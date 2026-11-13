Joyce Phạm thông báo lâm bồn đón con thứ 5, bình luận của đại gia Minh Nhựa đủ hiểu ái nữ được yêu thương thế nào

Trên trang cá nhân, Joyce Phạm vừa đăng loạt ảnh ghi lại lúc cô đến bệnh viện để sinh con thứ 5. Cô viết: “Và cuối cùng thì ngày mà ba mẹ cùng các anh chị mong ngóng bấy lâu nay cũng đã đến…”.

Trong loạt ảnh, Joyce Phạm mặc váy rộng, được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn. Cô còn chia sẻ hình ảnh trước cửa phòng sinh và khoảnh khắc nắm tay người thân. Ngay dưới bài đăng, doanh nhân Minh Nhựa nhắn con gái: “Đợi dad đến nha”.

Dân tình tan chảy trước câu nói này, dù là 1 doanh nhân thành đạt, dù con gái đã trải qua 5 lần sinh nở thì đại gia Minh Nhựa vẫn luôn yêu thương, cưng chiều con gái như vậy. "Đợi dad đến nha" chẳng khác gì "yên tâm có ba đây rồi".

Joyce Phạm xác nhận mang thai lần thứ năm vào ngày 1/6, sau khi hai vợ chồng đăng đoạn clip cùng phơi năm chiếc áo trẻ em. Đến tuần 35, cô thực hiện bộ ảnh cùng ông xã Tâm Nguyễn và bốn con. Dòng chữ “Baby Boy” trên bụng bầu cũng là cách hai vợ chồng tiết lộ thành viên sắp chào đời là bé trai. Sang tuần 37, Joyce tiếp tục chia sẻ thêm một bộ ảnh để lưu lại những ngày cuối thai kỳ.

Joyce Phạm, 27 tuổi, là con gái lớn của doanh nhân Minh Nhựa. Cô và Tâm Nguyễn kết hôn vào tháng 9/2019. Trước lần mang thai này, hai vợ chồng đã có bốn con là Jayden, Jayla, Jayson và Jayric. Bé Jayric chào đời vào tháng 6/2025.