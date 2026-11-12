Dự đoán năm 2027 cho các cung hoàng đạo nhí: Điều gì đang chờ đón các bé trong năm mới?

Có những cột mốc người lớn dễ bỏ qua, còn trẻ thì nhớ rất lâu. Đó có thể là lần đầu tiên đọc hết một cuốn truyện mà không cần mẹ đọc hộ, buổi biểu diễn bé đã tập suốt mấy tuần, hay hôm hai đứa bạn giận nhau chịu ngồi xuống nói chuyện. Trong năm 2027, mỗi cung hoàng đạo nhí có thể chờ đón những niềm vui như thế ở lớp học, sân chơi và ngay trong gia đình mình.

1. Bạch Dương (21/3 - 19/4) | Nhiệt tình nhận việc, cuối năm tự hào vì đã làm đến cùng

Học tập. Bạch Dương nhí có thể là một trong những bạn đầu tiên giơ tay khi cô giáo hỏi ai muốn tham gia hội thao, diễn kịch hoặc thử làm nhóm trưởng. Bé thích những việc được bắt tay vào làm ngay, nhất là khi có thể nhìn thấy kết quả. Phần dễ làm Bạch Dương nản là những buổi tập lặp đi lặp lại sau khi sự hào hứng ban đầu đã qua. Một tiết mục hoàn thành đúng ngày diễn có thể là thành quả khiến bé tự hào nhất năm, bởi bé biết mình đã phải tập bao nhiêu lần mới làm được.

Bạn bè. Bé vẫn có thể là người nghĩ ra trò chơi nhanh nhất nhóm. Năm nay, Bạch Dương có dịp phát hiện ra một bạn vốn ít nói lại rất giỏi bày trò. Tình bạn có thể bắt đầu ngay hôm bé chịu thử chơi theo luật của bạn ấy.

Gia đình. Bạch Dương dễ hào hứng khi được giao một việc có quyền tự quyết, như lên danh sách đồ cho chuyến dã ngoại hoặc chọn trò chơi cho cả nhà vào tối thứ Bảy. Bé có thể kể về phần việc của mình suốt từ lúc chuẩn bị đến khi đi ngủ.

Sức khỏe và sinh hoạt. Những ngày được chạy nhảy ngoài trời thường khiến Bạch Dương vui nhất. Khi lịch học và lịch chơi cùng dày lên, bé có thể cần người lớn nhắc dừng lại uống nước, nghỉ một lát và giữ giờ đi ngủ quen thuộc.

2. Kim Ngưu (20/4 - 20/5) | Chậm làm quen, càng về cuối năm càng vững vàng

Học tập. Đổi chỗ ngồi, đổi cô giáo hay bắt đầu một lớp năng khiếu mới đều có thể khiến Kim Ngưu nhí dè dặt lúc đầu. Bé cần vài buổi để biết mình sẽ làm gì và có thể hỏi ai khi gặp khó. Sau khi quen, Kim Ngưu lại dễ duy trì những việc cần kiên nhẫn. Một cuốn truyện đọc mỗi tối vài trang hay một chậu cây chăm suốt nhiều tuần có thể trở thành thành quả bé thích mang khoe vào cuối năm.

Bạn bè. Kim Ngưu có thể thân với một người bạn từ những lần gặp rất bình thường, như ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa hoặc cùng chờ bố mẹ đến đón. Đến một hôm bạn nghỉ học, bé mới nhận ra mình đã quen có người ấy bên cạnh đến mức nào.

Gia đình. Năm 2027, những việc cả nhà làm cùng nhau đều đặn có thể đặc biệt có ý nghĩa với bé. Một buổi sáng Chủ nhật cùng đi chợ, chọn nguyên liệu rồi về nấu món quen có khi được Kim Ngưu mong chờ hơn cả một chuyến đi xa.

Sức khỏe và sinh hoạt. Bé có thể hưởng ứng những hoạt động nhẹ nhàng, có nhịp độ quen thuộc như đi bộ, đạp xe quanh nhà hay ra sân chơi cùng một nhóm bạn cố định. Khi có thay đổi về giờ giấc, biết trước lịch mới sẽ giúp bé dễ thu xếp hơn.

