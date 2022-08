Nu Skin ra mắt ứng dụng mới, tư vấn sử dụng và mua Collagen Plus chỉ qua 1 cú chạm

Bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số



Không ngừng cập nhật xu hướng mới và tiên phong ứng dụng công nghệ, Nu Skin từ lâu đã sẵn sàng cho hành trình chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và mang đến trải nghiệm ưu việt cho khách hàng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các hoạt động này lại càng sôi nổi hơn bao giờ hết khi Nu Skin hoàn thiện nền tảng kinh doanh P2P (Prospect To Partner) cho phép 100% các hoạt động kinh doanh diễn ra trực tuyến. Không dừng lại ở đó, với mục tiêu khai phá tiềm năng to lớn của thương mại điện tử, Nu Skin tiên phong ra mắt hai ứng dụng Nu Skin Vera và Nu Skin Stela.

Ứng dụng Vera giúp khách hàng kiểm tra tình trạng da, tư vấn giải pháp, mua sản phẩm và chia sẻ kết quả chăm sóc trên mạng xã hội.

Đều là hai ứng dụng thông minh có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để kết nối và tích hợp, Nu Skin Vera và Nu Skin Stela giúp trải nghiệm của khách hàng và nhà liên kết thương hiệu trở nên liền mạch, tiện lợi và hiệu quả. Cụ thể, với Vera, ứng dụng sẽ mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nhu cầu và đề xuất sản phẩm phù hợp cho riêng mình. Riêng Nu Skin Stela được tối ưu dành cho Nhà liên kết thương hiệu của Nu Skin để quản lý kinh doanh và kết nối khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả. "Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, đồng thời hệ thống Đại Diện Thương Hiệu cũng sẽ được phát triển manh mẽ, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh và bền vững của Nu Skin tại Việt Nam trong thời gian tới", ông Bùi Quốc Thắng – Tổng Giám đốc Nu Skin Việt Nam chia sẻ về kỳ vọng của doanh nghiệp khi triển khai nền tảng mới này.

Có thể nói, mục tiêu của chiến lược "App hóa" lần này chính là điểm khởi đầu để Nu Skin tiến xa khai phá tiềm năng khổng lồ của thương mại xã hội và hướng đến mục tiêu trở thành công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp & nền tảng cơ hội kinh doanh liên kết thương hiệu năng động, hấp dẫn.

Và khi TPBVSK Inner Focus Collagen Plus được ra mắt chính thức trên ứng dụng EmpowerMe từ tháng 8, người dùng và Nhà liên kết thương hiệu có thể được tư vấn về sản phẩm, mua bán, chia sẻ hình ảnh và quản lý thông tin thông qua ứng dụng Nu Skin Vera, Nu Skin Stela.

TPBVSK Inner Focus Collagen Plus – Sản phẩm tiên phong ra mắt trên nền tảng mới

Ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 3/2022 với chiến dịch dùng thử lên đến 600 KOC, TPBVSK Inner Focus Collagen Plus của Nu Skin tạo được ấn tượng mạnh mẽ và sự háo hức mong chờ sự xuất hiện chính thức của sản phẩm. Bởi sau thời gian sử dụng thử sản phẩm, hầu hết KOC tham gia chiến dịch dùng thử Collagen Plus đều cảm nhận sự thay đổi của làn da, hỗ trợ dưỡng da, giúp tăng độ ẩm và độ đàn hồi, hỗ trợ làm đẹp da. Bước "chơi lớn" này cho thấy Nu Skin hoàn toàn tự tin vào sản phẩm của mình và mong muốn sản phẩm được chứng thực hiệu quả bởi chính những người dùng.

Chào mừng sự kiện bán giới hạn TPBVSK Inner Focus Collagen Plus của Nu Skin.

Để có kết quả vượt trội này, mỗi gói sản phẩm đến 2500mg collagen peptide hoạt tính sinh học kết hợp cùng Lutein và Phytoceramides, giúp hỗ trợ dưỡng da, tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da, hỗ trợ chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da. Khẳng định hiệu quả của sản phẩm, TS Shelly Hester - nhà khoa học cao cấp của Nu Skin cho biết: "Các phân tử collagen peptide có cấu tạo đặc hiệu gồm các axit amin và peptide có thể liên kết và làm tăng các protein trong tế bào da, Lutein là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp da chống lại các gốc tự do gây hại cho da. Còn phytoceramides được biết đến là nhóm axit béo hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và cấp ẩm."

Đặc biệt, TPBVSK Inner Focus Collagen Plus được bào chế dưới dạng bột pha uống và đóng theo từng gói tương ứng một lần sử dụng, nên vô cùng dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, sản phẩm đã tạo được tiếng vang ở nhiều thị trường trên toàn cầu và được Globee ghi nhận và trao giải Vàng năm 2021 ở hạng mục Sản phẩm, Dịch vụ và Giải pháp của Hoa Kỳ. Thành tựu này không chỉ ghi dấu cho nỗ lực nghiên cứu của thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp mà còn khẳng định hiệu quả và sự khác biệt của TPBVSK Inner Focus Collagen Plus.

Để tham khảo thêm thông tin về Nu Skin Việt Nam, vui lòng xem trang web https://www.nuskin.com/vi_VN/home.html;

Facebook: https://www.facebook.com/yspanliveyoungvn

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjnZU6emSCXbq8JFA91uw8Q

Instagram: https://www.instagram.com/nu_skin_vietnam/?hl=en

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh