Bé sơ sinh mọc “cục thịt nhỏ” ở rốn, còn rỉ dịch: Đây không phải viêm rốn thông thường

Bé Điềm Điềm (tên đã thay đổi), mới sinh được 14 ngày, cách đây 7 ngày phát hiện ở vùng rốn xuất hiện một khối nhỏ giống như “quả anh đào”, kèm theo rỉ dịch và hơi đỏ. Gia đình ban đầu nghĩ là viêm rốn thông thường nên mỗi ngày đều sát trùng, chăm sóc. Tuy nhiên, khối này không những không xẹp mà còn to dần lên.

Sau đó, gia đình đưa bé đến khoa Ngoại sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hà Nam - Trung Quốc để khám. Qua siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị polyp rốn ở trẻ sơ sinh. Sau khi nhập viện, bác sĩ điều trị Trần Lực đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tổn thương rốn bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bé hồi phục tốt và đã xuất viện khỏe mạnh.

“Cục thịt nhỏ” do bất thường bẩm sinh

Polyp rốn sơ sinh (còn gọi là u hạt rốn) là một khối u nhỏ màu đỏ xuất hiện sau khi cuống rốn rụng, do vùng rốn lành không hoàn toàn, khiến phần niêm mạc ruột hoặc ống noãn hoàng còn sót lại phát triển.

Hiện tượng này liên quan đến quá trình phát triển phôi thai. Khi còn trong bụng mẹ, thai nhi có một cấu trúc gọi là ống noãn hoàng nối với túi noãn hoàng. Bình thường, ống này sẽ tự thoái hóa và đóng lại. Nếu không đóng hoàn toàn, phần mô còn lại có thể hình thành polyp ở rốn.

Đây không phải do cha mẹ chăm sóc sai cách, mà là một bất thường bẩm sinh nhỏ.

Phân biệt polyp rốn và viêm rốn

Nếu thấy rốn bé:

Rỉ dịch kéo dài

Sát trùng nhiều ngày không cải thiện

Khối u ngày càng to

Thì cần đưa bé đi khám sớm để kiểm tra.

Polyp rốn không thể tự khỏi bằng việc sát trùng thông thường. Nếu để lâu, có thể gây nhiễm trùng tái phát, tăng tiết dịch, thậm chí dẫn đến biến chứng nặng hơn.

Phương pháp điều trị phổ biến và triệt để nhất hiện nay là phẫu thuật cắt bỏ tổn thương rốn:

Gây tê tại chỗ

Cắt chính xác phần polyp

Thời gian chỉ khoảng 10–20 phút

Ít chảy máu

Sau mổ, hình dạng rốn gần như không bị ảnh hưởng, lành lại tự nhiên.

Cách chăm sóc rốn cho bé hằng ngày

1. Quan sát mỗi ngày:

Kiểm tra rốn xem có dấu hiệu đỏ, sưng, rỉ dịch, mùi hôi hay xuất hiện khối lạ hay không.

2. Chăm sóc đúng cách:

Giữ rốn sạch và khô trước và sau khi rụng cuống rốn. Có thể dùng tăm bông thấm dung dịch iod y tế lau từ trong ra ngoài, nhưng tránh lạm dụng hoặc rắc bột.

3. Không tự xử lý tại nhà:

Tuyệt đối không dùng tay bóp, cắt hay buộc chỉ vào “cục thịt nhỏ” theo mẹo dân gian, vì rất dễ gây nhiễm trùng nặng.

4. Đi khám kịp thời:

Nếu phát hiện rốn có khối lạ hoặc rỉ dịch kéo dài không khỏi, cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm. Chỉ cần siêu âm là có thể chẩn đoán rõ ràng.

Nguồn: Bệnh viện Nhi Hà Nam - Trung Quốc