3. Song Tử (21/5 - 21/6) | Một năm có thêm nhiều bạn và cả tá câu hỏi

Học tập. Song Tử nhí có thể thường xuyên mang về nhà những câu hỏi khiến bố mẹ cũng phải tra cứu. Bé dễ hào hứng với giờ học có thí nghiệm, tranh ảnh hoặc phần thảo luận để được nói bằng lời của mình. Nếu được tự chọn đề tài thuyết trình, Song Tử có thể nói say sưa đến mức quên cả hồi hộp. Thử thách của bé là chọn ra điều mình muốn tìm hiểu kỹ, bởi vừa làm được một nửa, bé đã có thể nảy ra ý tưởng cho ba đề tài khác.

Bạn bè. Bé có thể chơi với nhiều nhóm, mỗi nhóm lại có một chuyện để kể. Một người bạn biết lắng nghe và hay hỏi tiếp có thể trở nên đặc biệt với Song Tử. Hai đứa dễ thân nhau từ những cuộc nói chuyện tưởng chỉ kéo dài vài phút, cuối cùng đến giờ vào lớp vẫn chưa kể hết.

Gia đình. Song Tử có thể thích những bữa cơm được hỏi về một chuyện cụ thể, chẳng hạn hôm nay có điều gì làm con ngạc nhiên. Từ một câu hỏi, bố mẹ có thể nghe được cả chuyện ở lớp mà trước đó bé chỉ tóm gọn bằng hai chữ “bình thường”.

Sức khỏe và sinh hoạt. Vì việc gì cũng muốn thử, lịch của bé dễ kín. Một buổi chiều được ở nhà tự chọn việc mình thích có thể là khoảng nghỉ Song Tử mong nhất trong tuần.

4. Cự Giải (22/6 - 22/7) | Quen dần với thay đổi, có người để kể cả chuyện vui lẫn chuyện buồn

Học tập. Cự Giải nhí có thể mất một thời gian để quen lớp mới hoặc bắt nhịp sau kỳ nghỉ dài. Bé dễ tham gia hơn khi đã quen với cô giáo, biết cách làm việc của nhóm và có một người bạn để hỏi khi lúng túng. Một bài tập được làm theo cặp có thể là cơ hội để Cự Giải mạnh dạn nói ra ý tưởng mà trước đó bé chỉ giữ trong đầu.

Bạn bè. Năm nay, bé có thể tìm được một người bạn mà mình sẵn lòng kể cả chuyện vui lẫn chuyện bị điểm kém hay lỡ làm sai. Đến khi lớp có bạn mới, Cự Giải cũng có thể là người nhớ chừa một chỗ ngồi hoặc rủ bạn ấy cùng ra sân, vì bé vẫn nhớ cảm giác của mình trong những ngày đầu.

Gia đình. Những chuyện bé ngại kể có thể bất ngờ xuất hiện trên đường đi học về hoặc lúc hai mẹ con đang gấp quần áo. Có hôm Cự Giải chỉ cần bố mẹ nghe mình kể hết một lần cãi nhau với bạn, rồi hôm sau bé tự nghĩ ra cách làm hòa.

Sức khỏe và sinh hoạt. Sau một ngày nhiều hoạt động, Cự Giải có thể thích một khoảng yên tĩnh để đọc truyện, vẽ hoặc ngồi cạnh người thân. Một buổi tối ít việc phải vội vàng sẽ giúp bé dễ trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc.

5. Sư Tử (23/7 - 22/8) | Có dịp đứng trước đám đông và vui vì thành công của cả nhóm

Học tập. Một buổi biểu diễn, cuộc thi kể chuyện hay lần đại diện nhóm trình bày có thể là điểm sáng của Sư Tử nhí trong năm 2027. Bé dễ làm tốt khi được tự chọn cách thể hiện, chẳng hạn nghĩ lời mở đầu cho bài nói hoặc chọn bài hát mình muốn tập. Cảm giác được chuẩn bị theo ý mình có thể giúp Sư Tử bước lên sân khấu với nhiều tự tin hơn.

Bạn bè. Sư Tử có thể trải qua một lần hụt hẫng khi vai mình thích được giao cho bạn khác. Sau chút buồn ban đầu, bé có thể tìm được niềm vui khi làm đạo cụ hoặc giúp bạn tập lời thoại. Đến hôm tiết mục kết thúc, chuyện bé háo hức kể với cả nhà có thể là đoạn cả nhóm đã phối hợp ăn ý ra sao.

