Trời chuyển hanh khô là tôi thoa serum cấp ẩm mỗi tối, cuối cùng cũng tìm ra 5 loại giúp da căng mọng, hết cả thâm sạm

Mùa khô, đặc biệt là những ngày hanh khô, là thời điểm làn da dễ bị thiếu nước, khô ráp và xuất hiện các nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ với những lọ serum dưỡng ẩm chuyên dụng, bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề này. Dưới đây là 5 serum dưỡng ẩm được các chuyên gia da liễu đánh giá cao, giúp bạn duy trì làn da mềm mại, căng mọng dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu.

Dr. Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum

Được biết đến như "cứu tinh" cho làn da nhạy cảm, Dr. Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum là sự lựa chọn lý tưởng nếu da bạn đang bị kích ứng. Serum này kết hợp Centella Asiatica và allantoin giúp làm dịu, giảm đỏ và phục hồi làn da ngay lập tức. Không chỉ vậy, glycerin và betaine còn cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mềm mại và khỏe mạnh. Trong sản phẩm còn có một loại peptide tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp ngăn ngừa các tình trạng kích ứng trong tương lai. Dù bạn có dùng quá nhiều axit tẩy tế bào chết hay da bị cháy nắng, serum này vẫn giúp làm dịu và phục hồi da hiệu quả.

Nơi mua: Sephora

La Roche-Posay Hyalu B5 Pure Hyaluronic Acid Serum

La Roche-Posay Hyalu B5 là serum hyaluronic acid được các bác sĩ da liễu khuyên dùng cho làn da cần cấp ẩm sâu. Với công thức chứa hai loại hyaluronic acid nguyên chất cùng vitamin B5, sản phẩm này không chỉ cung cấp độ ẩm mà còn giúp da mịn màng và căng bóng. Công thức nhẹ nhàng, dễ thẩm thấu, không bết dính, phù hợp cho cả da nhạy cảm. Lọ serum này cũng giúp da trông căng mọng và đều màu mà không gây cảm giác nặng nề, thích hợp cho những ai muốn dưỡng ẩm mà không lo bí da.

Nơi mua: Nhà thuốc Long Châu

Vichy LiftActiv H.A. Wrinkle Corrector

Với công thức tối giản chỉ gồm 13 thành phần, Vichy LiftActiv H.A. Wrinkle Corrector giúp giảm nếp nhăn và cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da. Sản phẩm này chứa 1.5% hyaluronic acid nguyên chất, nước khoáng giàu khoáng chất từ núi lửa của Vichy và vitamin C, giúp làm sáng và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường. Ngoài ra, lọ serum tạo cảm giác mượt mà ngay khi thoa lên da, giúp làm mềm và làm đầy các nếp nhăn, đặc biệt là khi dùng cùng kem dưỡng hoặc kem chống nắng.

Nơi mua: Fado

COSRX Hyaluronic Acid 3 Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một serum dưỡng ẩm dày hơn để cấp ẩm cho da khô, COSRX Hyaluronic Acid 3 Serum là lựa chọn không thể bỏ qua. Với kết cấu đậm đặc, serum này mang lại hiệu quả dưỡng ẩm sâu, làm đầy các nếp nhăn và mang lại làn da căng mọng, tươi trẻ. Mặc dù có kết cấu khá đặc, nhưng sản phẩm không gây bết dính hay khó chịu sau khi thoa. Serum này phù hợp cho làn da trưởng thành, giúp cải thiện độ sáng và độ ẩm của da nhờ các thành phần như amino acid và ceramide.

Nơi mua: COSRX

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum là lựa chọn lý tưởng cho những ai có làn da nhạy cảm và đang tìm kiếm một sản phẩm cấp ẩm mà không gây kích ứng. Với thành phần chính là hyaluronic acid, vitamin B5 và ceramide, serum này giúp giữ ẩm cho da và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Serum này đặc biệt hiệu quả với những người có da bị tổn thương hàng rào bảo vệ hoặc có các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn quanh miệng và mắt. Một trong những người thử sản phẩm cho biết, sau vài tuần sử dụng, những vết nhăn trên da đã mờ đi, làn da trông mịn màng và trẻ trung hơn.

Nơi mua: Thích xài hàng Mỹ

Kết luận: Mùa khô không phải là lý do khiến bạn phải đối mặt với làn da khô ráp, thiếu sức sống. Những serum dưỡng ẩm này sẽ giúp bạn cung cấp đủ độ ẩm, làm dịu da và giữ cho làn da luôn căng mọng và khỏe mạnh. Hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và loại da của bạn để luôn có làn da mượt mà, sáng khỏe ngay cả trong thời tiết khô hanh.

Ảnh: Sưu tầm