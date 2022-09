5 thực phẩm giàu collagen, ăn mỗi ngày giúp đẩy lùi lão hóa

Khi nói về các sản phẩm "chống lão hóa", ngoài những cái tên như kem dưỡng ẩm, kem đêm và huyết thanh, một thứ khác cũng được nhắc đến nhiều là "collagen". Và điều này là hoàn toàn có lý do. Collagen và elastin là những khối cấu tạo nên làn da của bạn - chúng giữ cho làn da mịn màng và săn chắc. Nhưng việc mất collagen là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường khi tuổi tác của bạn tăng lên, điều này cũng kéo theo sự xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến việc giữ cho làn da của mình trông khỏe mạnh nhất, trẻ trung nhất có thể ở mọi lứa tuổi, thì thực phẩm bạn ăn là một bí quyết quan trọng.

Tiến sĩ Alice Williams, bác sĩ và là chủ sở hữu của dralicewilliams.com cho biết: "Collagen là một loại protein mà cơ thể tạo ra và là một thành phần quan trọng của làn da của chúng ta để mang lại vẻ trẻ trung cho làn da. Collagen được tạo ra bằng cách tập hợp các axit amin từ thực phẩm mà chúng ta ăn. Glycine, Proline và Hydroxyproline là một số axit amin cụ thể mà collagen chứa. Cơ thể chúng ta cũng cần vitamin C, kẽm và đồng để giúp chúng hình thành collagen. Ăn thực phẩm giàu protein hoặc collagen hoặc có chứa Vitamin C, kẽm và đồng sẽ cung cấp cho cơ thể những gì chúng cần để tạo ra collagen".

5 thực phẩm giàu collagen bạn nên ăn hàng ngày

Nhưng bạn nên thêm những loại thực phẩm cụ thể nào vào chế độ ăn uống của mình? Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu collagen bạn nên có hàng ngày để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

1. Cá hồi

Tiến sĩ Anna Chacon, bác sĩ da liễu và nhà văn của MyPsorasisTeam cho biết cá hồi là một nguồn cung cấp axit béo Omega-3 tuyệt vời cho sức khỏe. Và các axit béo này giúp chống lại chứng viêm và sự phân hủy collagen do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó, theo Healthline, cá hồi chứa một chất chống oxy hóa carotenoid được gọi là astaxanthin, chịu trách nhiệm cho màu hồng của cá hồi. Trong một nghiên cứu được lưu trữ trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), những người có làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời tiêu thụ kết hợp giữa astaxanthin và collagen trong 12 tuần. Kết quả là, họ đã có những cải thiện đáng kể về độ đàn hồi và dưỡng ẩm của da. Tuy nhiên, trong khi những kết quả này có vẻ khả quan, vẫn chưa biết liệu tác động là do astaxanthin, collagen hay cả hai.

Ngoài ra, cá hồi chứa nhiều protein, điều quan trọng để cơ thể bạn có thể sản xuất collagen và elastin. Hai phân tử này chịu trách nhiệm về sức mạnh, độ căng mọng và độ đàn hồi của da. Ăn protein cũng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.

Nếu bạn không phải là người thích ăn cá lớn nhưng lại thích các loại protein động vật khác, Tiến sĩ Williams khuyến nghị:

- Thịt gà: món mà cô ấy nói có nhiều collagen vì thịt thường được tiêu thụ cùng với các mô liên kết, cũng có nhiều collagen.

- Trứng: cụ thể là lòng trắng trứng, chứa nhiều proline và chúng cũng chứa một số glycine.

2. Rau lá sẫm

Các loại rau như rau bina và cải xoăn có nhiều Vitamin A và C, Tiến sĩ Chacon nói. Đặc biệt, cơ thể cần vitamin C để tạo ra nhiều collagen, vì vậy hãy đảm bảo bạn bổ sung các loại rau có lá sẫm màu vào đĩa ăn mỗi ngày.

3. Cà rốt

Tiến sĩ Chacon khẳng định: "Cà rốt rất giàu Vitamin A, đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo collagen bị tổn thương".

4. Quả mọng

Cho một vài loại quả mọng yêu thích của bạn vào bột yến mạch hoặc sinh tố buổi sáng để được hưởng lợi từ nhiều vitamin và khoáng chất nuôi dưỡng làn da.

Tiến sĩ Chacon nói: "Quả mâm xôi, quả việt quất chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa axit ellagic, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi sự phân hủy collagen do tác hại của tia UV. Các loại quả mọng, chứa nhiều vitamin C, cũng giúp chống lại các gốc tự do và tăng sự hình thành collagen".

5. Trái bơ

Cuối cùng, nếu bạn có thể tìm thấy bữa ăn thậm chí còn tuyệt vời hơn với một lát bơ. "Quả bơ chứa nhiều vitamin E và axit béo Omega-3 có thể giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen, trong khi chất béo lành mạnh trong quả bơ có thể cải thiện sức khỏe của các tế bào da", Tiến sĩ Chacon nói.

Hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao của chúng có thể giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ màng da khỏe mạnh, trong khi hàm lượng chất chống oxy hóa cao của chúng có thể chống lại các gốc tự do gây hại và lão hóa da. Điều này đã được một nghiên cứu lưu trữ trên NIH chứng minh, nó chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất béo thực vật có liên quan đến sức khỏe làn da tốt hơn ở người lớn tuổi.

Huyết thanh tăng sinh collagen là rất tốt - nhưng một trong những cách tốt nhất để làm cho làn da của bạn sáng lên có thể được tìm thấy với giá rẻ hơn rất nhiều ngay trong tủ lạnh của bạn.

Nguồn và ảnh: She Finds, Healthline