Các mẹ đang làm gì với con mình vậy: Hết nhỏ sữa mẹ đến nhỏ chanh… giờ còn nhỏ cả "thứ này" vào mắt con?

Những ngày gần đây, cộng đồng các mẹ bỉm sữa không khỏi hoang mang trước một chia sẻ: một em bé sinh non bị tắc tuyến lệ, và người mẹ cho biết đã kiên trì nhỏ nước tiểu của chính mình vào mắt con đến tháng thứ 6 thì khỏi.

Dưới bài viết, không ít người bày tỏ ý kiến lo ngại: Chúng ta đang chữa bệnh cho con… hay đang "hành hạ" con bằng thử nghiệm những phương pháp thiếu cơ sở khoa học lên chính cơ thể non nớt của trẻ?

Không phải lần đầu tiên những cách chăm con kiểu “dân gian” khiến nhiều người giật mình:

Trẻ bị đau mắt → nhỏ sữa mẹ

Trẻ ho → nhỏ chanh, mật ong (kể cả khi chưa đủ tuổi)

Đọc đến đây nhiều người phát hoảng, không khỏi đặt ra câu hỏi: các mẹ đang nghĩ gì khi nhỏ “nước thải” vào mắt con mình?

Chỉ vì nghe ai đó mách lại, hay vì nóng ruột muốn con nhanh khỏi, hay chỉ vì suy nghĩ bất thường của bản thân mà bỏ qua mọi cảnh báo y khoa?

Nước tiểu có thể chứa vi khuẩn, đặc biệt khi lấy ra ngoài môi trường Khi nhỏ vào mắt, một cơ quan cực kỳ nhạy cảm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Theo y học hiện đại nước tiểu không phải là dung dịch sát khuẩn.

Nước tiểu dù là của chính người mẹ vẫn là chất thải của cơ thể, chứa vi khuẩn và các sản phẩm chuyển hóa cần được đào thải ra ngoài. Việc đưa một thứ vốn dĩ phải loại bỏ ra khỏi cơ thể quay ngược trở lại, lại còn nhỏ trực tiếp vào mắt cơ quan cực kỳ nhạy cảm là một hành động tiềm ẩn rủi ro lớn.

Điều đáng nói không chỉ là sai lầm, mà là sự dễ dãi trong việc tin theo truyền miệng mà không kiểm chứng, trong khi hậu quả nếu xảy ra lại chính đứa trẻ phải gánh chịu.

Tắc tuyến lệ ở trẻ – thực chất là gì?

Tắc tuyến lệ (tắc ống lệ mũi) là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh. Biểu hiện thường là:

Chảy nước mắt sống

Có ghèn mắt

Có thể viêm nhẹ

Theo các tài liệu y khoa, hơn 90% trường hợp sẽ tự khỏi trong năm đầu đời mà không cần can thiệp phức tạp.

Phương pháp điều trị đúng:

Massage tuyến lệ đúng cách

Giữ vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý

Trường hợp nặng mới cần can thiệp y khoa

Không có bất kỳ hướng dẫn y khoa nào khuyến nghị nhỏ nước tiểu vào mắt trẻ.

Nguy cơ có thể gặp phải

Việc tự ý nhỏ các chất không đảm bảo vô trùng vào mắt trẻ có thể gây:

Viêm kết mạc nặng hơn

Nhiễm trùng giác mạc

Tổn thương thị lực

Trường hợp xấu có thể ảnh hưởng lâu dài đến mắt

“Khỏi rồi” – nhưng có phải do phương pháp đó?

Một điều rất dễ gây hiểu lầm nhiều bệnh ở trẻ tự khỏi theo thời gian nhưng lại bị “gán công” cho phương pháp dân gian.

Trong trường hợp tắc tuyến lệ:

Tỷ lệ tự khỏi rất cao

Việc “kiên trì nhỏ gì đó” trùng với thời gian khỏi. Từ đó khiến người lớn lầm tưởng đó là nguyên nhân chữa khỏi, rồi bắt đầu đi tuyên truyền thiếu căn cứ trên mạng xã hội.

Kết

Chăm con là bản năng, nhưng cũng cần kiến thức và sự tỉnh táo. Không ai phủ nhận tình yêu và sự cố gắng của các bà mẹ. Nhưng không thể yêu con bằng tình yêu mù quáng.

Một hành động tưởng chừng “vô hại” có thể trở thành rủi ro nếu:

Không có kiểm chứng

Không đảm bảo vệ sinh

Không phù hợp với cơ thể trẻ

Đừng biến con thành “nơi thử nghiệm” cho các mẹo truyền miệng. Đừng tin vào “phép màu” mà bỏ qua kiến thức y khoa cơ bản Và đặc biệt: đừng chủ quan với những cơ thể của con mình

Từ nhỏ sữa mẹ, nhỏ chanh… đến nhỏ cả nước tiểu vào mắt con đó không còn là “kinh nghiệm nuôi con”, mà là một ranh giới rất mong manh giữa chăm sóc và gây hại.