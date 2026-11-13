Bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển giữ vững phong độ "quậy nhất nhà", nhưng cứ diện váy ballet lại hóa công chúa dịu dàng cưng xỉu

Trong ba nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển, nếu anh hai Kubi ngày càng chững chạc, chị ba Anna dịu dàng và ra dáng thiếu nữ thì cô út Lisa lại nổi bật với nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn. Mới lên 3 tuổi, cô công chúa nhỏ đã được cả nhà công nhận là nhân vật "quậy" nhất, lúc nào cũng bày ra đủ trò khiến bố mẹ và các anh chị nhiều phen dở khóc dở cười.

Đặc biệt, Lisa còn có một khả năng khiến ai cũng phải bật cười: Nghịch mọi lúc, mọi nơi và trong bất kỳ hoàn cảnh nào!

Chỉ cần để ý những bức ảnh gia đình được Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ, không khó để nhận ra cô út luôn có một phong cách chẳng giống ai. Trong khi bố mẹ, anh Kubi và chị Anna cùng nhìn vào ống kính, tạo dáng chỉn chu thì Lisa lại thoải mái thể hiện cá tính riêng.

Có lúc cô bé đứng một mình một kiểu, khi lại nhún nhảy, làm đủ biểu cảm hài hước, thậm chí còn tranh thủ trêu chọc anh chị ngay trong lúc chụp hình. Dường như với Lisa, việc đứng yên vài phút để có một tấm ảnh gia đình nghiêm túc cũng là thử thách không nhỏ.

Cô bé có thể bất ngờ chạy đi khám phá mọi thứ xung quanh, khiến người lớn phải tất bật chạy theo. Thế nhưng, chính những khoảnh khắc chẳng theo bất kỳ khuôn mẫu nào ấy lại khiến các bức ảnh gia đình trở nên sinh động và đáng yêu hơn bao giờ hết.

Không chỉ nghịch khi chụp ảnh, Lisa còn thường xuyên trêu chọc anh hai Kubi và chị ba Anna. Đến mức trong dịp sinh nhật 3 tuổi của em gái, hai anh chị cũng tranh thủ gửi những lời chúc vô cùng hài hước, mong cô út bớt quậy, bớt phá và đừng tiếp tục "báo" cả nhà.

Đáng nói, phong độ tinh nghịch ấy còn được Lisa mang nguyên từ nhà đến phòng tập. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là những kiện tướng dancesport, cô bé đã sớm quen với âm nhạc và không gian luyện tập. Tuy nhiên, thay vì lúc nào cũng ngoan ngoãn đứng cùng các anh chị, Lisa thường xuyên có những màn chạy nhảy, khám phá khiến cả phòng tập thêm náo nhiệt.

Có khi đang học, cô bé lại tranh thủ chạy đi chơi. Có lúc chị ba Anna phải chạy theo em không kịp. Ngay cả khi theo mẹ vào lớp tập của người lớn, Lisa vẫn có thể tự tìm ra trò vui cho riêng mình. Khánh Thi từng hài hước nhận xét về con gái út: "Im lặng trong sự ồn ào, bận rộn trong sự rảnh rỗi". Chỉ bấy nhiêu cũng đủ hình dung độ hiếu động của cô công chúa nhỏ.

Thế nhưng, điều thú vị là cô bé nghịch ngợm ấy lại có một phiên bản hoàn toàn khác mỗi khi diện váy công chúa để học múa ballet.

Trong những hình ảnh được Khánh Thi chia sẻ, Lisa xuất hiện với bộ trang phục ballet xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Không còn là cô út chạy nhảy khắp nơi, Lisa lúc này chăm chú quan sát, cố gắng thực hiện các động tác theo hướng dẫn của cô giáo và các anh chị.

Dù mới làm quen với ballet, những động tác đôi khi còn vụng về, Lisa vẫn thể hiện sự hào hứng và tập trung đáng ngạc nhiên. Có lúc cô bé nghiêm túc uốn người, đưa tay theo nhạc, khi lại say sưa nhún nhảy với vẻ mặt đầy biểu cảm. Đặc biệt, khoảnh khắc Lisa mặc váy múa, chăm chú thực hiện từng động tác khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương.

Ngắm Lisa trong lớp ballet, nhiều người thích thú trước hai hình ảnh đối lập của cô bé. Một bên là "siêu quậy" tinh nghịch, luôn chân luôn tay, một bên lại là nàng công chúa nhỏ duyên dáng, nghiêm túc học múa. Dẫu vậy, điểm chung của cả hai vẫn là sự hồn nhiên và nguồn năng lượng tích cực mà Lisa mang đến.

Bởi thế, cứ mỗi lần mẹ Thi khoe hình ảnh hay video con gái út tập ballet, cộng đồng mạng lại được dịp "tan chảy". Có lẽ, điều khiến Lisa được yêu mến không chỉ nằm ở vẻ ngoài xinh như búp bê hay năng khiếu nhảy múa, mà còn ở chính cá tính tự nhiên, đáng yêu không lẫn vào đâu được.

Ở tuổi lên 3, Lisa vẫn đang vô tư khám phá thế giới theo cách riêng của mình. Và dù là cô út nghịch ngợm khiến cả nhà chạy theo không kịp, hay nàng công chúa nhỏ dịu dàng trong lớp ballet, Lisa vẫn luôn là "cây hài nhí" mang đến thật nhiều tiếng cười cho tổ ấm Khánh Thi - Phan Hiển.