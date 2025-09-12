Vẫn là cơm bà đẻ nhưng theo phong cách Eat clean: Hội chị em ở cữ xuýt xoa "nhìn nó ngon, mà nó còn sang"

Chị Tuyết Chinh (sống tại Hưng Yên) vừa chào đón con gái thứ 3 bằng phương pháp sinh mổ. Bình thường khi ở cữ, các mẹ sẽ được ăn uống những món ngon lành, hạn chế kiêng khem giúp bồi bổ sức khỏe và dinh dưỡng cho mẹ sau sinh.

Tuy nhiên, lần này, chị Chinh quyết định tự vào bếp để nấu nướng những món mà mình yêu thích, đồng thời giúp giữ dáng sau quá trình sinh nở.

"Sau sinh hơn 1 tháng mình quyết tâm không ở cữ nữa mà sẽ quay trở về căn bếp của mình để nấu những món ăn cho chính mình. Mình chọn ăn Eat clean đơn giản chỉ là hướng tới chế độ ăn clean tốt cho sức khoẻ. Mình lại đang trong quá trình phục hồi sau sinh nên mình lựa chọn những món ăn, thực phẩm tốt cho sức khoẻ để đảm bảo cho việc phục hồi sức khoẻ của mình.

Vốn là đứa đam mê nấu ăn, đam mê màu sắc. Những lúc ở cữ là những lúc phụ nữ chúng mình cảm thấy bí bách, stress nhất mình lại lựa chọn vào bếp để tô vẽ lên những bữa ăn thật nhiều màu sắc.

Mời mọi người cùng tham khảo những bữa cơm của mình nhé!", mẹ 3 con trải lòng.

Sau khi ăn theo chế độ này, chị Chinh cảm thấy cơ thể gọn gàng, nhẹ bụng. Đồng thời, nhờ ăn đủ dinh dưỡng và các món mình thích nên bà mẹ trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Mẹ bỉm ăn theo chế độ eat clean cần chú ý những điểm chính sau:

- Ăn đủ chất và cân bằng dinh dưỡng: Eat clean ưu tiên thực phẩm tươi, sạch, ít chế biến để giữ nguyên dinh dưỡng. Mẹ bỉm nên đảm bảo đủ protein (thịt gà, cá, trứng, đậu), chất béo lành mạnh (dầu ô liu, cá hồi, hạt chia), carbohydrate phức tạp (gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt) và nhiều rau trái cây tươi.

- Điều chỉnh phù hợp với giai đoạn sau sinh: Mẹ mới sinh cần nhiều năng lượng và dưỡng chất để hồi phục và tạo sữa, do vậy không nên ăn kiêng quá mức mà cần sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.

- Uống đủ nước và kết hợp vận động nhẹ nhàng: Drink plenty of water and engage in light exercise such as walking or postnatal yoga to help giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Tránh thức ăn chế biến sẵn, nhiều muối, đường và chất phụ gia: Những món ăn không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sức khỏe mẹ con.

- Lắng nghe cơ thể và theo dõi sức khỏe thường xuyên: Nếu có dấu hiệu mệt mỏi hoặc thiếu chất, mẹ nên điều chỉnh chế độ ăn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tóm lại, eat clean là chế độ ăn lành mạnh rất phù hợp cho mẹ bỉm muốn giảm cân sau sinh mà vẫn đảm bảo nuôi con bằng sữa mẹ đầy đủ dinh dưỡng.