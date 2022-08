3 sản phẩm skincare tăng sinh collagen, nàng 30+ càng dùng sớm thì da càng căng mọng trẻ lâu

Collagen là yếu tố chủ yếu cấu thành làn da. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh, săn chắc, có độ đàn hồi và luôn căng mọng. Theo tuổi tác, lượng collagen do cơ thể tự sản sinh sẽ dần suy giảm, dẫn đến khô da, chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Do đó, cơ thể cần sự tác động để tăng sinh collagen.

Nhắc đến các bí kíp để kích thích sản sinh collagen, nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến chế độ ăn uống lành mạnh và các loại thực phẩm chức năng. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một nguồn tăng cường collagen nữa mà chị em có thể áp dụng, nhằm chăm sóc da trẻ đẹp từ trong ra ngoài, đó chính là các sản phẩm skincare. Vậy rốt cuộc, sản phẩm chăm sóc da nào có tác dụng tăng cường collagen? Chị em hãy tham khảo 4 gợi ý sau đây.

Sản phẩm chứa AHA

Những sản phẩm tẩy da chết hóa học chứa glycolic acid và lactic acid có thể mang đến nhiều lợi ích hơn bạn tưởng, chứ không chỉ cho tác dụng loại bỏ tế bào chết.

Các loại AHA sẽ gỡ bỏ những mối nối đã già cỗi giữa những tế bào da, quét sạch tế bào chết ở lớp ngoài cùng của tầng biểu bì, để lại cho bạn làn da tươi sáng và mịn màng. Khi những tế bào chết được loại bỏ, AHA sẽ tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào trong da để kích thích sản sinh collagen mới, từ đó da càng thêm căng mọng.

Hàng tuần, bạn nên tẩy da chết với sản phẩm chứa AHA khoảng 2 - 3 lần. Đều đặn thực hiện thì sớm thôi, chị em sẽ có được làn da căng khỏe, trẻ trung. Sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học cũng sẽ giúp làn da của bạn hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các món skincare, bạn sẽ được hưởng lợi tối đa từ quy trình làm đẹp.

Serum vitamin C

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa phổ biến và quyền năng nhất. Nó sẽ giúp chống lại các gốc tự do từ môi trường - thủ phạm khiến da bị tổn thương, nhanh lão hóa. Vitamin C còn mang đến hiệu quả làm sáng da, khắc phục tình trạng xỉn màu và "xử đẹp" cả những nốt thâm do mụn.

Nhưng tác dụng của vitamin C vẫn chưa dừng lại ở đó. Chất chống oxy hóa này còn có khả năng làm săn chắc da, là phẳng nếp nhăn. Công dụng tuyệt vời này đến từ khả năng kích thích sản sinh collagen của vitamin C.

Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin C vào quy trình chính là dùng serum chứa chất chống oxy hóa này. Serum vitamin C khi được bôi vào buổi sáng, trước kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da nghiêm ngặt hơn khỏi ánh nắng và các tác nhân gây hại từ môi trường. Serum vitamin C mang đến nhiều lợi ích như vậy nên chị em hãy bổ sung sản phẩm này cho quy trình skincare càng sớm càng tốt nhé!

Retinol

Retinol là một trong những thành phần skincare được yêu thích nhất. Thành phần này được công nhận bởi khả năng chống lão hóa hiệu quả. Retinol - dẫn xuất của vitamin A cũng là một chất chống oxy hóa. Nó có thể thâm nhập sâu vào trong da, kích thích sản sinh collagen, đồng thời ngăn chặn những collagen khỏe mạnh bị phá hủy.

Chưa hết, retinol còn tăng cường khả năng tự loại bỏ da chết ở lớp ngoài cùng tầng biểu bì, và ngăn chặn sự sản sinh của hắc tố melanin. Không phải loại retinol nào cũng giống nhau, loại retinol kê đơn mạnh như tretinoin sẽ cho hiệu quả nhanh nhất, trong khi retinol không kê đơn yếu hơn nhiều, và bạn cần phải chờ một thời gian để thấy kết quả. Vậy nên tùy theo tình trạng da, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để chọn loại retinol phù hợp nhé!

Khi mới dùng retinol, bạn sẽ dễ gặp phải tình trạng kích ứng. Do đó, hãy bắt đầu từ nồng độ thấp, tần suất khoảng 1 lần/tuần rồi tăng dần đến khi làn da đã làm quen hơn với thành phần này. Như vậy, bạn sẽ giảm thiếu được một số tác dụng phụ như: da bong tróc, đẩy mụn, đỏ rát…

Ảnh: Internet

