Mẹ đăng ảnh khen con gái 10 tuổi tự gội đầu từ lớp 1, dân mạng lại lo lắng: "Con đang bị bệnh mà chị không biết sao?"

Ngày 19/4, một bà mẹ ở Hà Nam - Trung Quốc đăng tải đoạn video quay lại con gái 10 tuổi đang đứng trong nhà vệ sinh sấy tóc. Người mẹ chia sẻ đầy tự hào rằng con mình từ khi học lớp 1 đã có thể tự gội đầu, tắm rửa. Qua lời kể, có thể thấy chị rất hài lòng và tự hào về sự tự lập của con.

Ban đầu, chị nghĩ rằng cư dân mạng sẽ khen ngợi con gái mình giỏi giang. Nhưng khi mở phần bình luận, điều chị nhận được lại hoàn toàn trái ngược: gần như toàn là những ý kiến lo lắng, thậm chí chất vấn.

Nhiều người ngay lập tức nhận ra tư thế cơ thể của bé gái có dấu hiệu bất thường .

“Người mẹ này lạ thật, con đứng như vậy mà không nhận ra sao?”

Trong video, bụng của bé hơi ưỡn về phía trước, phần hông cong rõ rệt đến mức có người nói “gần như có thể đặt được một chai nước lên mông”. Tuy nhiên, bé không hề thừa cân dáng người vẫn bình thường.

Một số ý kiến còn cho rằng người mẹ có thể đã nhầm tưởng đây là dáng “chữ S đẹp tự nhiên”, trong khi thực tế, độ cong như vậy là bất thường chứ không phải thẩm mỹ.

Những cư dân mạng có hiểu biết chuyên môn đã chỉ ra: đây là tình trạng nghiêng xương chậu ra trước (anterior pelvic tilt) , khá điển hình và cần đi khám sớm .

Theo họ, mức độ cong như trong video có thể đã ở mức tương đối nặng, nên cần được kiểm tra và can thiệp kịp thời.

Một số người còn nhắc lại trường hợp trước đây ở Chiết Giang - Trung Quốc: một bà mẹ chia sẻ ảnh con hơn 1 tuổi, và cư dân mạng phát hiện bé có dấu hiệu “mắt hoàng hôn” (sunset eyes). Sau khi nghe góp ý và đưa con đi khám, bé được chẩn đoán mắc não úng thủy. Người mẹ sau đó đã bày tỏ sự biết ơn vì được cộng đồng nhắc nhở kịp thời.

Tuy nhiên, với trường hợp này, người mẹ dường như chưa thực sự chú ý. Trước những bình luận khuyên đưa con đi khám, chị chỉ phản hồi ngắn gọn: “Cái này…”

Khi xem lại các video trước đó trên trang cá nhân của chị, nội dung chủ yếu xoay quanh mẹo nuôi dạy con và hình ảnh một bé trai (có thể là con trai chị). Bé gái 10 tuổi gần như chưa từng xuất hiện.

Việc lần đầu đăng video về con gái đã khiến nhiều người phát hiện dấu hiệu bất thường khiến không ít người tiếc nuối: “Nếu chia sẻ sớm hơn, có lẽ đã phát hiện và can thiệp từ trước.”

Nhiều cư dân mạng bày tỏ hy vọng rằng sự lo lắng và góp ý lần này sẽ giúp người mẹ nhận ra: đây không phải là lúc để khen con tự lập, mà điều quan trọng hơn là đưa con đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

Nguồn: Sohu