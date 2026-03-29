Ngồi nhiều tưởng vô hại, nhưng lại là “kẻ cản đường” âm thầm của hành trình tìm con

Trong những năm gần đây, không ít cặp vợ chồng chuẩn bị mang thai rơi vào trạng thái lo lắng: Ăn uống đã điều chỉnh, sinh hoạt cũng cố gắng lành mạnh hơn, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui.

Ít ai nghĩ rằng, một thói quen rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại – ngồi quá nhiều – lại có thể trở thành một trong những nguyên nhân âm thầm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Ngồi lâu không chỉ mỏi lưng, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Với nhịp sống hiện nay, rất nhiều người đặc biệt là phụ nữ văn phòng có thể ngồi liên tục hàng giờ liền trước máy tính.

Theo các chuyên gia, việc ngồi lâu trong thời gian dài có thể:

Khiến máu lưu thông kém ở vùng chậu

Gây áp lực lên tử cung, buồng trứng (ở nữ)

Ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cân bằng hormone

Làm tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn nội tiết

Tất cả những yếu tố này, nếu kéo dài, đều có thể gián tiếp làm giảm khả năng thụ thai, đặc biệt với những người đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai.

Không cần tập nặng, chỉ 10 phút mỗi ngày cũng đủ tạo khác biệt

Tin vui là bạn không cần phải dành hàng giờ ở phòng tập hay theo các bài luyện tập phức tạp.

Theo chia sẻ từ bài viết gốc, chỉ cần 10 phút vận động nhẹ mỗi ngày , tập trung vào việc kích thích lưu thông máu vùng chậu, cũng đã mang lại những lợi ích rõ rệt cho cơ thể.

Điều quan trọng không nằm ở cường độ, mà ở sự đều đặn .

Gợi ý 10 phút vận động đơn giản, dễ thực hiện tại nhà

Bạn có thể thực hiện những động tác nhẹ nhàng sau, phù hợp cho cả nam và nữ đang chuẩn bị mang thai:

Xoay người khi ngồi : giúp kích thích vùng bụng – chậu, giảm ứ trệ máu

Tựa tường – hạ người nhẹ : kích hoạt nhóm cơ quanh vùng hông

Nghiêng xương chậu trước – sau : thư giãn cơ chậu, giảm căng cứng

Nhón gót, đi bước nhỏ : hỗ trợ tuần hoàn máu ở chân và vùng chậu

Hít thở sâu, chậm : giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ cân bằng nội tiết

Mỗi động tác chỉ cần 1–2 phút, tổng cộng khoảng 10 phút mỗi ngày, hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà hoặc ngay trong giờ nghỉ.

Messenger_creation_9EC43B96-53A4-4984-8EE5-DBB7810E9167

Những thói quen nhỏ nhưng rất nên duy trì khi chuẩn bị mang thai

Ngoài 10 phút vận động, bạn cũng nên lưu ý một số điều đơn giản nhưng hiệu quả:

Cứ mỗi 45–60 phút ngồi, hãy đứng dậy đi lại vài phút

Ngồi thẳng lưng, tránh gập người hoặc gác chân quá lâu

Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh để tránh táo bón – yếu tố gây áp lực vùng chậu

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya kéo dài

Những điều này tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng khi duy trì đều đặn, sẽ giúp cơ thể bước vào trạng thái thuận lợi hơn cho việc mang thai.

Chuẩn bị mang thai không cần quá áp lực

Nhiều cặp vợ chồng khi mong con thường tự tạo áp lực rất lớn cho bản thân. Nhưng thực tế, hành trình này cần sự kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể nhiều hơn là ép buộc.

Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh một thói quen sinh hoạt tưởng như vô hại – như ngồi quá nhiều – cũng đã là một bước tiến quan trọng.

Lời nhắn gửi cho những ai đang mong con

Nếu bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai:

Đừng quá căng thẳng

Đừng tự trách bản thân

Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, bền vững

10 phút vận động mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe sinh sản, mà còn giúp cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái hơn.

Chuẩn bị mang thai không phải là chạy đua với thời gian, mà là hành trình chăm sóc cơ thể một cách dịu dàng hơn.

Nguồn: Sohu