Gia đình. Bé có thể rất thích khi bố mẹ nhớ một chi tiết mình đã bỏ công tập, như đoạn khó cuối bài hát hay động tác từng làm sai nhiều lần. Những lời khen cụ thể như vậy dễ khiến Sư Tử vui lâu hơn một lời khen chung chung sau buổi diễn.

Sức khỏe và sinh hoạt. Vào những tuần có nhiều buổi tập, bé có thể mải chuẩn bị đến sát giờ ngủ. Việc để sẵn trang phục, đạo cụ từ tối hôm trước sẽ giúp cả nhà bớt cuống vào sáng hôm sau.

6. Xử Nữ (23/8 - 22/9) | Tự lo được nhiều việc và bớt khắt khe với mình

Học tập. Từ soạn cặp đến nhớ lịch nộp bài, Xử Nữ nhí có thể khiến bố mẹ ngạc nhiên vì đã tự thu xếp được nhiều việc. Bé dễ thích các hoạt động cần để ý chi tiết như xếp hình, làm mô hình hoặc ghi lại sự thay đổi của một cây non. Điểm khiến Xử Nữ mất thời gian là có lúc bé tẩy đi viết lại cả dòng chỉ vì một chữ chưa đẹp. Năm nay, bé có thể học cách đọc lại bài một lượt, sửa chỗ cần thiết rồi mạnh dạn nộp.

Bạn bè. Trong nhóm, Xử Nữ thường nhớ những chi tiết các bạn dễ bỏ sót. Nếu biết góp ý nhẹ nhàng, bé có thể trở thành người bạn mà cả nhóm muốn nhờ xem lại sản phẩm trước giờ trình bày. Bé cũng có thể bất ngờ khi một bạn làm khác cách của mình mà vẫn ra kết quả tốt.

Gia đình. Tự chuẩn bị đồ cho một đêm ngủ ở nhà ông bà hay một chuyến đi ngắn có thể là việc Xử Nữ rất muốn thử. Có lần quên một món cũng sẽ giúp bé biết lần sau cần kiểm tra thêm điều gì.

Sức khỏe và sinh hoạt. Một buổi chiều được ra sân ngay sau khi hoàn thành việc cần làm có thể khiến bé vui hơn việc ngồi sửa đi sửa lại phần đã xong. Xử Nữ có thể dần quen với chuyện dành thời gian cho cả việc học lẫn vui chơi.

7. Thiên Bình (23/9 - 23/10) | Thêm bạn mới và biết nói rõ mình muốn gì

Học tập. Thiên Bình nhí có thể thích những bài tập được làm chung, nhất là khi cả nhóm cùng vẽ, kể chuyện hoặc chuẩn bị một sản phẩm để mang lên lớp. Bé thường để ý xem ai chưa có phần việc. Điều đáng chờ đợi trong năm nay là có lúc Thiên Bình sẽ chủ động nói mình muốn đảm nhận phần nào, thay vì chờ các bạn chọn xong mới nhận phần còn lại.

Bạn bè. Bé có thể có thêm vài cuộc hẹn chơi cuối tuần hoặc tìm được bạn cùng mê một bộ truyện. Khi cả nhóm bất đồng, Thiên Bình thường muốn mọi người vui vẻ trở lại. Năm 2027, bé có thể tập nói những câu rất đơn giản như “Hôm nay tớ muốn chơi trò này” hay “Tớ chưa muốn cho mượn món đó”. Một người bạn vẫn vui vẻ chơi cùng sau khi nghe bé từ chối có thể giúp Thiên Bình thấy yên tâm hơn khi bày tỏ ý mình.

Gia đình. Bé dễ hưởng ứng khi được tham gia bàn chuyện cả nhà sẽ đi đâu hoặc ăn gì vào cuối tuần. Đôi khi, chỉ cần được hỏi thêm “Vì sao con thích chỗ ấy?”, Thiên Bình đã có thể kể ra cả một kế hoạch mà người lớn chưa từng nghĩ tới.

Sức khỏe và sinh hoạt. Xen giữa những buổi hẹn, bé có thể thích một ngày được ở nhà và tự chọn nhịp sinh hoạt của mình. Khoảng thời gian đó có thể dành cho một cuốn truyện, một bức tranh hoặc một giấc ngủ trưa thong thả.

