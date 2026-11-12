Mối thù ở cữ của tôi bắt đầu từ 2 viên thịt rim mặn chát

Một lần nhắc lại chuyện ở cữ, chồng tôi bảo tháng ấy anh nhờ người gửi mẹ 10 triệu đồng để lo cơm nước cho tôi. Tôi phải hỏi lại xem đó có phải khoản anh gửi riêng cho việc ấy không. Anh bảo đúng. Trước đó, tôi từng nghĩ có thể nhà đang eo hẹp, bà còn phải lo nhiều khoản nên cơm nước mới đạm bạc. Nghe anh nói xong, tôi lại nhớ có hôm mình ngồi ăn dè từng miếng thịt, có hôm chờ đến tối vẫn chưa có cơm. Tôi đặt cốc nước xuống, ngồi im một lúc mới nói tiếp được.