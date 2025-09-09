Trang phục màu đỏ chính là xu hướng hot nhất thu này: 10 cách diện giúp nàng nổi nhất khu phố, độ sang chảnh miễn bàn

Mùa thu đã tới và thời tiết đang dần trở nên mát mẻ hơn. Bước sang mùa mới, một trong những điều chị em nên làm đó là F5 tủ quần áo. Như vậy, phong cách của chị em sẽ bớt cũ kỹ, nhàm chán, thậm chí còn trở nên sành điệu hơn. Các item bổ sung cho tủ đồ nên là những món trẻ trung, hợp mốt.

Một trong những xu hướng mà chị em cần lưu tâm trong khoảng thời gian này chính là trang phục màu đỏ. Không chỉ giúp vẻ ngoài của người mặc thêm nổi bật, các item mang tông màu đỏ còn tôn da hiệu quả, đồng thời tăng vẻ sang trọng. Sau đây là những cách mặc trang phục màu đỏ chuẩn mốt, ai cũng có thể áp dụng.

Áo polo màu đỏ tươi mang đến nét rạng ngời, tươi tắn cho người diện. Kết hợp item này với quần jeans, chị em sẽ có vẻ ngoài siêu nổi bật, đồng thời trẻ ra vài tuổi. Ngay cả khi bộ cánh trên rất trẻ trung, chị em vẫn có thể tô điểm phụ kiện, chẳng hạn như khuyên tai, vòng tay hay đồng hồ để cộng điểm sang chảnh.

Nếu yêu thích style trầm lắng hơn, chị em hãy chọn áo màu đỏ nâu. Tông màu đỏ trầm này rất dễ mặc, mang đến vẻ sang trọng, trang nhã. Bằng cách kết hợp mẫu áo này với quần jeans xanh, chị em sẽ hoàn thiện được bộ cánh hài hòa nhưng không kém phần thời thượng.

Áo cardigan cộc tay, tông màu đỏ rất phù hợp với mùa thu và đông. Khi kết hợp mẫu áo này cùng quần denim màu đen, tổng thể trang phục sẽ được cân bằng. Để hoàn thiện bộ cánh ngọt ngào, nữ tính, đôi giày mary jane là một mảnh ghép hoàn hảo.

Chiếc áo thun đỏ đã tạo điểm nhấn siêu bắt mắt khi kết hợp với áo sơ mi cộc tay, chân váy ngắn màu be. Bộ cánh trên vừa có sự trẻ trung, ngọt ngào, vừa đậm chất nữ tính. Cách đơn giản để nâng tầm vẻ sang trọng, tinh tế cho outfit là tô điểm thắt lưng da, đeo túi xách màu đen.

Bộ cánh trên dành cho những cô nàng yêu thích sự năng động và cá tính. Sự kết hợp giữa áo thun màu đỏ và quần short màu đen đã hoàn thiện tổng thể trang phục hài hòa, đồng thời vẫn giữ nguyên sự nổi bật. Tổng thể thêm chất và sang nhờ túi xách màu đen, thắt lưng da và kính mắt.

Không chỉ có sự năng động, bộ cánh trên còn rất nữ tính nhờ chân váy suông màu đỏ. Các món phụ kiện như khuyên tai, dây chuyền hay thắt lưng da mảnh không hề thừa, thay vào đó là tăng độ nổi bật cho tổng thể.

Đơn giản nhưng không kém phần nổi bật là công thức gồm combo áo quây + cardigan dài tay kết hợp với quần jeans xanh. Sự xuất hiện của chiếc thắt lưng tết màu nâu là vô cùng hoàn hảo. Món phụ kiện này tăng sự nữ tính và còn tạo điểm nhấn vintage đầy cuốn hút cho tổng thể.

Công thức áo gile trắng và quần short đen đơn giản bỗng trở nên bắt mắt hơn nhờ chiếc áo cardigan màu đỏ. Để hoàn thiện vẻ sang trọng, khuyên tai, thắt lưng da hay túi xách màu trung tính là lựa chọn rất hợp lý.

Áo len cộc tay màu đỏ là món thời trang chuẩn xu hướng thu 2025. Cách đơn giản nhất để chinh phục mẫu áo rực rỡ này chính là kết hợp cùng quần jeans xanh. Không chỉ giúp tăng hiệu quả hack tuổi, cách phối đồ này còn đảm bảo sự hài hòa. Đôi khuyên tai vàng tăng thêm sự sang trọng, long lanh cho diện mạo.

Áo thun là item nên có khi bước sang mùa lạnh. Phiên bản áo thun màu đỏ bã trầu chính là bảo chứng cho vẻ ngoài vừa trẻ trung, nổi bật vừa sang chảnh. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với chân váy suông, từ đó tạo nên bộ trang phục thanh lịch, hiện đại và đậm chất nữ tính.

Ảnh: Sưu tầm