Áp dụng chế độ ăn kiêng với trứng, cô nàng vlogger xứ Hàn giảm 1.6kg chỉ sau 3 ngày

Sau thời gian giãn cách xã hội, cô nàng vlogger Catherine vì ăn quá nhiều nên bị tăng cân nhanh chóng. Do đó, cô quyết định chọn chế độ ăn kiêng với trứng, bất ngờ chỉ sau 3 ngày cô giảm được 1.6kg, vẫn đủ năng lượng để tập nhảy.

Sau thành công giảm 2.2kg sau 4 ngày ăn kiêng với chế độ IU, Catherine, một vlogger chuyên đăng tải những video chia sẻ về các câu chuyện thường ngày, những chuyến du lịch và nhiều bài nhảy cover, đã nhanh chóng bị tăng cân sau thời gian giãn cách xã hội. Bởi vậy, lần này, cô nàng lại tìm đến một phương pháp giảm cân mới, chế độ ăn kiêng với trứng mà cô tìm thấy qua một số video từ Youtube.



Catherine có chiều cao khoảng 153cm, bởi vậy cô nghĩ cân nặng hợp lý với mình sẽ vào khoảng 45kg, tuy nhiên, cô nàng luôn nặng ở mức 47-48kg. Bởi vậy, cô muốn tìm một chế độ ăn kiêng giảm cân trong thời gian ngắn để thử nghiệm.

Cô nàng chia sẻ, chế độ ăn kiêng này có nguyên liệu chủ yếu là trứng, nó cũng được gọi là chế độ "giảm 10kg trong 10 ngày" nhưng vì bản tính ham vui với những chuyến food tour cùng bạn bè, vậy nên cô sẽ chỉ thực hiện chế độ ăn kiêng này trong 3 ngày.

Thực đơn ăn kiêng 1 ngày của Catherine với trứng.

Thực đơn ăn kiêng với trứng của Cathernie trong 1 ngày: - Bữa sáng: 3 quả trứng luộc, nước trà xanh (sử dụng túi lọc trà). - Bữa trưa: 3 quả trứng luộc, 1 quả táo và nước trà xanh. - Bữa vặt (có thể có hoặc không): 1 quả táo. - Bữa tối: Oatmeal và nước trà xanh. (Giờ ăn các bữa của Catherine có sự thay đổi giữa các ngày)

Catherine cũng khuyên mọi người rằng nếu như bạn muốn áp dụng chế độ ăn kiêng với trứng trong thời gian khoảng 7 ngày hoặc dài hơn thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện.

Cân nặng trước khi thử nghiệm chế độ giảm cân với trứng của Catherine là 46.3kg.

Ngày 1:

- Bữa sáng (11h30): Catherine không thường xuyên ăn sáng nên bữa sáng đầu tiên trong 3 ngày thực hiện chế độ ăn kiêng của cô bắt đầu khá muộn lúc 11h30 trưa. Cô chia sẻ bạn có thể sử dụng một chút muối hoặc gia vị nhưng tốt nhất là không nên. Bởi vì trứng khá khô nên Catherine cho thêm 1 chút ớt bột vào để dễ ăn hơn và nó không có chứa gia vị nên không ảnh hưởng đến kết quả của chế độ ăn.

- Bữa trưa (14h00)

- Bữa vặt (16h30): Lúc này Catherine bắt đầu cảm thấy đói, có cả những cảm giác khá lạ nhưng cô không biết là do trứng hay do cô cảm thấy không được khỏe hôm nay. Nhưng sau khi uống nước, cô đã cảm thấy khá hơn. Catherine cũng không ăn táo trong bữa này.

- Bữa tối (17h30): Tính cả bữa tối, tổng lượng calo Catherine tiêu thụ là khoảng 717 calo, một mức khá tốt.

Ngày 2:

- Bữa sáng (9h50)

- Bữa trưa (13h00)

- Bữa tối (17h40)

Sau bữa tối, Catherine có buổi hẹn tập nhảy với bạn bè, đây cũng là điều khiến cô nàng lo lắng bởi cô sợ rằng việc ăn kiêng ít như vậy liệu cô có đủ năng lượng để nhảy cùng bạn bè hay không. Nhưng thật kì diệu, cô nàng vẫn tràn đầy năng lượng khi nhảy cùng bạn bè các bài cover MV mới của BLACKPINK "How do you like that".

Ngày 3:

- Bữa sáng (10h30)

- Bữa trưa (13h30)

- Bữa tối (18h00)

Kết quả: Catherine giảm 1.6kg chỉ sau 3 ngày.

Tham khảo thêm tại @catbaoo, Youtube Catwithleaf

Chang