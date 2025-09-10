Làm mẹ thời 4.0: Đam mê Pickleball vẫn cực khéo chăm con, tiết lộ những điều "bí mật" giữ hạnh phúc gia đình

Giữa bộn bề của những ngày tháng chăm sóc con nhỏ, các mẹ bỉm sữa thường xuyên phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa sức khỏe và thời gian dành cho gia đình. Nhiều chị em chia sẻ rằng khi có con rồi, cuộc sống bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn nhưng cũng căng thẳng hơn, gần như không còn thời gian dành riêng cho bản thân. Thói quen vận động, chăm sóc sức khỏe điều độ dần bị bỏ quên, chỉ còn lại những lo toan cho con, cho gia đình, khiến cơ thể mệt mỏi, vóc dáng thay đổi, tinh thần giảm sút.

Với chị Phạm Lương (sống tại Hưng Yên) thì mọi chuyện lại theo một cách khác, nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhờ việc khéo léo sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình, con cái và cũng không quên yêu thương chính bản thân mình.

Tổ ấm nhỏ của chị Lương

Giữ gìn vóc dáng nhờ Pickleball

Trong nhiều bộ môn thể thao, chị Lương chọn Pickleball, bí quyết giúp cô lấy lại vóc dáng thon gọn, hứng khởi với cuộc sống và vẫn đảm bảo thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Từ ngày chơi môn thể thao này, chồng chị Lương là anh Quyết cực kỳ ủng hộ với, đồng hành với vợ trong việc chăm sóc con trai nhỏ Tiên Phong (4 tuổi)

"Mình chơi Pickleball được gần 1 năm, 1 tuần khoảng 3-4 buổi, thường chơi vào buổi sáng trong tuần. Đây là bộ môn thể thao về bóng đầu tiên mình chơi vì bạn bè rủ chơi cho vui, không nghĩ nó lại trở thành phong trào mạnh đến vậy.

Chị Lương sở hữu vóc dáng đẹp nhờ Pickleball

Pick là bộ môn thể thao rất vui, giúp mình năng lượng, linh hoạt hơn rất nhiều, tự nhiên mình thấy yêu vận động hơn, vì trước rất lười vận động. Nhờ có pick mình rèn luyện được sức bền, sự tập trung và khả năng chiến đấu bản thân ý chí chiến thắng không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Cũng nhờ có pick mình thấy sức khỏe khỏe hơn, dẻo dai hơn, da dẻ và vóc dáng đẹp hơn. Mình tăng được 4kg từ khi chơi pick, vì trước giờ người khá gầy" , bà mẹ trẻ trải lòng.

Kết nối vợ chồng

Nhiều người chơi Pickleball gặp những mâu thuẫn nhất định khi lên sân, nhất là với các cặp đôi, nơi sự cạnh tranh và so sánh đôi lúc làm mất đi sự hòa hợp. Tuy nhiên, với chị Lương thì khác hẳn. Chị quyết định rủ chồng cùng chơi Pickleball, biến đây thành hoạt động gắn kết thay vì nguyên nhân gây căng thẳng.

Những buổi tập chung không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn là dịp để hai vợ chồng chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn qua từng trận đấu vui vẻ. Nhờ đó, tình cảm vợ chồng thêm bền chặt, những phút giây trên sân không chỉ là vận động thể thao mà còn là khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc và gắn kết bền lâu.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân

"Vợ chồng có nhiều thứ để bàn bạc, tâm sự, rút kinh nghiệm,... từ nhau hơn thay vì chỉ có công việc hay con cái. Dù khó tránh khỏi lúc chưa hiểu ý nhau nhưng qua từng buổi đấu, cả 2 có thêm thời gian trò chuyện, thảo luận, từ đó hiểu ý đối phương hơn.

Pick là bộ môn rất ý nghĩa: không chỉ khỏe, kết nối rất tốt, mình có cơ hội kết nối với nhiều cặp vợ chồng, họ không những thành đạt mà còn rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Dù khác biệt về tuổi tác, nhưng trên sân pick ace rất hòa đồng, vui vẻ và mình học hỏi được nhiều từ mọi người", chị Lương chia sẻ.

Học cách yêu thương bản thân

Nhiều mẹ tâm sự cuộc sống như bị cuốn vào vòng xoáy của tiền nong, con cái và hàng tá công việc gia đình. Họ gần như không còn thời gian cho bản thân, từ việc tập thể dục, nghỉ ngơi đến chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mỗi ngày trôi qua đều là chuỗi những lo toan, từ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cho con bú đến giấc ngủ không trọn vẹn, khiến nhiều mẹ cảm thấy mình dần mất đi chính mình.

Áp lực tích tụ, mệt mỏi và đôi khi là cảm giác cô đơn khi mọi thứ chỉ xoay quanh trách nhiệm của một bà mẹ, mà quên rằng bản thân cũng cần được yêu thương và chăm sóc.

"Thường mình chơi pick vào giờ hành chính, cũng vì tính chất công việc. Mình kinh doanh về chăm sóc sức khỏe nên khá tự chủ về thời gian. Mình thường chơi vào ban ngày lúc con đi học, buổi tối thì dành thời gian cho con

Mình thấy có nhiều mẹ rất bận. Tuy nhiên, lời khuyên của mình là hãy luôn có quỹ dành cho sở thích và sức khỏe của mình chị em ạ. Phụ nữ hấp dẫn và thu hút hơn khi họ có sở thích cá nhân và sức khỏe - đây là tài sản vô giá rồi, hãy chăm nó khi còn có thể. Đây cũng là cách giúp mình vừa tự tin với chính mà và giữ lửa hôn nhân.

Bà mẹ trẻ gửi gắm thông điệp chị em hãy luôn yêu thương bản thân mình

Nếu chị em đi làm văn phòng cả ngày thì có thể tham khảo cách này:

- Có thể đi chơi sáng sớm trước giờ làm (30-60 phút là đủ ra mồ hôi là đã khỏe hơn rất nhiều rồi).

- Hoặc chọn sau bữa tối, khoảng 1-2 buổi/tuần thôi để không ảnh hưởng gia đình.

- Kết hợp chồng cùng chơi: Đây là cách mình thấy lợi nhất. Vừa là thời gian vận động, vừa là thời gian hẹn hò nhau.

Nếu chồng cũng đam mê, thì khỏi phải lo “ai giữ con”, vì có thể nhờ ông bà/cho bé đi cùng làm khán giả.

Nhờ chồng san sẻ việc nhà. Chơi chung rồi thì “luật chia việc” cũng dễ thương lượng hơn lắm" , bà mẹ 1 con gửi gắm.



