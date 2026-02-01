10 năm tìm con và hạnh phúc ở lần chuyển phôi thứ 8 của vợ chồng công nhân

Khi những cành đào bắt đầu hé nụ và hương vị Tết lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, mùa xuân năm nay cũng gõ cửa tổ ấm của chị Nguyễn Thị Ngọ (SN 1990) và anh Trần Văn Nho (SN 1987) tại Ninh Bình với niềm hạnh phúc đặc biệt. Sau gần 10 năm mòn mỏi đợi chờ, đây là lần đầu tiên anh chị được đón năm mới trong thanh âm của tiếng trẻ thơ.

Giữa không khí tất bật chuẩn bị Tết, tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ vang lên như một bản nhạc diệu kỳ. Với anh chị, đó không chỉ đơn thuần là niềm vui làm cha mẹ, mà còn là dấu mốc thiêng liêng khép lại hành trình tìm con đầy nước mắt, nơi hy vọng từng nhiều lần bị thử thách đến mức tưởng chừng như gục ngã.

Kết hôn năm 2017, chị Ngọ và anh Nho bước vào cuộc sống hôn nhân với nhiều khó khăn. Cả hai đều là công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Những năm đầu, mong ước có con vẫn âm thầm lớn dần theo thời gian, nhưng tin vui không đến.

Bé Trần Ngọc Diệu Anh, thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu đã chào đời sau 8 năm bố mẹ mong ngóng.

Thế nhưng, hành trình tìm con không chỉ là cuộc chiến với thời gian, mà còn là cuộc chiến với những áp lực vô hình. Với anh chị, gánh nặng tâm lý đôi khi không đến từ bên trong, mà từ những câu hỏi thăm "vô tình" của họ hàng, làng xóm: "Sao lâu thế chưa có con?", "Có vấn đề gì không?"... Những lời nói ấy cứ thế đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ suốt nhiều năm dài.

Quyết định tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để tìm lời giải, anh chị lặng người khi nhận kết quả: anh Nho bị tinh trùng yếu - nguyên nhân chính khiến hy vọng thụ thai tự nhiên trở nên mong manh.

Theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, trong những trường hợp này, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản hiệu quả, song chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn với nhiều gia đình thu nhập thấp.

Với vợ chồng công nhân như chị Ngọ, quyết định làm IVF không hề dễ dàng. Trước khi bước vào điều trị, anh chị thử nhiều cách khác nhau, uống thuốc nam, thuốc bắc, đi khám ở nhiều nơi, thậm chí vào TP.HCM với hy vọng tìm được phương pháp phù hợp hơn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Phải đến năm 2022, sau nhiều năm tích góp và vay mượn người thân, hành trình IVF đầu tiên mới chính thức bắt đầu. “ Lúc đó chỉ nghĩ, dù có nợ cũng phải cố, vì đây là cơ hội để có con ”, chị Ngọ nhớ lại.

Từ tháng 6/2022 đến hết năm 2023, cuộc sống của hai vợ chồng gắn liền với những chuyến xe lên Hà Nội, những lần xét nghiệm, siêu âm và chờ đợi kết quả chuyển phôi. Trong khoảng thời gian này, chị Ngọ trải qua sáu lần chuyển phôi liên tiếp. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, có lần thất bại ngay từ đầu.

Song song với đó, chị còn phải trải qua nhiều can thiệp y khoa như phẫu thuật ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp và chỉnh sửa vách ngăn buồng tử cung. Theo các bác sĩ chuyên ngành hỗ trợ sinh sản, những can thiệp này nhằm cải thiện môi trường làm tổ của phôi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người phụ nữ phải đối diện thêm áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi số phôi không còn, chi phí điều trị trở thành gánh nặng quá lớn, nợ nần chồng chất, đã có lúc anh chị nghĩ đến việc dừng lại.

Tháng 7/2024, hành trình IVF lần hai bắt đầu. Tháng 9/2024, lần chuyển phôi thứ 7 mang lại kết quả mang thai, nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển.

Không bỏ cuộc, tháng 3/2025, chị Ngọ bước vào lần chuyển phôi thứ 8. Lần này, phép màu đã ở lại. Thai kỳ diễn ra không dễ dàng khi chị nhiều lần ra máu, mắc tiểu đường thai kỳ và đối mặt nguy cơ tiền sản giật cao. Dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ, thai nhi phát triển ổn định qua từng mốc quan trọng.

Tháng 11/2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ tìm con bằng cái kết mà anh chị từng nhiều lần nghĩ là ngoài tầm với.

Nụ cười hạnh phúc của anh Nho và chị Ngọ sau hành trình dài đã đón được con yêu.

Tết Nguyên đán năm nay đến với gia đình chị Ngọ theo một cách rất khác. Không còn những cái Tết lặng lẽ chờ mong, mà là mùa xuân đầu tiên có con trong vòng tay.

Trong căn nhà nhỏ ở Ninh Bình, mâm cơm Tết giản dị trở nên ấm áp hơn khi có thêm một thành viên mới. Tiếng trẻ thơ, tiếng ru con khe khẽ hòa vào hương Tết, tạo nên cảm giác đoàn viên trọn vẹn mà anh chị chờ suốt tám năm.

Sau gần một thập kỷ chạy đua với hiếm muộn, hành trình tìm con của vợ chồng chị Ngọ đã khép lại. Nhưng với họ, hành trình làm cha mẹ chỉ vừa mới bắt đầu - bằng mùa xuân có tiếng khóc trẻ thơ, những bàn tay bé nhỏ và niềm tin được vun đắp từ yêu thương không bỏ cuộc.