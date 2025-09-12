Sau nhiều lần sảy thai, cặp vợ chồng U50 hạnh phúc đón chào 3 thiên thần nhỏ đến cùng lúc, nếp tẻ đều đủ cả

Sau nhiều lần đau lòng vì sảy thai, cặp vợ chồng Maeng Seung-jun và Lee Chang-ju đã được trao tặng ba thiên thần nhỏ. Trong đám tiệc mừng thôi nôi, họ đã hy vọng các con sẽ lựa chọn sợi chỉ tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc.

Hành Trình Đến Với Hạnh Phúc

Vào tháng 7 năm ngoái, gia đình Maeng Seung-jun (42 tuổi) và Lee Chang-ju (42 tuổi) tại Suwon, Gyeonggi đã tổ chức tiệc thôi nôi cho ba đứa trẻ sinh ba của họ. Từ trái qua phải là cô con gái đầu lòng Ro-ha, ông bố Lee, cô con gái thứ hai Ro-i, cậu con trai út Ro-gun, và người mẹ Maeng. Cặp vợ chồng này đã hy vọng rằng trong buổi lễ, các con sẽ chọn lấy sợi chỉ tượng trưng cho sự may mắn và sức khỏe. Đối với họ, ba đứa trẻ sinh ba là món quà vô giá sau biết bao nỗi đau từ việc mất đi những đứa con chưa kịp chào đời. Ngay cả khi mang thai ba đứa trẻ trong bụng, mẹ Maeng cũng đã phải trải qua cơn nguy kịch do đột ngột chảy máu. Vì thế, điều duy nhất họ mong muốn cho con là sức khỏe - không bệnh tật, sống lâu dài và cùng nhau trải qua cuộc đời này.

Cặp đôi này đã kết hôn vào năm 2021 và chưa bao giờ không nghĩ đến việc sẽ có con. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với việc sảy thai liên tiếp. Maeng chia sẻ rằng cô đã phải điều trị bằng thuốc và phẫu thuật để "loại bỏ" thai nhi ba lần. Cô còn nói thêm: "Tính cả những lần tôi biết mình đã có thai nhưng bác sĩ nói rằng tôi đã mất nó, sự thật là có quá nhiều lần như vậy đến nỗi bây giờ tôi còn không nhớ rõ nữa." Nỗi buồn ấy cũng đi kèm với cảm giác tự trách. Maeng đã phải chịu đựng cảm giác rằng mọi sự cố xảy ra đều là lỗi của cô.

Kỳ Diệu Sinh Ba

Không thể từ bỏ ước mơ làm mẹ, Maeng đã tiếp tục thực hiện các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và cuối cùng, vào tháng 1 năm ngoái, cô phát hiện mình có ba thai. Nhưng do từng trải qua nhiều lần sảy thai, niềm vui khi biết mình có con đã không trọn vẹn, thay vào đó là nỗi lo sợ. Cô đã phải đối mặt với những khó khăn khi chảy máu trong những tháng đầu thai kỳ và phải nhập viện. Maeng thừa nhận cô đã tự hỏi liệu có phải vì lòng tham của mình mà các con phải chịu đựng những khó khăn không. May mắn thay, ba đứa trẻ đã vượt qua được.

Tháng 7 vừa qua, gia đình anh Maeng Seung-jun và chị Lee Chang-joo ở Suwon (tỉnh Gyeonggi) tổ chức tiệc thôi nôi cho ba bé sinh ba. Từ trái sang: con gái đầu lòng Roha, bố Lee, con gái thứ hai Roi, con trai út Logan và mẹ Maeng.

Quyết Định Yêu Thương

Bác sĩ chưa bao giờ nói điều gì đáng khích lệ với Maeng, người đã trải qua nhiều lần sảy thai. Họ thậm chí đã khuyên cô nên từ bỏ hai trong số ba đứa trẻ vì mang thai sinh ba có nguy cơ cao dẫn đến sinh non hoặc sảy thai. Sự lựa chọn về việc sảy thai một cách có chọn lọc là có thể xảy ra. Tuy nhiên, Maeng quyết định rằng "Tôi không nghĩ việc tự mình quyết định số phận của một sinh mệnh là đúng, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ giữ cả ba."

