Cân nặng của trẻ lúc chào đời truyền tải 3 tín hiệu quan trọng, cha mẹ biết càng sớm càng tốt

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ một quan niệm: Trẻ sinh ra càng béo thì càng có phúc, cân nặng lúc chào đời càng nặng thì cơ thể càng khỏe mạnh.

Cách đây không lâu, thím Trương ở làng tôi có cô con dâu sinh thường một bé trai nặng tới 5,5kg. Cả quá trình sinh vô cùng vất vả, thời gian chuyển dạ kéo dài và bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng.

Thế nhưng, thím Trương chẳng hề xót con dâu mà lại rất đắc ý. Đi đâu trong làng thím cũng khoe cháu trai nặng cân, có phúc; chỉ vài ngày sau cả mấy làng bên cạnh đều biết chuyện.

Nói thật, quan niệm cũ kỹ này cực kỳ phổ biến, nhưng hoàn toàn sai lầm. Không phải cứ bé càng nặng thì càng khỏe, rất nhiều người đã bị hiểu lầm.

Xin chia sẻ với các mẹ bầu và các bà mẹ bối cảnh một kiến thức y khoa thực tế: Bé sinh đủ tháng có cân nặng từ 2,5kg đến 4kg đều là bình thường.

Đừng coi thường khoảng chênh lệch chỉ vài cân này, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của bé, việc nuôi dưỡng sau này, cũng như độ khó khi vượt cạn của người mẹ.

Cân nặng quá cao hoàn toàn không phải điều tốt. Không chỉ gây gánh nặng cho cơ thể của bé, mà người mẹ khi sinh cũng phải chịu nhiều đau đớn hơn.

Không cần mù quáng chạy theo việc nuôi con thật to béo. Chỉ cần nằm trong phạm vi bình thường, bé phát triển ổn định, trạng thái tốt là tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.

Nhiều cha mẹ chỉ quan tâm đến cân nặng lúc sinh cao hay thấp, mà không biết rằng con số cân nặng được báo lúc chào đời ẩn chứa 3 tín hiệu quan trọng liên quan đến sự trưởng thành sau này của trẻ.

Cân nặng khi sinh ẩn chứa 3 tín hiệu phát triển quan trọng

1. Tương ứng với lượng sữa, không cần ép trẻ uống quá nhiều

Hầu như bà mẹ mới sinh nào cũng lo lắng về lượng sữa của con: Cho uống nhiều thì sợ tích thực, cho ăn quá độ; cho uống ít lại sợ con không đủ no, không lớn nổi.

Tiêu chuẩn chung nhất của khoa nhi rất đơn giản: Cho ăn theo nhu cầu.

Bởi vì sức ăn của mỗi bé là khác nhau, có bé ăn nhiều, có bé ăn ít. Bé nặng cân thì sức ăn tốt, lượng sữa nhiều là bình thường; bé nhẹ cân hơn thì uống ít hơn một chút cũng là tự nhiên.

Cho ăn theo tiêu chuẩn này sẽ không lo con bị quá no hay quá đói, vừa vặn đáp ứng nhu cầu phát triển, tránh được việc nuôi ăn quá đà hoặc thiếu hụt dinh dưỡng, việc nuôi con sẽ trở nên đơn giản hơn hẳn.

2. Quyết định nhịp điệu phát triển riêng, đừng so sánh mù quáng

Điều các bà mẹ thích so sánh nhất chính là cân nặng: Con nhà người ta trắng trẻo béo mầm, con nhà mình hơi nhẹ cân một chút là đã hoảng hốt, luôn cảm thấy do mình chăm sóc không tốt.

Nói thật với mọi người một câu: Cơ địa ban đầu khi chào đời của mỗi bé là khác nhau, tốc độ tăng cân dĩ nhiên cũng khác nhau, hoàn toàn không có một tiêu chuẩn chung bắt buộc nào.

Không cần phải so sánh với đứa trẻ khác, chỉ cần cân nặng của con tăng đều theo biểu đồ phát triển, bé ăn ngon, ngủ thẳng giấc, tinh thần nhanh nhẹn thì đó là phát triển khỏe mạnh, hoàn toàn không việc gì phải lo lắng.

