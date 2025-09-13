Từng mơ có "gác tía lầu son" rồi đột ngột chuyển hướng về quê mua nhà: Cuộc sống của mẹ 9x sau gần 3 năm thay đổi đến không ngờ

Mỗi người đều có một lý do đặc biệt để chọn nơi mình gọi là nhà, nơi để trở về sau những ngày dài bon chen với guồng quay cuộc sống. Có người may mắn sống trọn cả đời tại một nơi, cảm nhận từng thay đổi nhỏ của thời gian và con người quanh mình, coi đó là chốn bình yên bền vững nhất.

Cũng có người lại chọn cho mình lối sống nay đây mai đó, không ngừng tìm kiếm những chân trời mới, những trải nghiệm mới mà chưa có điểm dừng chân thật sự.

Với chị Như Ngọc, một cô gái sinh năm 1992, hiện đang an yên ở miền quê biển Dốc Lết, Ninh Hòa, Khánh Hòa, lại là câu chuyện khác.

Chị nói, rằng khi tâm an thì sống ở đâu cũng được, bởi bình yên không phải được quyết định bởi địa điểm mà là bởi cảm giác yên lòng trong chính tâm hồn mỗi người. Nơi đây, giữa không gian biển xanh, cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào, chị tìm thấy sự cân bằng cho cuộc sống, là điểm tựa vững chắc để hướng đến tương lai với tất cả hy vọng và năng lượng tích cực.

Một bữa chợ quê mình đi chợ, sen Huế nổi tiếng nhưng chỉ có mùa, sen Ninh Hoà quê mình có quanh năm mà sen thơm bèo bùi lắm

"Xưa ở Sài Gòn tối tối đi dạo qua mấy khu đô thị hay khu chung cư cao cấp cứ hay chậc lưỡi hỏi chồng khi nào mình mới có nhà. Sau nhiều năm thì giấc mơ có nhà của mình cũng trở thành sự thật, nhưng thay vì có nhà ở phố thì mình có nhà ở quê. Không chỉ có nhà để chăm sóc mà còn được về quê sống nữa nên mình biết ơn biết ơn lắm cuộc sống hiện tại.

Xưa ở thành phố cố gắng lắm vẫn khó mua được nhà, lại xa ba mẹ. Ba năm nay về quê sống thì mình chỉ cần đi bộ cũng qua được nhà ông bà nội, cuối tuần thì leo xe buýt ngồi tầm một tiếng là đã về tới nhà ngoại rồi. Mỗi sáng dậy sớm rảo bộ quanh các con đường nhỏ, rồi về thức tụi nhỏ dậy đi học, đưa đón con đi học cũng gần nhà, công việc cũng gần nhà,… cuộc sống rất nhẹ nhàng dễ chịu.

Ước mơ thì không ai đánh thuế nhưng mơ cao quá cũng khó thực hiện. Mình thì suy nghĩ đơn giản, chỉ muốn làm một người bình thường, sống cuộc đời bình an. Chỉ muốn mỗi tối sau giờ làm, trở về nhà, nhà đúng nghĩa là nhà. Và đầu óc không suy nghĩ nhiều.

Như chị em thì thích ở quê hay ở phố, mình thì 3 năm về quê sống, thích mê đi được cuộc sống hiện tại, hơn chục năm ở phố mà chẳng thấy chút nhớ nhung gì cả. Nhưng chồng mình thì sau hai năm ở phố vẫn còn chút vấn vương…" , chị Ngọc trải lòng.

Những khoảnh khắc bình yên

Sau 3 năm "bỏ phố về quê", cuộc sống của bà mẹ 2 con đang diễn ra theo đúng cái cách mà chị mong đợi. Một ngày của chị Ngọc cùng gia đình trôi qua rất nhẹ nhàng, vợ chồng cùng làm việc ở nhà nên sẽ ăn trưa yên bình cùng nhau. Hôm nào con không học thêm buổi chiều thì cả nhà sẽ đi tắm biển rồi về nấu cơm, ăn cùng nhau, kể chuyện một ngày diễn ra như thế nào cho nhau nghe. Hôm nào con học thêm thì buổi tối sau khi học xong, cả nhà sẽ cùng nhau đi dạo trên các con đường quê.

"Không khí ở quê vẫn là trong lành, dễ chịu nhất. Chẳng cần tìm kiếm quá xa xôi, bình yên ở nơi đây, hạnh phúc là khi mình thấy hài lòng và biết đủ" , chị Ngọc tâm sự.

Vì có công việc riêng nên việc về quê sống khá dễ dàng với chị Ngọc. Nhưng không hẳn với ai cũng như vậy. Bà mẹ 9x không khuyên mọi người trở về quê khi chưa thực sự sẵn sàng. Ở đâu cũng vậy, thành phố, biển hay rừng núi thì vẫn phải ổn định kinh tế, dù tiêu ít hay tiêu nhiều thì đều phải sử dụng đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày.

"Nếu không có thu nhập ổn định thì đừng trở về, nhất là các bạn đã lập gia đình và có em bé. Nhưng hiện nay về quê cũng nhiều việc để làm, nếu có kế hoạch cụ thể cho sự thay đổi này, thì cứ rời phố về quê thôi. Hãy trở về khi có công việc tạo ra thu nhập để cuộc sống không gặp khó khăn", chị Ngọc chia sẻ.

Cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình

"Vợ chồng mình đều là những đứa trẻ xuất thân từ làng nên việc trở về với cội nguồn thì không thay đổi gì về mặt cảm xúc hay tinh thần. Ngược lại vợ chồng và hai con khá thích thú và hào hứng khi được rời phố về quê, được sống gần ba mẹ ông bà, được gặp gỡ người thân mỗi ngày. Mặt lợi nhất khi về quê là không khí trong lành, dễ thở, tha hồ tận hưởng sự tự nhiên này. Tụi nhỏ về biển thì thích lắm, mỗi buổi chiều trời còn vương nắng là cả nhà sẽ cùng nhau ra biển, ba mẹ dành thời gian cho con nhiều lúc này, tụi nhỏ chơi cát, tắm biển... rất vui thích.

Tụi nhỏ đi học trường công lập, thay vì trường tư thục như ở TP. Hồ Chí Minh. Con hòa nhập khá nhanh, các cô cũng rất yêu thương và cơ sở vật chất cũng khá ổn. Vợ chồng mình kinh doanh tự do, kinh doanh mô hình nhỏ và đơn giản ở thời điểm hiện tại nên quỹ thời gian dành cho con cũng khá nhiều.

Ban ngày con đi học là thời gian làm việc của ba mẹ, sau 16h con học về là ba mẹ dành thời gian cùng con, cả nhà sẽ cùng nhau đi tắm biển mỗi buổi chiều, rồi cuốc đất trồng rau, nấu ăn và ăn cùng nhau vào mỗi tối, tâm sự chia sẻ kể chuyện cho nhau nghe về một ngày của mỗi thành viên trong gia đình" , bà mẹ 2 con tâm sự.

Với chị Như Ngọc, cuộc sống hiện tại nhẹ nhàng, bình yên bên cạnh chồng và các con là điều quý báu và ý nghĩa nhất.