triệu view như Nami... thì cũng bị mẹ cắt tóc mái như thường mà thôi".