8. Bọ Cạp (24/10 - 21/11) | Tìm được đề tài muốn theo đuổi và học cách hỏi khi giận bạn

Học tập. Bọ Cạp nhí có thể dành nhiều tuần tìm hiểu về một điều khiến mình tò mò, từ loài côn trùng gặp ngoài sân đến cách một chiếc đồng hồ hoạt động. Có lúc bố mẹ tưởng bé đã quên, rồi một hôm lại thấy con mượn thêm sách đúng chủ đề ấy. Nếu có bài tập cho phép tự chọn đề tài, Bọ Cạp có thể chuẩn bị kỹ đến mức người lớn cũng học được vài điều mới khi nghe bé kể.

Bạn bè. Bé thường nhớ những lời hẹn. Nếu bạn quên mang món đồ đã hứa cho mượn hoặc đổi ý vào phút chót, Bọ Cạp có thể giận lâu hơn người kia tưởng. Năm nay, bé có dịp tập hỏi thẳng xem chuyện gì đã xảy ra. Có khi câu trả lời đơn giản đến mức hai đứa lại rủ nhau chơi ngay trong giờ ra chơi hôm đó.

Gia đình. Bé có thể thích được bố hoặc mẹ dành riêng một buổi để cùng làm việc mình đang mê, như ghép mô hình, xem bản đồ hoặc ra ngoài tìm lá cây. Những lúc được người lớn quan tâm đến sở thích của mình, Bọ Cạp cũng dễ kể thêm các chuyện khác.

Sức khỏe và sinh hoạt. Khi đã say mê, bé có thể ngồi một chỗ rất lâu. Một lời rủ ra sân, đi bộ mua đồ cùng bố mẹ hoặc đứng dậy phụ việc nhà có thể giúp bé đổi nhịp trước khi quay lại làm tiếp.

9. Nhân Mã (22/11 - 21/12) | Mỗi chuyến đi đều có thể mở ra một sở thích mới

Học tập. Nhân Mã nhí có thể nhớ rất lâu những điều từng tận mắt thấy. Một buổi tham quan bảo tàng, chuyến về quê hay lần được thử trồng rau có thể khiến bé muốn đọc thêm về đề tài trước đó nghe trên lớp vẫn thấy khó hình dung. Nếu được kể lại chuyến đi bằng tranh hoặc một bài nói ngắn, Nhân Mã có thể nhớ cả những chi tiết người lớn đi cùng đã quên.

Bạn bè. Bé dễ bắt chuyện khi cùng bạn tham gia một hoạt động mới. Một trò chơi ngoài sân có thể là khởi đầu của tình bạn mà cả hai mang theo đến hết năm. Thử thách nhỏ của Nhân Mã là nhớ hỏi xem bạn muốn chơi gì, nhất là lúc bé đang quá hào hứng với kế hoạch mình vừa nghĩ ra.

Gia đình. Bé có thể thích được góp một phần vào chuyến đi của cả nhà, chẳng hạn xem trước nơi sẽ đến hoặc tự chuẩn bị túi đồ. Nếu để quên bình nước, lần sau Nhân Mã có thể là người nhắc cả nhà kiểm tra hành lý trước khi ra cửa.

Sức khỏe và sinh hoạt. Năm 2027 có thể là dịp để bé thử một môn vận động mới. Với Nhân Mã, một hoạt động đủ vui để muốn quay lại tuần sau có thể đáng nhớ hơn chuyện mình tập được bao nhiêu ngay buổi đầu.

10. Ma Kết (22/12 - 19/1) | Hãnh diện vì đã tự làm được một việc từng thấy rất khó

Học tập. Ma Kết nhí có thể chọn cho mình một mục tiêu khá cụ thể, như đọc hết cuốn truyện dày đầu tiên, tự làm một mô hình hoặc chơi trọn một bài nhạc. Bé dễ có động lực khi nhìn lại và nhận ra mình đã làm được thêm một đoạn. Điều Ma Kết có thể học trong năm nay là biết nhờ người khác chỉ giúp đúng chỗ đang vướng, nhất là khi đã thử nhiều lần mà vẫn mắc cùng một lỗi.

Bạn bè. Bé có thể được các bạn tin tưởng vì thường nhớ phần việc đã nhận. Một tình bạn đáng nhớ có thể bắt đầu từ việc hai đứa cùng tập một kỹ năng, hôm nay người này biết trước một bước, hôm sau người kia lại chỉ cho bạn cách làm dễ hơn.

Gia đình. Ma Kết có thể vui khi được tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản hoặc phụ trách một việc trong buổi sum họp. Bé dễ thấy mình được tin tưởng khi cả nhà nhớ giao việc đã hẹn và cho bé đủ thời gian để tự làm.

