5 lọ serum tốt nhất để bôi trước kem chống nắng: Hiệu quả chống lão hóa tăng vượt bậc, da sáng căng

Nếu bạn muốn bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường, việc dùng serum vitamin C và kem chống nắng là một phần quan trọng trong chu trình dưỡng da buổi sáng. Serum vitamin C không chỉ giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn mà còn tăng cường khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần bôi serum vitamin C trước kem chống nắng để có một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Dưới đây là 5 lọ serum vitamin C hàng đầu mà bạn có thể tham khảo để thêm vào chu trình chăm sóc da của mình.

SkinCeuticals C E Ferulic

Khi nói đến serum vitamin C, không thể không nhắc đến SkinCeuticals C E Ferulic. Đây là một sản phẩm tiêu chuẩn vàng trong ngành mỹ phẩm và đã giành được bốn giải thưởng Allure Best of Beauty. Công thức độc đáo này nổi bật nhờ khả năng làm giảm rõ rệt các nếp nhăn, làm sáng các vết thâm do tác động của ánh nắng mặt trời và bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là sự kết hợp của ba chất chống oxy hóa: 15% L-ascorbic acid tinh khiết (vitamin C), 1% vitamin E, và 0.5% ferulic acid, giúp mang lại hiệu quả vượt trội trong việc bảo vệ da.

Nơi mua: SkinCeuticals

Paula's Choice C15 Super Booster

Paula's Choice C15 Super Booster là một sản phẩm linh hoạt và tiện dụng. Bạn có thể sử dụng serum này độc lập trong quy trình chăm sóc da của mình hoặc pha thêm vào mặt nạ, kem chống nắng, hoặc kem dưỡng ẩm để gia tăng khả năng làm sáng và chống oxy hóa. Công thức của serum này chứa 15% vitamin C, vitamin E và ferulic acid, giúp làm sáng da, làm săn chắc và cải thiện tông màu da không đều. Đặc biệt, serum này dễ dàng kết hợp với các thành phần hoạt tính khác mà không gây kích ứng.

Nơi mua: Hasaki

Obagi Medical Professional-C Serum 20%

Với Obagi Medical Professional-C Serum 20%, bạn sẽ có được một serum mạnh mẽ với 20% L-ascorbic acid – dạng vitamin C dễ hấp thụ nhất. Serum này giúp làm sáng làn da, cải thiện đều màu da và giảm thiểu nếp nhăn theo thời gian. Bên cạnh đó, ferulic acid trong công thức cũng giúp tăng cường độ ổn định của vitamin C và bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường như ô nhiễm và tia UV. Lưu ý, bạn vẫn cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da toàn diện.

Nơi mua: Obagi

GOODAL Green Tangerine Vitamin C Serum

Serum GOODAL Green Tangerine Vitamin C nổi bật với thành phần chính là 70% chiết xuất từ quýt xanh, kết hợp cùng 4% niacinamide và arbutin. Sản phẩm này giúp làm sáng và làm mờ các vết thâm mụn, đồng thời cải thiện làn da sáng mịn và đều màu. Công thức của serum còn chứa cica (centella asiatica) giúp phục hồi và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da, đồng thời ngăn kích ứng. Tuy serum này không hoàn toàn không mùi, nhưng nó vẫn là một lựa chọn rất hiệu quả cho những ai tìm kiếm một sản phẩm làm sáng da, chống lão hóa, mà vẫn dịu nhẹ.

Nơi mua: Beauty Box

Innisfree Green Tea Enzyme Vitamin C Brightening Serum

Innisfree Green Tea Enzyme Vitamin C Brightening Serum là một lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Sản phẩm này kết hợp vitamin C và E cùng ferulic acid để bảo vệ da khỏi gốc tự do, đồng thời làm sáng và đều màu da. Đặc biệt, serum này còn được chiết xuất từ enzyme trà xanh, giúp nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, cải thiện kết cấu da và mang lại làn da mịn màng hơn. Ngoài ra, với các thành phần như chiết xuất vỏ quýt và niacinamide, serum này còn giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng da, mang lại một làn da tươi sáng và khỏe mạnh.

Nơi mua: Watsons

