Chị gái nhà người ta: Nấu cơm cữ cho em mà tưởng đâu chị đi thi MasterChef khiên hội "em gái online" đua nhau vào "nhận vơ"

Với người phụ nữ sau sinh, được chăm sóc tận tình và chu đáo trong những ngày ở cữ không chỉ giúp hồi phục thể chất nhanh chóng mà còn mang lại sự an tâm về mặt tinh thần. Trong hành trình đặc biệt ấy, việc chuẩn bị những mâm cơm cữ đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng món và được bài trí đẹp mắt đóng vai trò quan trọng không kém.

Sự quan tâm từ người thân, đặc biệt là chị em trong gia đình, khi dành thời gian lên thực đơn, lựa chọn nguyên liệu, và chuẩn bị từng bữa ăn một cách tỉ mỉ chính là điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào cũng mong đợi.

Mới đây, chị Trần Hằng (sống tại Quy Nhơn) đã chia sẻ những bữa cơm cữ nấu cho em gái. Các món ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon mắt, đủ dinh dưỡng với cơm trắng và cơm gạo lứt thay phiên. Các món ăn thì đa dạng có nhóm dinh dưỡng, bổ sung nhiều vitamin từ rau củ.

Các món phụ thì có sữa hạt, cơm gạo lên men, nước lá vằng. Nhờ những mâm cơm này mà em gái chị Hằng có đủ sữa cho con bú mẹ hoàn toàn, mẹ vẫn giữ được dáng đẹp.

"Mình ít khi vào bếp mặc dù rất thích nấu ăn nhưng vì công việc bận rộn và lợi thế ở chung với ông bà ngoại nên về nhà đã có sẵn cơm rồi. Đối với mình những mâm cơm là tình cảm yêu thương dành cho những người thân trong gia đình. Mình hay học hỏi các công thức nấu ăn trên mạng, đặc biệt thích những món chay, healthy.

Những mâm cơm này là mình lên thực đơn và ông bà ngoại hỗ trợ việc đi chợ và chuẩn bị sơ chế, ướp theo công thức, đến bữa ăn thì nấu cũng nhanh tầm 20-30 phút. Mình nghiên cứu các thực phẩm tốt cho mẹ bỉm, nhanh hồi phục và có nhiều sữa cho bé. Từ lúc bầu mình cũng khuyên em gái ăn chế độ nhiều rau xanh, bổ sung sắt, canxi, uống sữa hạt và sữa tươi chứ k dùng sữa bầu.

Trộm vía bé sinh 4,1kg mà mẹ k bị tăng cân nhiều. Chế độ ăn của mẹ bỉm mình hay dùng cơm gạo lứt, chỉ 1 chén nhỏ, còn lại phần lớn là rau hấp, luộc, kèm món mặn (thịt, cá, gà, tôm). Mẹ xuống cân cũng nhanh. Ngoài dinh dưỡng thì mình nghĩ phần bày biện cũng quan trọng, làm mẹ bỉm thấy ngon mắt, tinh thần vui vẻ thoải mái, sữa cũng chất lượng hơn. Bé bú mẹ trực tiếp hoàn toàn, gần 5 tháng đc 8kg.

Mình 37 tuổi, con trai 12 tuổi, lúc mình đẻ thì em gái mình cũng giúp mình rất nhiều trong việc chăm bé. Nhà có 2 chị em nên rất thân thiết", chị Hằng tâm sự.

Nhìn những mâm cơm ngon mắt, đầy đủ dưỡng chất, được chuẩn bị bằng cả trái tim và sự khéo léo khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Những bữa ăn không chỉ giúp mẹ bỉm nhanh phục hồi sức khỏe, tăng chất lượng sữa cho con mà còn là món quà tinh thần vô giá, giúp mẹ duy trì tâm trạng vui vẻ và thoải mái.