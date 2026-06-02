Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây tại thành phố Hàng Châu, bà Triệu (39 tuổi, tên đã được thay đổi) đã sinh hạ thành công một em bé khỏe mạnh tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Khi y tá đặt đứa trẻ lên ngực mẹ, chị không thể kìm được nước mắt.

"Tôi chạm vào khuôn mặt nhỏ của con, ấm áp, biết cử động, biết khóc... Hóa ra đây không phải là giấc mơ".

Ít ai biết rằng để có được khoảnh khắc ấy, người phụ nữ này đã phải trải qua hành trình đầy đau đớn với 8 lần mất con trong suốt 15 năm.

8 lần mang thai, 8 lần mất con

Theo chia sẻ, 7 lần mang thai đầu tiên đều kết thúc bằng sảy thai tự nhiên vào khoảng ngày thứ 50-60 của thai kỳ, đúng vào giai đoạn phôi thai đáng lẽ bắt đầu xuất hiện tim thai.

"Tôi đã nghĩ lần mang thai thứ 8 sẽ thuận lợi hơn" , chị Triệu nhớ lại.

Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa dừng lại.

Đến tuần thai thứ 35, khi thai nhi đã gần đủ tháng, chị được phát hiện bị thiểu ối nghiêm trọng và đột ngột xảy ra tình trạng thai lưu. Chị tiếp tục mất đi đứa con mà mình đã mang nặng suốt nhiều tháng.

Hệ miễn dịch của người mẹ coi thai nhi là "dị vật"

Sau khi tiến hành hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định chị Triệu mắc rối loạn miễn dịch kèm theo thiếu hụt antithrombin III (AT III) - một loại protein có vai trò ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Theo bác sĩ, tình trạng này khiến hệ miễn dịch của người mẹ nhận diện nhầm phôi thai như một vật thể lạ và liên tục tấn công, đào thải. Máu có xu hướng đông nhanh hơn bình thường, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Các cục máu đông có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn giữa mẹ và thai nhi, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc thai lưu.

Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều lần mất thai liên tiếp của chị trong nhiều năm qua.

Đón con sau hành trình dài đầy nước mắt

Sau khi được điều trị và theo dõi chuyên khoa, chị Triệu tiếp tục mang thai và cuối cùng đã sinh hạ thành công một bé khỏe mạnh.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nhiều người để lại bình luận chia sẻ:

"Thật quá gian nan, may mắn cuối cùng hai mẹ con đều bình an."

"15 năm và 8 lần mất con, không phải ai cũng đủ nghị lực để đi tiếp."

"Chúc mừng gia đình đã có cái kết viên mãn sau hành trình đầy nước mắt."

Nguồn: China Blue News,

Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang,

Tân Dân Vãn Báo (Trung Quốc)