Thực đơn ở cữ đắt đỏ của Trần Thanh Tâm, sương sương gà tiềm thảo mộc, cá hồi sốt Na Uy, dân mạng xuýt xoa "đẻ 10 đứa cũng được"

Mới đây, Trần Thanh Tâm thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng tên Bún. Mẹ bỉm dù vừa sinh xong nhưng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung khiến ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Hiện tại sau sinh, hot girl "trứng rán" đang tận hưởng khoảng thời gian ở cữ trong bệnh viện nổi tiếng cùng giá thành đắt đỏ.

Không chỉ được chăm sóc tận tình, chu đáo, thực đơn ở cữ của Thanh Tâm cũng được cư dân mạng quan tâm. Thực đơn mới nhất mà mẹ bỉm khoe gồm có cơm cá hồi sốt Na Uy, gà tiềm thảo mộc cùng đồ tráng miệng hấp dẫn.

Được biết, Thanh Tâm sinh con bằng phương pháp sinh thường nên cô không phải kiêng khem quá nhiều, có thể thoải mái thưởng thức các món ăn với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng. Nhiều người vẫn thường băn khoăn sau sinh có nên ăn cá hay không, nhưng thực tế, những món như cá hồi sốt nâu Úy hay gà tiềm thuốc bắc đều rất tốt cho sức khỏe và giúp sản phụ nhanh hồi phục.

Dưới phần bình luận, không ít người hài hước chia sẻ rằng, "được chăm sóc thế này thì đẻ 10 đứa cũng được" khiến ai đọc cũng phải bật cười. Sau sinh mà nhìn Thanh Tâm vẫn rạng rỡ, vui vẻ, không hề lộ vẻ đau đớn hay mệt mỏi như nhiều bà mẹ khác, khiến dân mạng càng thêm ngưỡng mộ.

Trước đó, hot girl "trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ đoạn video với tiêu đề: "Quà tặng vợ 20/10", ghi lại khoảnh khắc được chồng tặng món quà đặc biệt sau sinh.

Trong clip, Thanh Tâm nằm trên giường bệnh trong thời gian hồi phục sau sinh, còn chồng cô - Mai Thiên Ân - mang theo toàn bộ giấy tờ sang để vợ ký tên, lăn tay công chứng.

"Vì vợ sinh con gái cho anh nên anh có quà cho vợ nè", Thiên Ân nói trong clip.

Trước hành động của chồng, Thanh Tâm tỏ ra bất ngờ. Cô cười hỏi lại: "Cái này là thật chứ không phải diễn hả? Lần đầu tiên hơi bỡ ngỡ, chắc lần sau sẽ có tinh thần hơn".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận chúc mừng. "Xin vía chị Tâm", "Chồng nhà người ta mười điểm. Chỉ biết ước thôi"... là những bình luận nổi bật từ cư dân mạng.



Sau sinh mẹ bỉm nên ăn gì?

Sau sinh, chế độ ăn uống của mẹ rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng sữa cho em bé. Dưới đây là gợi ý những thực phẩm tốt nhất cho mẹ sau sinh.

1. Thực phẩm giàu đạm (protein)

Giúp mẹ nhanh lành vết thương, phục hồi sức lực và tăng chất lượng sữa. Gợi ý:

Thịt nạc heo, thịt gà, thịt bò

Cá hồi, cá basa, cá chép (nên nấu chín kỹ)

Trứng gà, trứng vịt

Đậu phụ, đậu nành, các loại đậu hạt

2. Nhóm tinh bột nguyên cám

Cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể. Gợi ý:

Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang, ngô

3. Rau xanh và trái cây tươi

Bổ sung vitamin, chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và ngăn táo bón sau sinh. Gợi ý:

Rau ngót (giúp co hồi tử cung, lợi sữa)

Rau mồng tơi, rau đay, rau cải, bí đỏ

Đu đủ chín, chuối, cam, bưởi, táo, lê

4. Thực phẩm lợi sữa

Giúp kích thích tiết sữa, tăng chất lượng sữa cho bé. Gợi ý:

Chân giò hầm đu đủ xanh

Gạo nếp, mè đen (vừng đen)

Các món hầm với đậu đỏ, đậu xanh

Ngũ cốc lợi sữa, sữa ấm, nước ấm

5. Nước và chất lỏng

Uống 2–2,5 lít nước mỗi ngày, có thể là nước lọc, nước ấm, nước canh.

Có thể uống thêm nước ép trái cây tươi (không quá ngọt).