Tranh cãi trên MXH "Tôi luôn bực mình khi thấy 1 gia đình đang khó khăn lại tiếp tục sinh con": Chuyện không chỉ là sự phán xét đúng sai

Gần đây, một quan điểm gây tranh cãi trên nhóm hội Trung tâm dạy nghề làm mẹ: “Tôi luôn bực mình khi thấy một gia đình đang khó khăn lại tiếp tục sinh con.”

Thẳng thắn mà nói, cảm giác bực mình đó không phải vô cớ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở bực bội hay phán xét, có lẽ chúng ta đang nhìn một vấn đề phức tạp bằng một góc nhìn quá đơn giản.

Bực mình ở đây không chỉ vì người lớn, mà vì lo lắng cho đứa trẻ.

Rất khó để thờ ơ khi thấy một gia đình còn chật vật từng bữa, con cái đã thiếu thốn, nhưng lại có thêm một em bé ra đời. Bởi ai cũng hiểu, một đứa trẻ không chỉ cần được sinh ra, mà còn cần được nuôi dưỡng tử tế từ dinh dưỡng, môi trường sống đến giáo dục.

Khi những điều cơ bản còn chưa đảm bảo, việc sinh thêm con khiến nhiều người lo lắng: Liệu đứa trẻ này có tiếp tục thiệt thòi? Liệu cái nghèo có lặp lại qua thế hệ?

Ở góc độ này, sự “bực mình” thực chất không chỉ là phán xét, mà còn là nỗi lo về trách nhiệm liên thế hệ, khi một quyết định hôm nay có thể định hình cả tương lai của một con người.

Nhưng nếu chỉ phán xét, ta đang bỏ qua phần gốc của vấn đề

Tuy vậy, nếu chỉ quy kết rằng đó là “lựa chọn sai” hay “thiếu trách nhiệm”, thì có phần chưa công bằng.

Bởi thực tế, quyết định sinh con của nhiều gia đình không hoàn toàn tự do như chúng ta nghĩ. Nó bị chi phối bởi:

Quan niệm văn hóa lâu đời như “đông con nhiều của”

Áp lực từ gia đình, đặc biệt là chuyện “đủ nếp đủ tẻ”

Thiếu kiến thức và điều kiện tiếp cận kế hoạch hóa gia đình

Điều kiện kinh tế xã hội khiến việc trì hoãn sinh con trở nên khó khăn

Thậm chí là mang thai ngoài ý muốn

Nói cách khác, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là một vòng lặp mang tính cấu trúc, nơi cái nghèo và hạn chế về cơ hội tiếp tục tái sản xuất chính nó. Phê phán cá nhân mà bỏ qua bối cảnh xã hội, đôi khi chỉ chạm vào phần ngọn.

Quyền sinh con là cá nhân, nhưng không phải không có giới hạn đạo đức

Một điểm cần nhìn nhận rõ: Sinh con là quyền cá nhân. Nhưng nuôi dạy con là trách nhiệm không thể né tránh.

Đứa trẻ không phải là “tài sản” của cha mẹ, mà là một con người độc lập, không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Vì vậy, việc sinh con khi chưa có sự chuẩn bị tối thiểu đặt ra một câu hỏi đạo đức: Liệu có công bằng khi một con người phải bắt đầu cuộc đời với quá nhiều bất lợi chỉ vì lựa chọn của người khác?

Nhưng “nghèo thì đừng sinh con” cũng là một lối nghĩ nguy hiểm

Nếu đi quá xa theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ rơi vào một tư duy cực đoan:

Ai có quyền định nghĩa thế nào là “đủ điều kiện”?

Ai có quyền nhận định như thế nào là xứng đáng làm cha mẹ?

Ai có quyền kiểm soát gia đình muốn đón 1 sinh linh mới?

Một xã hội văn minh không thể giải quyết vấn đề bằng cách tước đi quyền cơ bản của một nhóm người.

Điều khiến nhiều người bức xúc – thực ra là nỗi lo chung

Cảm giác khó chịu của người ngoài không đơn thuần là “soi mói”, mà còn phản ánh những lo ngại rộng hơn:

Gánh nặng lên hệ thống giáo dục, y tế

Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng

Chất lượng dân số trong dài hạn

Nói cách khác, đó là một phản ứng mang tính xã hội, không chỉ là cảm xúc cá nhân.

Có lẽ, vấn đề không nên dừng lại ở hai thái cực: “Nghèo thì đừng sinh” hay “Cứ sinh đi rồi trời lo”

Mà nên là: Gia đình đó đã chuẩn bị gì về kinh tế, kiến thức, tâm lý để nuôi một con người? Kể cả là sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng của họ.

Một đứa trẻ không có quyền chọn nơi mình sinh ra. Vì vậy, mọi tranh luận cuối cùng cũng nên quay về một điểm làm sao để những đứa trẻ ấy có cơ hội sống tốt hơn.

Còn với người lớn, thay vì chỉ trích, có lẽ điều cần hơn là một xã hội đủ hiểu, đủ hỗ trợ và đủ trách nhiệm để mỗi quyết định sinh ra một đứa trẻ không phải là một canh bạc, mà là một sự chuẩn bị.