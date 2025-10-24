1 người mẹ trẻ phát mệt vì mẹ chồng suốt ngày so sánh 'con của mình' với 'con của bà'

Một bà mẹ mới sinh đã lên diễn đàn Reddit chia sẻ nỗi bức xúc khi mẹ chồng liên tục so sánh em bé của cô với chính con trai bà – tức là chồng cô.

Trong bài viết ẩn danh, người mẹ cho biết trước khi mang thai, cô và mẹ chồng khá hòa thuận. Nhưng kể từ khi sinh con gái, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

“Mẹ chồng tôi luôn tìm mọi cơ hội để so sánh con bé với con trai bà ấy. Tôi hiểu, đó là đứa con duy nhất của bà và là điều duy nhất bà có thể đem ra so sánh, nhưng nghe tôi nói này – con gái tôi chỉ làm những điều rất bình thường của một em bé thôi, như phun nước bọt, lắc đầu nhanh quá nên vô tình đụng vào mặt người bế, hay bất cứ hành động nhỏ nào khác, là bà lại nói ‘ôi, tôi biết có người khác cũng từng làm y chang thế này” - cô kể.

Không chỉ vậy, mẹ chồng còn thường xuyên nói rằng em bé trông giống hệt chồng cô. “Điều duy nhất bà từng nói con bé giống tôi, là nó có cái mặt cau có giống mặt mẹ nó” - cô viết thêm.

Gần đây, khi em bé bắt đầu tập nói và phát âm “mama”, mẹ chồng lập tức xen vào rằng bà đã nghe thấy bé nói cả “mama” lẫn “dada”, rồi kết luận “ôi, bé đúng là con gái của bố rồi đấy!”.

“Điều đó hoàn toàn không đúng” - người mẹ trẻ bức xúc. “Tôi đã mất ngủ suốt ba tháng nay vì con bé chỉ chịu ngủ khi có tôi bên cạnh. Cả ngày tôi không thể rời tay vì hễ đặt xuống là bé khóc. Nếu tôi rời khỏi phòng mà để con ở với bố, bé lại gọi mamamamama. Thế mà bà lại nói nó là ‘con gái của bố’? Bé thậm chí còn chẳng gặp bố đủ nhiều để có thể đưa ra nhận xét như vậy!”

Người mẹ kết lại bài viết rằng cô cảm thấy “rất bị coi thường và phớt lờ.” Thậm chí gần đây, mẹ chồng còn gửi cho cô những bức ảnh hồi nhỏ của bà để chứng minh rằng cháu gái “giống y bà nội”.

“Tệ hơn nữa, bà còn gọi con tôi là ‘bé của tôi’, ‘con gái của tôi’. Có lần bà nói ‘đưa tôi xem con bé của tôi nào’ rồi bế bé khỏi tay tôi. Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa. Tôi cảm thấy mình đã để chuyện này kéo dài quá lâu, giờ càng nghĩ càng tức, nhưng cũng thấy khó mà nói thẳng. Tôi không biết mình có đang quá nhạy cảm, hay cảm xúc này là hoàn toàn chính đáng” - cô viết.

Nhiều người dùng Reddit đã nhanh chóng an ủi và khẳng định cảm xúc của cô hoàn toàn hợp lý. Một người bình luận: “Bạn có thể thử hạn chế gặp bà ấy một thời gian. Có vẻ như bà đang can thiệp quá nhiều. Khi bà xen vào những lúc ai đó nói ‘con bé bám mẹ quá’, bạn chỉ cần phớt lờ, tiếp tục trò chuyện với người kia và nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này, bé hoàn toàn gắn bó với mẹ.”

Nguồn: People