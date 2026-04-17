Xuất huyết đầu thai kỳ kiểu này nguy hiểm nhất, các mẹ bầu nhất định phải đi khám ngay

Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi, cũng là lúc nhiều gia đình đón tin vui. Không ít mẹ bầu khi vừa trễ kinh 5–6 tuần, thử que lên hai vạch, chưa kịp tận hưởng niềm vui mang thai thì đã hoang mang khi phát hiện trên quần lót xuất hiện vết máu màu đỏ sẫm.

Nhiều người lập tức lo lắng. Thực tế, xuất huyết đầu thai kỳ khá phổ biến, nguyên nhân rất đa dạng. Không phải trường hợp nào cũng cần giữ thai, và cũng không phải tình huống nào có thể giữ được.

Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp, được phân thành hai nhóm chính: liên quan đến thai kỳ và không liên quan đến thai kỳ.

Xuất huyết liên quan đến thai kỳ

Đây là nhóm nguyên nhân khiến nhiều mẹ bầu lo lắng nhất, vì liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.

1. Chảy máu do làm tổ (nhẹ nhất, không cần lo)

Đây là hiện tượng trứng đã thụ tinh “làm tổ” trong tử cung, có thể gây ra một chút chảy máu. Lượng máu thường rất ít, chỉ vài vệt nhỏ, không kéo dài và hầu như không gây khó chịu.

Trường hợp này không cần điều trị hay giữ thai, chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi.

2. Sảy thai tự nhiên (phổ biến nhất, cần đánh giá cụ thể)

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất gây chảy máu đầu thai kỳ. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân là do phôi thai phát triển bất thường – thuộc cơ chế “đào thải tự nhiên”, không phải lỗi của người mẹ.

Nhiều mẹ bầu lo lắng về việc “thiếu progesterone có cần giữ thai không?”. Các bác sĩ cho biết:

Nếu chỉ phát hiện progesterone thấp nhưng không có triệu chứng như ra máu, đau bụng, và không có tiền sử sảy thai, thường không cần dùng thuốc giữ thai. Nếu đã xác định thai trong tử cung và có triệu chứng ra máu, đau bụng → cần được bác sĩ đánh giá và cân nhắc điều trị. Nếu có tiền sử sảy thai liên tiếp → bác sĩ sẽ có hướng can thiệp phù hợp.

3. Thai ngoài tử cung (nguy hiểm nhất, cần đặc biệt cảnh giác)

Đây là tình trạng trứng thụ tinh không làm tổ trong tử cung mà ở nơi khác, phổ biến nhất là vòi trứng.

Đây là nguyên nhân nguy hiểm hàng đầu, có thể gây chảy máu trong ổ bụng và đe dọa tính mạng.

Triệu chứng điển hình:

Ra máu âm đạo

Đau bụng dưới, thường đau một bên, đau đột ngột và kéo dài

Nếu có dấu hiệu này, cần đi khám ngay lập tức.

4. Thai bất thường (hiếm nhưng nguy hiểm)

Đây là trường hợp trứng thụ tinh không phát triển thành thai nhi bình thường mà hình thành dạng mô giống “chùm nho” (thai trứng).

Biểu hiện:

Bụng to nhanh bất thường

Ra máu

Nôn nghén nặng

Trường hợp này không thể giữ thai, cần được xử lý y tế kịp thời.

Xuất huyết không liên quan đến thai kỳ

Nhóm này không ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi mà do vấn đề từ cơ thể người mẹ.

1. Bệnh lý cổ tử cung hoặc âm đạo

Viêm cổ tử cung, polyp, hoặc trầy xước nhẹ âm đạo đều có thể gây chảy máu. Trong thai kỳ, cổ tử cung nhạy cảm hơn, đặc biệt sau quan hệ dễ xuất hiện chảy máu nhẹ.

Thông thường, nếu được kiểm tra và xử lý kịp thời, sẽ không ảnh hưởng đến em bé.

2. Vỡ nang hoàng thể (hiếm nhưng nguy hiểm)

Nếu vùng bụng bị va đập mạnh, nang hoàng thể có thể vỡ gây chảy máu trong ổ bụng.

Triệu chứng:

Đau bụng dữ dội

Ra máu

Choáng, mệt

Cần đi viện ngay nếu có dấu hiệu này.

Kết luận

Điểm mấu chốt không phải là “giữ hay không giữ thai”, mà là xác định đúng nguyên nhân .

Các bác sĩ khuyến cáo:

Chỉ cân nhắc giữ thai khi đã xác định thai nằm trong tử cung và có dấu hiệu dọa sảy do thiếu nội tiết. Với các trường hợp như thai ngoài tử cung hoặc thai bất thường → không thể giữ thai , cần can thiệp sớm để bảo vệ tính mạng người mẹ.

Lưu ý quan trọng khi có dấu hiệu ra máu trong giai đoạn đầu thai kỳ:

Điều quan trọng nhất là đi khám càng sớm càng tốt

Không tự ý điều trị, không “giữ thai” theo kinh nghiệm truyền miệng

Mang thai là một hành trình nhiều thay đổi. Xuất huyết đầu thai kỳ không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng cũng không thể chủ quan. Giữ bình tĩnh, đi khám đúng lúc – đó mới là cách tốt nhất để bảo vệ cả mẹ và bé.

Nguồn: Sohu