3. Cân nặng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển

Nhiều người không biết rằng cân nặng của bé thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển vận động thô và thể chất.

Bé sinh ra nặng trên 4 kg (trẻ quá cân) nhìn béo mầm rất đáng yêu, nhưng thực ra gánh nặng cơ thể lại rất lớn.

Các mốc ngẩng đầu, lật người, bò, tập đi sẽ chậm hơn một chút so với những bé có cân nặng vừa phải, khả năng phối hợp tay chân cũng kém hơn đôi chút.

Ngược lại, những bé có cân nặng vừa chuẩn thì cơ thể nhẹ nhõm, độ linh hoạt cao, vận động không bị hạn chế, sự phát triển vận động thô và vận động tinh đều sẽ suôn sẻ hơn, ưu thế trưởng thành rất rõ rệt.

Cân nặng lý tưởng của trẻ sơ sinh không phải là 4kg! Rất nhiều người đã hiểu lầm

Ai cũng biết trẻ sinh đủ tháng đạt từ 2,5 - 4kg là đạt chuẩn, nhưng đa số lại hiểu nhầm rằng: Càng gần 4 kg thì càng tốt.

Các bác sĩ nhi khoa đều hiểu rõ: Cân nặng vàng của trẻ sơ sinh là từ 3kg đến 3,5kg. Trẻ nằm trong khoảng này mới phát triển ổn định và cha mẹ nhàn nhã nhất.

Ưu điểm của cân nặng ở mức giữa thực sự rất tuyệt vời:

Gánh nặng cơ thể vừa đủ, nhịp điệu phát triển não bộ và vận động thô diễn ra bình thường, không bị chậm trễ.

Sức đề kháng và thể chất cân bằng hơn, không dễ bị ốm yếu, cũng không gieo mầm nguy cơ béo phì từ sớm.

Mẹ bầu sinh nở dễ dàng hơn, quá trình chuyển dạ thuận lợi, giảm thiểu tối đa rách tầng sinh môn và nguy cơ khó sinh.

Trẻ quá nhẹ cân (dưới 2,5 kg) đa phần thể chất bẩm sinh hơi yếu, sức đề kháng không theo kịp, giai đoạn sau cần nhiều thời gian để bắt kịp cân nặng và cũng dễ ốm hơn.

Còn những bé quá cân (trên 4 kg) nhìn thì vạm vỡ, nhưng thực ra gánh nặng cơ thể lớn. Không chỉ lúc nhỏ phát triển chậm hơn, mà khi lớn lên nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa cũng cao hơn.

Cũng nhắc nhở các mẹ bầu: Nhất định phải khám thai định kỳ vào cuối thai kỳ!

Giai đoạn cuối thai nhi phát triển rất nhanh, cân nặng thay đổi từng ngày. Kiểm tra kịp thời để điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, đừng để con phát triển quá nhanh hoặc quá chậm. Điều này không chỉ liên quan đến sức khỏe của bé mà còn quyết định trực tiếp đến việc ca sinh có thuận lợi hay không.

Chân thành khuyên mọi người: Hãy vứt bỏ quan niệm cũ "Con béo mới khỏe"

Việc nuôi dạy con hiện nay đã không còn dựa vào việc "có béo hay không" nữa rồi. Quan niệm "càng nặng càng có phúc" của thế hệ trước thực sự nên bị loại bỏ.

Dù là cân nặng khi sinh hay việc nuôi dưỡng sau này, thật sự không cần thiết phải mù quáng chạy theo cân nặng.

Nuôi ăn quá độ, chăm con quá béo không phải là thương con, mà là đang chất thêm gánh nặng cho cơ thể và quá trình chuyển hóa của trẻ.

Một đứa trẻ thực sự khỏe mạnh không phải là đứa trẻ nặng cân nhất, mà là đứa trẻ đạt chuẩn cân nặng, tăng trưởng ổn định, tinh thần vui vẻ và phát triển toàn diện.

Hy vọng tất cả các bậc phụ huynh có thể nhìn nhận cân nặng của con một cách lý tính, không so sánh, không lo âu, nuôi con khoa học để trẻ trưởng thành một cách nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Nguồn: Sohu