Sức khỏe và sinh hoạt. Có những hôm Ma Kết muốn tập thêm cho bằng được dù đã mệt. Một buổi tạm nghỉ để đá bóng, đi dạo hoặc chơi cùng anh chị em có thể giúp bé quay lại với việc dang dở bằng tâm trạng dễ chịu hơn.

11. Bảo Bình (20/1 - 18/2) | Những ý tưởng lạ có người hưởng ứng

Học tập. Bảo Bình nhí có thể nhìn một chiếc hộp giấy và nghĩ đến việc làm rạp chiếu phim cho đồ chơi. Ở lớp, bé cũng dễ đưa ra một cách làm khiến cả nhóm phải dừng lại nghe thử. Năm 2027, một bài tập được tự thiết kế hoặc thử nghiệm có thể là dịp để bé biến ý tưởng thành thứ cả lớp nhìn thấy và dùng thử. Vẽ trước vài nét hoặc làm mẫu một phần sẽ giúp các bạn hiểu bé đang hình dung điều gì.

Bạn bè. Bé có thể tìm được một người bạn cũng thích mày mò. Hai đứa có thể dành cả giờ ra chơi để nghĩ cách làm cửa mở được cho một căn nhà giấy. Cũng có lúc bạn đặt câu hỏi khiến Bảo Bình phải sửa ý tưởng, và chính đoạn sửa ấy lại trở thành phần cả hai thích nhất.

Gia đình. Một góc nhỏ để cất giấy, bút và những món đang làm dở có thể khiến Bảo Bình rất vui. Cuối tuần, bé có thể lôi ra một thứ cả nhà từng định bỏ đi rồi rủ bố mẹ xem mình đã biến nó thành gì.

Sức khỏe và sinh hoạt. Bé dễ quên giờ khi đang làm đến đoạn thú vị. Thống nhất trước lúc nào sẽ cất đồ để ăn tối hoặc đi ngủ giúp Bảo Bình có thời gian đánh dấu phần đang làm và hôm sau quay lại đúng chỗ ấy.

12. Song Ngư (19/2 - 20/3) | Tìm thấy điều mình thật sự thích và dám mang thành quả ra khoe

Học tập. Song Ngư nhí có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ, hát, đọc truyện hoặc tự nghĩ lời thoại cho đồ chơi. Điểm đáng chú ý là bé có thể quay lại với một sở thích nhiều lần dù chẳng ai nhắc. Một cuốn sổ đầy nhân vật do bé nghĩ ra, một bài hát bé tự tập đến thuộc hoặc lần đầu đọc truyện mình viết cho cả lớp nghe có thể là dấu ấn của năm 2027.

Bạn bè. Bé thường nhớ ai đã chừa chỗ cho mình hay cho mình mượn bút lúc quên mang. Song Ngư cũng có thể buồn vì một trò đùa mà bạn đã quên từ lâu. Năm nay, bé có thể mạnh dạn nói “Lúc nãy cậu nói thế, tớ buồn” và nhận ra người bạn ấy sẵn lòng nghe mình giải thích.

Gia đình. Song Ngư có thể mang một bức tranh đến cho bố mẹ xem rồi đứng chờ xem người lớn sẽ hỏi gì. Một câu hỏi về nhân vật hoặc chi tiết bé đã vẽ có thể kéo theo cả câu chuyện mà bé nghĩ trong đầu từ mấy hôm trước.

Sức khỏe và sinh hoạt. Những buổi tối được đọc truyện, nghe nhạc hoặc trò chuyện một lát trước giờ ngủ có thể là khoảng thời gian bé yêu thích. Sau một ngày nhiều tiếng ồn và hoạt động, Song Ngư có thể muốn thu mình vào góc quen thuộc rồi mới sẵn sàng kể chuyện.

Đến cuối năm 2027, điều mỗi bé muốn khoe có thể khác xa điều bố mẹ từng chờ đợi. Bạch Dương có thể nhắc mãi về hôm cả đội chơi hết mình dù chẳng giành giải. Kim Ngưu có thể tự hào vì đã đọc xong cuốn truyện đầu tiên. Còn với Cự Giải, chuyện vui nhất có khi chỉ là từ nay, mỗi sáng bước vào lớp đều có một người bạn vẫy tay gọi mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm