Trẻ co giật khi sốt, bố mẹ nên làm gì và cần tránh gì?

Co giật do sốt là gì?

Co giật do sốt, còn gọi là sốt co giật, xảy ra khi trẻ đang sốt và các tế bào thần kinh trong não phóng điện bất thường. Tình trạng này thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là từ 6 tháng đến 3 tuổi. Sau cơn, đa số trẻ dần tỉnh lại và hồi phục, ít khi để lại di chứng.

Trẻ có thể co giật khi sốt từ 38°C. Vì vậy, bố mẹ cần xử trí ngay khi thấy con co giật, dù nhiệt độ đo được chưa đến 38,5°C.

Khi trẻ đang co giật, bố mẹ nên làm gì?

1. Giữ trẻ an toàn tại chỗ. Để trẻ nằm trên mặt phẳng an toàn, bảo vệ đầu và dọn các vật cứng, sắc nhọn xung quanh. Nới lỏng cổ áo nếu áo chật.

2. Bấm giờ. Ghi lại thời điểm cơn bắt đầu, kéo dài bao lâu và trẻ co giật toàn thân hay chỉ một bên.

3. Khi cơn dừng, đặt trẻ nằm nghiêng và kiểm tra nhịp thở. Nếu trẻ vẫn đang co giật hoặc chưa tỉnh, hãy gọi cấp cứu để được hướng dẫn thay vì tự chở trẻ đi.

Những việc cần tránh

1. Không bấm nhân trung hoặc bóp mạnh kẽ ngón cái và ngón trỏ. Những thao tác này có thể làm trẻ bị thương.

2. Không nhét ngón tay, thìa, khăn hay bất kỳ vật gì vào miệng trẻ vì có thể gây tổn thương hoặc tắc đường thở.

3. Không ghì tay chân, đè người hoặc lay lắc trẻ.

4. Không cho trẻ uống nước, uống thuốc hay đặt thuốc hạ sốt qua hậu môn trong lúc trẻ đang co giật.

5. Không lau người bằng cồn, chườm đá hoặc dùng nước lạnh để cố hạ sốt trong cơn.

Chăm sóc trẻ sau khi cơn co giật dừng

Cho trẻ nghỉ ở nơi yên tĩnh, giảm tiếng ồn và ánh sáng mạnh. Theo dõi sát nhịp thở, mức độ tỉnh táo và khả năng đáp ứng của trẻ. Đo lại nhiệt độ, cho trẻ mặc đồ thoải mái và tránh quấn chăn dày để ép ra mồ hôi.

Khi trẻ đã tỉnh hẳn và nuốt được, có thể dùng paracetamol hoặc ibuprofen nếu trẻ khó chịu vì sốt, theo hướng dẫn phù hợp với tuổi và cân nặng. Tránh tự ý phối hợp hoặc luân phiên hai thuốc. Hướng dẫn của NICE cũng không khuyến cáo lau người bằng nước ấm để điều trị sốt.

Trẻ cần được thăm khám để tìm nguyên nhân gây sốt. Bác sĩ sẽ quyết định có cần xét nghiệm hoặc kiểm tra thêm hay không dựa trên diễn biến của cơn và tình trạng của trẻ.

Nếu trẻ từng co giật do sốt, gia đình nên chuẩn bị gì?

Khi trẻ sốt trở lại, bố mẹ có thể theo dõi nhiệt độ và tình trạng chung của con, lưu lại thông tin về những cơn trước để trao đổi với bác sĩ. Những người thường xuyên chăm trẻ cũng nên biết cách bảo vệ đầu, bấm giờ và đặt trẻ nằm nghiêng sau cơn.

Thuốc hạ sốt giúp trẻ dễ chịu hơn nhưng không ngăn được co giật do sốt.

Khi nào cần cấp cứu ngay?

1. Đây là lần đầu trẻ bị co giật, dù cơn đã dừng.

2. Cơn kéo dài đến 5 phút mà vẫn chưa dừng.

3. Trẻ co giật từ hai lần trở lên trong vòng 24 giờ.

4. Trẻ khó thở, tím môi, khó đánh thức hoặc không dần tỉnh lại sau cơn.

5. Trẻ chỉ co giật một bên cơ thể.

6. Trẻ dưới 6 tháng hoặc trên 6 tuổi bị co giật kèm sốt.

7. Trẻ co giật kèm nôn dữ dội hoặc cứng cổ.

Chứng kiến con co giật rất dễ khiến bố mẹ hoảng. Việc cần làm ngay là bảo vệ trẻ khỏi va đập, bấm giờ, để miệng trẻ thông thoáng và gọi cấp cứu khi có dấu hiệu nêu trên. Khi cơn dừng, hãy đặt trẻ nằm nghiêng và kiểm tra nhịp thở.

Nguồn: Sohu