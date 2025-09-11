Những kỹ năng bố mẹ cần dạy con để TỰ BẢO VỆ bản thân khi đi lớp

Khi con bắt đầu đi lớp, bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc. Vì vậy, việc trang bị cho con những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là hành trang giúp con tự tin hơn trong môi trường học đường, mà còn là “lá chắn” giúp con tránh khỏi những rủi ro có thể gặp phải.

Trẻ cần biết những điều tưởng chừng đơn giản như ghi nhớ tên, số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà; biết nói “không” khi bị ép buộc; hay không nhận đồ ăn, quà từ người lạ. Những kỹ năng này giúp con có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ, đồng thời hạn chế tối đa nguy hiểm.

Ngoài ra, việc dạy con giữ khoảng cách an toàn, nhận diện những hành vi xâm hại và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, bảo vệ trường… cũng là điều cần thiết. Khi con được chuẩn bị sẵn kiến thức và kỹ năng, con sẽ tự tin hơn, mạnh dạn chia sẻ khi gặp khó khăn thay vì im lặng chịu đựng. Bố mẹ có thể lồng ghép việc dạy kỹ năng thông qua những tình huống giả định, trò chơi nhập vai hoặc chia sẻ hằng ngày, để con vừa học vừa thực hành, biến kiến thức thành thói quen.

Trang bị kỹ năng cơ bản cho con không chỉ giúp con an toàn về thể chất mà còn nuôi dưỡng tinh thần vững vàng, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác. Đây là nền tảng quan trọng để con trưởng thành một cách tự lập, tự tin và sẵn sàng đối diện với thế giới xung quanh.

Dưới đây là những kỹ năng quan trọng mà con cần học để tự bảo vệ bản thân khi đi học:

1. Ghi nhớ thông tin cá nhân

Họ tên, số điện thoại bố mẹ, địa chỉ nhà để nhờ người lớn đáng tin cậy giúp đỡ khi cần.

2. Nhận diện người lạ

Hiểu rằng không đi theo, không nhận quà, đồ ăn hay nhờ vả từ người lạ.

3. Kỹ năng từ chối

Tập nói “Không!” dứt khoát khi bị ép buộc làm điều không muốn.

4. An toàn khi đi đường

Biết đi đúng lối, quan sát khi qua đường, không nô đùa gần xe cộ.

5. Giữ khoảng cách an toàn

Không để người khác động chạm vào vùng kín, báo ngay cho thầy cô hoặc bố mẹ nếu gặp tình huống bất thường.

6. Kêu gọi sự giúp đỡ

Học cách tìm đến thầy cô, bảo vệ trường, hoặc gọi điện cho bố mẹ khi gặp nguy hiểm.

7. Quản lý đồ dùng cá nhân

Không mang theo tiền hoặc đồ quý giá, biết cất giữ cặp sách, đồ dùng gọn gàng.

8. Xử lý khi bị lạc

Ở yên một chỗ an toàn, tìm chú công an, thầy cô hoặc người mặc đồng phục để nhờ hỗ trợ.

9. Bảo vệ cảm xúc

Biết chia sẻ với bố mẹ, thầy cô khi bị bạn bè bắt nạt hoặc làm tổn thương.

Những kỹ năng này nên được bố mẹ rèn luyện cho con thông qua tình huống thực tế, trò chơi nhập vai, để bé vừa nhớ lâu vừa tự tin áp dụng.