Ở tuần thứ 24 của thai kỳ, sau khi nghe lời khuyên từ bác sĩ rằng "Hãy cực kỳ cẩn thận. Nếu qua được tuần 28, cơ hội sống sót của các bé sẽ tăng lên hơn 90%," Maeng đã dành cả một tháng chỉ nằm im không làm gì cả. Cô đã kiềm chế không tập thể dục và từng ngày đếm ngược thời gian với hy vọng sẽ bảo vệ được các bé.

Nỗi Lo và Niềm Vui

Cô không bao giờ dám mơ đến việc giữ thai đến ngày sinh nở. Hai cô con gái sinh đôi, Ro-ha và Ro-i, cần phải tăng cân song song nhưng Ro-i đã không phát triển đúng cách và tim đập không ổn định. Vì thế, trước khi tình hình trở nên nguy hiểm hơn, Maeng đã sinh ba vào tháng 7 khi phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh có sẵn. Ro-ha nặng 1.58 kg, Ro-i nặng 1.2 kg, và Ro-gun nặng 1.45 kg.

Trong khi phẫu thuật dưới tình trạng chỉ gây tê nửa dưới cơ thể, Maeng đã có thể nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ mà cô đã ao ước. Tuy nhiên, tiếng khóc của Ro-i, đứa trẻ yếu nhất trong số ba bé, lại không vang lên. Lo lắng đã bao trùm lấy Maeng. Cô đã được chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt do chảy máu nhiều và không thể nhìn thấy gương mặt của Ro-i. Mặc dù không thể nhớ rõ chi tiết sau khi sinh do ảnh hưởng của thuốc mê, Maeng sau đó được biết rằng cô đã không ngừng hỏi các y tá về Ro-i và được trấn an rằng bé đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt một cách an toàn.

Trở Về Nhà Đầy Hạnh Phúc

Sau quá trình điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, vào tháng 9 năm ngoái, Ro-i - đứa trẻ cuối cùng - cũng được đưa về nhà. Ba đứa trẻ sinh ba có những thói quen ngủ khác nhau khiến Maeng gần như không thể ngủ. Vì tuổi tác của ông bà nội ngoại, việc nhờ vả họ trong việc chăm sóc trẻ là không thể, nên cả hai vợ chồng đều phải xin nghỉ phép từ công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Dù vậy, giọng nói của Maeng vẫn rất vui vẻ: "Khi các con ôm chặt lấy tôi và bám dính như kẹo dính, chúng thật sự rất đáng yêu. Khi thấy chúng cười với nhau, chúng thật sự quá xinh xắn. Hàng ngày, chúng lớn lên và phát triển những 'kỹ năng' riêng, biểu diễn những trò đùa ngộ nghĩnh, điều đó thật sự rất thú vị."

Vì là những đứa trẻ khó khăn mới có được, cặp đôi này đã quyết tâm: "Dù sau này các con không nhớ, chúng tôi vẫn muốn cho chúng thấy những điều đẹp đẽ của thế giới từ khi còn nhỏ." Maeng và Lee đã cùng nhau đưa ba đứa trẻ lên núi và đến thăm cánh đồng hoa cải ở biển Đông. Họ nói: "Chúng tôi không thể mua sắm quần áo đắt tiền hay những món quà xa xỉ cho từng đứa trẻ, nhưng chúng tôi vẫn muốn mang đến cho chúng những trải nghiệm đẹp đẽ từ thiên nhiên."

Khát Vọng Sức Khỏe và Tương Lai

Trong dịp sinh nhật đầu tiên của các con vào tháng 7 vừa qua, vợ chồng Maeng đã sắp xếp sợi chỉ một cách hấp dẫn để các con có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Ro-i và Ro-gun đã chọn đồng tiền, trong khi Ro-ha, với sự tò mò tự nhiên, đã chạm vào những thứ khác và cuối cùng chọn một quả bóng golf. Maeng nói với nụ cười: "Các con bé nhỏ đã không hiểu được tâm trạng của mẹ. Tôi chỉ ước gì chúng luôn không bệnh tật và khỏe mạnh."

Nguồn: Naver.com