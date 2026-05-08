Chuẩn bị mang thai nhất định phải đọc: 7 nhóm bệnh lý có thể ảnh hưởng đến việc mang thai, thậm chí đe dọa tính mạng

Phần lớn phụ nữ đều có thể mang thai bình thường. Tuy nhiên, có một số trường hợp phụ nữ có tiền sử bệnh nền không chỉ không phù hợp để mang thai mà nếu mang thai còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan.

Nhóm thứ nhất: Người mắc bệnh tim

Dù là bệnh tim bẩm sinh hay mắc phải sau này, chỉ cần chức năng tim đã ở mức độ III trở lên thì tuyệt đối không nên mang thai.

Nhóm thứ hai: Người bị cao huyết áp

Đặc biệt là cao huyết áp nguyên phát hoặc có yếu tố di truyền trong gia đình. Nếu đã dùng thuốc mà huyết áp vẫn không kiểm soát được thì không phù hợp để mang thai, bởi nguy cơ trong thai kỳ sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhóm thứ ba: Người mắc bệnh tiểu đường

Đặc biệt là tiểu đường có tính chất gia đình hoặc tiểu đường type 1.

Tiểu đường type 1 còn có khả năng di truyền cho con, đồng thời bản thân người mẹ cũng chịu ảnh hưởng di truyền nên nguy cơ trong thai kỳ rất cao.

Nhóm thứ tư: Người đang trong giai đoạn lao phổi hoạt động

Trong giai đoạn này không được mang thai. Cần điều trị dứt điểm bệnh lao, sau đó để bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe, xác nhận cơ thể đã ổn định mới nên chuẩn bị mang thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Nhóm thứ năm: Người mắc bệnh thận nghiêm trọng

Hiện nay số người bị suy thận ngày càng nhiều, thậm chí có trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, đến khi kiểm tra mới phát hiện đã suy thận.

Những bệnh nhân này hoàn toàn không nên mang thai.

Nhóm thứ sáu: Người mắc bệnh tâm thần phân liệt

Những người thuộc nhóm này cũng không phù hợp để mang thai, bởi cả tình trạng bệnh của mẹ lẫn sự phát triển của thai nhi đều có nguy cơ rất lớn.

Nhóm thứ bảy: Người mắc ung thư ác tính

Ví dụ như ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư phổi… đều không thích hợp để mang thai.

Chỉ khi các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung đã được điều trị khỏi, vẫn còn khả năng sinh sản và sau kiểm tra xác nhận không còn bất thường thì mới có thể cân nhắc mang thai.

Kết

Đây cũng là lý do vì sao khám tiền sản trước khi mang thai là vô cùng quan trọng. Việc khám tiền sản giúp xác định rõ tình trạng sức khỏe. Nếu cơ thể không phù hợp để mang thai, bác sĩ sẽ kịp thời thông báo, vì vậy nhất định phải lắng nghe lời khuyên chuyên môn của bác sĩ.

Nguồn: Sohu